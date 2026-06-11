Время кардинальных перемен: для трех знаков зодиака начинается 'белая полоса'

Четверг станет особенным днем для некоторых знаков зодиака.

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Кто избавится от проблем / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто оставит неудачи позади уже 11 июня

Кого ждет успех в любви, работе и общении

Для трех китайских знаков зодиака тяжелые времена наконец-то подходят к концу 11 июня. Вместо этого в жизни начинается настоящая полоса удач. В китайской астрологии четверг – это День открытых дверей, которым управляет энергия Огненного Дракона.

Астрологи добавляют, что именно в это время мотивационная энергия взрывается, заставляя действовать и побуждая к кардинальным изменениям в жизни, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

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Для кого заканчиваются тяжелые времена

Змея

В последнее время вы чувствовали себя очень одиноко, а тишина казалась слишком гнетущей. Но 11 июня все изменится. Ваш дом наполнится живой энергией, а воздух — смехом. У вас будет теплое чувство внутри, ведь вы рады приветствовать гостей.

Коза

Вы уже думали о том, что вам нужно сменить работу, чтобы повысить свой доход. В четверг вы начнете действовать и купите оборудование, необходимое для реализации этого проекта.

Собака

В последнее время вам казалось, что в ваших отношениях дела идут медленнее, чем обычно. 11 июня вы решите, что уже пора говорить о будущем. Вам просто захочется показать кому-то, что ваше сердце открыто.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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