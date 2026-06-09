Гурманы по гороскопу: астролог назвала знаки с самым изысканным вкусом

Любовь к вкусной еде у всех проявляется по-разному. Склонность к гастрономическим удовольствиям во многом зависит от знака зодиака.

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Назван рейтинг самых требовательных ценителей еды среди знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака имеют безупречный вкус и высокие стандарты

Кто из представителей зодиакального круга готов жить на бутербродах

Как планеты-покровители влияют на кулинарные предпочтения людей

Для одних еда — это настоящее удовольствие и целый ритуал, а для других — всего лишь способ утолить голод. Пока одни люди готовы часами выбирать ресторан и наслаждаться каждым блюдом, другие без раздумий перекусят тем, что окажется под рукой. Астрологи считают, что такие гастрономические привычки могут быть связаны со знаком зодиака, пишет Главред.

Астролог Джейми Райт назвала знаки зодиакального круга, представители которых являются настоящими гурманами, а также тех, которые могли бы прожить остаток жизни на бутербродах, пишет PureWow.

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Настоящие гурманы по гороскопу

Телец

Тельцы занимают первое место в списке гурманов. Этот знак управляется чувственной и романтичной Венерой, поэтому представители этого знака зодиака наиболее восприимчивы к изысканным вещам в жизни.

"Если это не уютно и не вкусно, Телец не захочет иметь с этим ничего общего. Хотя Тельцы часто избегают пробовать что-либо за пределами своей зоны комфорта, у них очень высокие стандарты для классики. Для этих земных знаков главное — наслаждение вкусом", - объяснила Райт.

Рак

Всем известно, что у Раков сложилась репутация "матери" зодиака, и во многом этот стереотип связан с их кулинарными способностями.

Рак — не тот человек, которому стоит доверить заказывать еду в ресторане (это лучше оставить Весам). Однако именно Раки идеально подойдут для составления меню на домашнем ужине.

Раком управляет Луна, и дети Луны всегда знают, что будет приятно и вкусно. Чувствуя приливы и отливы жизни, они умеют отрываться по полной, следуя своим прихотям.

"Раки, как правило, больше любят сладости, чем соленые закуски. Поэтому не удивляйтесь, если ваша лучшая подруга-Рак случайно станет блогером-кондитером", - отметила астролог.

Дева

Если вы приехали в город и хотите узнать, где поесть, спросите Деву. Девы — настоящие гурманы зодиака, потому что, помимо потребности в комфорте (как у Тельцов и Раков), у них безупречный вкус. Хотя Девы могут показаться не склонными к экспериментам, их восхищение профессиональным мастерством заставляет их пробовать блюда, к которым никогда бы не притронулись ни Раки, ни Тельцы.

Девы также любят посещать рестораны и знают, какие заведения обеспечат идеальный сервис с момента вашего прихода. Всегда доверяйте мнению Девы, посоветовала астролог.

О персоне: Джейми Райт Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow. Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes. Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

Знаки зодиака, которые неприхотливы в еде

Водолей

Большинство Водолеев могли бы питаться только бутербродами. Водолей — это утонченный и интеллектуальный воздушный знак и всегда выберет самый потрясающий ресторан на свой день рождения. Однако представители этого знака зодиака не гурманы и не стремятся ими быть.

Водолеи знают, что кофе нужно "дать настояться" во френч-прессе, прежде чем заливать большую часть воды, но их больше интересует получение своей дозы кофеина.

Близнецы

Как и Водолеи, Близнецы — воздушный знак, который гораздо больше озабочен тем, что сейчас в тренде, чем самим увлечением модными тенденциями в еде. Как и Девы, Близнецы также находятся под влиянием планеты информации Меркурия, но в отличие от Водолеев Близнецам не нужна помпезность в еде.

"Они всегда в движении, вы обычно можете застать Близнецов, уплетающих буррито и энергично шагающих на следующее мероприятие. Если вы Близнецы, читаете это и думаете: "О чём вы говорите? Я же шеф-повар, гурман и ценитель!", то, вероятно, у вас в натальной карте несколько планет Тельца, что даёт вам потребность в роскоши в еде", - объяснила астролог.

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