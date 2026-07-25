Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

Кристина Трохимчук
25 июля 2026, 11:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 26 июля.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Отличный момент, чтобы навести порядок в планах и четко расписать стратегию на перспективу. Ваша скрупулезность и внимание к деталям сегодня на высоте, а это прямой путь к успеху в любом деле. Если вы планировали освоить новый навык или углубить знания - смело начинайте, информация будет усваиваться легко и быстро.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Чрезмерная гордость может привести к нежелательному падению. У вас теплая и чувственная натура. Люди хотят вас полюбить, но только если вы дружелюбны и принимаете их такими, какие они есть. Если вы будете вести себя высокомерно по отношению к другим, вы не получите желаемого. Ближе к концу дня постарайтесь соблюдать меру и не поддаваться искушениям.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Сегодняшний день может быть полон разочарований. Вы можете обнаружить, что другие люди не ценят ваши полезные советы. Могут вспыхнуть конфликты. Сочетайте сильные амбиции со здравым смыслом. Вы остроумны и можете выкрутиться из любой ситуации с помощью слов. Тщательно выбирайте, за что стоит бороться - некоторые вещи этого точно не стоят.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Низкий уровень энергии и возможные обиды могут вызвать желание отгородиться от всего мира. Ваша способность убеждать других в своей точке зрения сейчас особенно сильна. Подумайте о том, чтобы позвонить друзьям и устроить приятный ужин в теплой компании со вкусной едой чтобы легко восстановить утраченные силы.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Внезапные рабочие задачи могут заставить поднапрячься, но позитивный настрой поможет всем показать себя с лучшей стороны. Ваше доброе сердце и сочувствие высоко ценятся окружающими. Разумные, внимательные к деталям люди помогут вам принять мудрые решения, а хорошие советы в сочетании с удачей могут принести поистине впечатляющие результаты.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Возможно, сегодня вы почувствуете себя счастливее всего, находясь наедине с собой. Потребность в уединении не так уж плоха, но она объективно препятствует романтическим отношениям. Важно найти баланс, когда общительный человек живет с тем, кто предпочитает одиночество, а совместные проекты или просмотр фильмов помогут преодолеть этот разрыв.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

День затребует от вас предельной концентрации и решительных шагов. Пока окружающие сомневаются и медлят, именно ваша инициативность позволит перехватить лидерство. Заражайте своей уверенностью и драйвом тех, кто рядом. Умение грамотно доносить свои мысли станет главным ключом к защите важных для вас ценностей.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Легкое отношение к происходящему - лучший способ разрядить обстановку и избавиться от напряжения. Подарите близкому человеку или коллеге немного теплого юмора и внимания, ведь ваша чуткость и готовность подставить плечо делают вас незаменимой опорой. Побалуйте себя тем, что приносит искреннюю радость.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Ваша склонность к самозащите создает впечатление спокойствия и готовности к сотрудничеству, хотя внутри может быть совсем другое. Агрессивные люди вызывают у вас понятное желание убежать. Тем не менее, сегодня лучше действовать прямо и высказаться, если вы чувствуете гнев. Честное выражение эмоций не разрушит настоящую привязанность.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

В затяжных конфликтах выбор часто сводится к тому, что ты можешь быть прав или можешь быть счастлив. Будьте хорошим слушателем и открыто говорите о тех вещах, которыми лучше всего поделиться с партнером. Не беспокойтесь о мнении посторонних: доверьтесь своей интуиции и составьте максимально конкретные планы на будущее.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Отличный день для того, чтобы снизить темп и позволить событиям идти своим чередом. Не вините себя за медлительность - даже полдня в пижаме сегодня пойдут на пользу и помогут восстановить силы перед новым рывком. Отправившись за покупками, захватите разумного компаньона, который вовремя остановит вас от спонтанных и импульсивных трат.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Оптимизм и легкая ирония станут лучшими союзниками, чтобы направить бурлящую энергию дня в конструктивное русло. В сфере чувств важна максимальная честность: замалчивание проблем и попытки уйти от сложных тем лишь воздвигают стену между партнерами. Отбросьте привычные защитные блоки и не бойтесь быть уязвимыми.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

13:40Война
Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

12:45Война
Трамп одним решением может положить конец войне России против Украины – The Hill

Трамп одним решением может положить конец войне России против Украины – The Hill

11:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем протирать ванну и раковину маслом: простой лайфхак для хозяек

Зачем протирать ванну и раковину маслом: простой лайфхак для хозяек

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 27 июля

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 27 июля

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

Поздравления с Днём медика — забавные картинки и тёплые слова

Поздравления с Днём медика — забавные картинки и тёплые слова

Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

Последние новости

13:40

Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

13:19

Одна ошибка в конце июля может испортить гортензии: что стоит сделать прямо сейчас

13:03

"В зале все плакали": Лайма Вайкуле впервые выступила с украинской песнейВидео

12:55

Какое количество детей в семье вызывает наименьший стресс у родителей

12:52

Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполисВидео

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
12:45

Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

11:58

Как отмыть духовку от нагара без химии — будет как новая всего за 35 минут

11:58

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

11:57

Трамп одним решением может положить конец войне России против Украины – The Hill

Реклама
11:54

Почему нельзя мыть окна в солнечную погоду: секрет экспертовВидео

11:04

Вирастюк появился в объятиях жены, которая младше его на 11 лет — семейное фото

11:02

Самый простой рецепт маринованных помидоров — 7 минут и готово

10:56

"Это все, до свидания": россияне массово жалуются на удары по Wildberries

10:46

Опадают незрелые плоды с деревьев: как не остаться без урожая фруктов летомВидео

10:02

"Отойдите!": Галкин резко защитил Пугачеву во время редкого выхода в светВидео

10:02

Екатеринбург под атакой, горит склад Wildberries – подробности мощного удара

09:59

В Украине нашли бесценные сокровища Руси и княжеские останки – почему их вывезли и кудаВидео

09:39

Как восстановить силы по знаку зодиака: простой способ вернуть энергию

09:38

"Мы влюбились в дроны": Украину предупредили об опасной иллюзии

09:25

У детей не стало мамы: в результате атаки РФ на Киевщине погибла Валентина Савицкая

Реклама
09:03

Для четырех знаков трудности останутся позади: кого осчастливит Лилит

08:38

Из-за одной ошибки помидоры чернеют и гниют: как спасти плодыВидео

08:31

Элиты Кремля бьют тревогу, в РФ срочно усиливают ПВО: в ISW назвали причину

08:11

Цветы гортензии стали зелеными: в чем причина и что с этим делатьВидео

07:45

В Белгороде, Энгельсе и Ростовые облака дыма, возникли пожары: что поразили дроны

06:30

Два затмения и крутой поворот: кому август 2026 принесет большие переменыВидео

05:55

"Нуждаются в большем": Елена Тополя раскрыла, как живут ее дети после развода

05:11

Почему в СССР по приказу Сталина массово сажали тополя: ответ удивит многих

04:32

Шанс на миллион получат четыре знака зодиака – кому очень повезет

04:05

Сенсационное открытие ученых: где могут скрываться сигналы инопланетян

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

03:24

Надо клеить не на спину: зачем на детских подгузниках липучка

03:01

Не только перекись: чем ещё можно удалить кровь с ткани

02:59

Даже стойкий запах из холодильника исчезнет: что нужно поставить на полку

02:30

Трем знакам зодиака судилось вот-вот разбогатеть: кто притянет большие деньги

01:20

На фронте до 9 месяцев без ротации: разгорелся скандал вокруг 108-й бригады ТрО

00:40

В Сумах прогремела серия взрывов: что известно о жертвах, раненых и "прилетах"

24 июля, пятница
23:52

Бензин и дизель ждет подорожание: названы сроки роста цен на АЗС

23:17

Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

22:59

Массированный удар по Киевщине: СМИ узнали о гибели сотрудника польской компании

Реклама
22:52

Второй урожай обрадует уже в сентябре: что еще можно посадить в июле и августе

22:48

Как правильно говорить на украинском: "затор", "пробка" или "корок"

22:21

Не только подорожание: грозит ли Украине дефицит бензина и дизеля

21:55

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус удивит мгновенным результатомВидео

21:40

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известны сроки обстрелаВидео

21:37

Как почистить ковер за считанные минуты: благодаря одной хитрости он засияет как новый

21:16

Украину накроет мощная магнитная буря: что прогнозируют на выходные

20:55

Мирное соглашение с РФ: Зеленский назвал вероятное место встречи с ПутинымВидео

20:32

Вершина цинизма: в РФ сделали возмутительное заявление об ударе по КиевщинеФото

19:57

О муравьях можно забыть: домашняя приманка действует быстро и без промахаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять