Время кардинальных перемен: для трех знаков зодиака начинается 'белая полоса'

Вы узнаете:
- Кто оставит неудачи позади уже 11 июня
- Кого ждет успех в любви, работе и общении
Для трех китайских знаков зодиака тяжелые времена наконец-то подходят к концу 11 июня. Вместо этого в жизни начинается настоящая полоса удач. В китайской астрологии четверг – это День открытых дверей, которым управляет энергия Огненного Дракона.
Астрологи добавляют, что именно в это время мотивационная энергия взрывается, заставляя действовать и побуждая к кардинальным изменениям в жизни, пишет Главред со ссылкой на YourTango.
Для кого заканчиваются тяжелые времена
Змея
В последнее время вы чувствовали себя очень одиноко, а тишина казалась слишком гнетущей. Но 11 июня все изменится. Ваш дом наполнится живой энергией, а воздух — смехом. У вас будет теплое чувство внутри, ведь вы рады приветствовать гостей.
Коза
Вы уже думали о том, что вам нужно сменить работу, чтобы повысить свой доход. В четверг вы начнете действовать и купите оборудование, необходимое для реализации этого проекта.
Собака
В последнее время вам казалось, что в ваших отношениях дела идут медленнее, чем обычно. 11 июня вы решите, что уже пора говорить о будущем. Вам просто захочется показать кому-то, что ваше сердце открыто.
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