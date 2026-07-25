Для четырех знаков трудности останутся позади: кого осчастливит Лилит

Астрологический прогноз на 25 июля 2026 года обещает четырем знакам зодиака окончание сложного периода и начало благоприятных перемен.

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Прямое движение Лилит принесет важные перемены четырем знакам зодиака / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

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Почему 25 июля называют поворотной датой для многих

Что поможет оставить проблемы в прошлом и начать новую жизнь

25 июля 2026 года прямое движение Лилит, по мнению астрологов, принесет важные перемены четырем знакам зодиака. Этот период поможет завершить затянувшуюся полосу сложностей, отпустить прошлое и начать новый этап с ощущением внутреннего спокойствия.

25 июля 2026 года астрологи связывают с переходом Лилит в прямое движение. Это событие, которое может стать символом окончания непростого периода для некоторых знаков зодиака. Считается, что эта астрологическая энергия помогает избавиться от внутреннего напряжения, сделать выводы из прошлых ошибок и уверенно двигаться вперед. Об этом пишет Your Tango.

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Особенно сильное влияние этого дня, по прогнозам, почувствуют представители четырех знаков.

Дева

Девы давно привыкли справляться с любыми трудностями, однако постоянная борьба могла заставить их забыть о собственных сильных сторонах. Прямое движение Лилит напомнит, что далеко не все проблемы требуют бесконечных усилий.

Этот день поможет осознать, что самый сложный этап уже позади. Вместо постоянного напряжения появится возможность расслабиться, восстановить силы и начать жить легче.

Скорпион

Последние события могли заставить Скорпионов почувствовать, что неприятности следуют одна за другой. Из-за накопившегося стресса многие могли потерять ощущение контроля над собственной жизнью.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Считается, что после 25 июля ситуация постепенно начнет выравниваться. Появится шанс избавиться от эмоционального давления, вспомнить о собственных желаниях и сосредоточиться на том, что действительно приносит счастье.

Рыбы

Для Рыб этот период станет временем внутренних перемен. По мнению астрологов, представители знака смогут взглянуть на свои проблемы иначе и перестанут воспринимать их как неотъемлемую часть собственной жизни.

Прямое движение Лилит поможет вернуть ощущение свободы и внутреннего спокойствия. Это подходящий момент, чтобы оставить прошлые переживания позади и сосредоточиться на новых возможностях.

Стрелец

Для Стрельцов влияние этого астрологического события окажется особенно заметным, поскольку Лилит переходит в прямое движение именно в их знаке.

Астрологи считают, что этот период поможет увидеть, что именно мешало двигаться вперед. Пришло время отказаться от токсичных отношений, вредных привычек или навязанных ожиданий окружающих. Освободившись от лишнего, Стрельцы смогут начать более спокойный и гармоничный этап своей жизни.

Ранее Главред писал о том, кто ставит чужие потребности выше своих. Два знака зодиака склонны жертвовать собственными потребностями ради других.

Также сообщалось о том, что названы самые токсичные пары по знаку зодиака. Токсичные отношения знаков портят жизнь миллионам. Возможно, все дело в звездах.

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