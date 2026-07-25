Два затмения и крутой поворот: кому август 2026 принесет большие перемены

Вы узнаете:
- Когда наступит коридор затмений в августе
- Что изменится в работе и здоровье Рыб
- Кого сильнее всего затронет затмение 28 августа
- Почему до сентября лучше не принимать важных решений
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2026 для Рыб.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в последний месмяц лета произойдут сразу два затмения. Одно из них - в знаке Рыб.
"Это последнее затмение в знаке Рыб. Они шли у вас весь последний год, и с этим последним затмением 28 августа что-то окончательно завершается. Но до этого, 12 августа, у нас будет солнечное затмение. Оно начинает новую тему - тему работы и здоровья, так как проходит в вашем шестом доме гороскопа. В ближайшие полтора года затмения будут идти именно здесь. Туда же в конце июля вошел и кармический узел. Это говорит о фокусе на работу, здоровье и уровень стресса: как вы справляетесь с ежедневной рутиной, проблемами, привычками и питанием. То есть с тем, чем мы занимаемся каждый день и как это отражается на вашем самочувствии. Эта тема начинается 12 августа и растянется на ближайшие полтора года", - объяснила специалист.
С 12 по 28 августа нас ждет коридор затмений. В это время энергетика считается очень нестабильной. Если вам нужно принимать решения, то будьте уверены в них на все 100%, потому что последствия могут быть долгосрочными.
"Если сомневаетесь, лучше подождите до сентября", - посоветовала Анжела Перл.
7 августа Венера - планета любви, красоты, гармонии, денег и комфорта - входит в ваш восьмой дом гороскопа, который отвечает за чужие финансы и ресурсы. Венера в секторе денег - это всегда прибыль. Вы получите либо финансовую новость, либо денежные поступления, либо кто-то вам что-то оплатит, купит или предоставит новую возможность. Не исключено, что Рыб пригласят на свидание. Также появится возможность воспользоваться чужими ресурсами. Например, вам могут дать бесплатно пожить в квартире, одолжить машину на месяц или предоставить что-то еще без денег. Могут вернуть налоги, назначить стипендию, появится новый клиент.
10 августа Меркурий входит в шестой дом и принесет новости, информацию или знакомства: может появиться новый коллега, няня или ассистент. Также это новые документы, новости вашей компании или информация, касающаяся медикаментов, врачей и здоровья.
12 августа - солнечное затмение в шестом доме. Вы можете поменять работу, перейти на трехдневную рабочую неделю вместо пяти-шести дней, изменить распорядок дня, пойти в спортзал, начать работать с нутрициологом/диетологом или тренером. А может, вы решите остаться дома с ребенком, уволиться и больше не работать. Затмение задаст этот тренд. Кроме того, шестой дом - это решение задач и проблем: ремонт, сортировка документов, организация быта - то, до чего раньше не доходили руки.
Кроме того, 12 августа, Марс входит в пятый дом гороскопа. Рыбы будут заниматься тем, что приносит радость и любовь к себе и окружающим. Пятый дом - это еще и "рождение" чего-то нового: вы можете написать картину или книгу. Возможны частые походы в кафе, рестораны, клубы и активное общение с друзьями.
24 августа Солнце входит в ваш седьмой дом отношений, любви и брака, а 26 августа туда же подтягивается Меркурий. Последняя неделя августа полностью посвящена теме партнерства. Для свободных Рыб это может быть новое знакомство, роман или свидание. Для тех, кто в отношениях - помолвка, решение жить вместе, венчание или брак.
Седьмой дом - это не только романтика, но и бизнес. Рыб ждут новые партнерства, договоренности, клиенты, подписание контрактов или сделки по купле-продаже (например, квартиры или машины).
28 августа - последнее лунное затмение в знаке Рыб. Почувствует его сильнее всего те, у кого планеты или Луна находятся с 1 по 8 градус Рыб, а также те, кто родился с 20 по 27 февраля.
"Вы ощутите эти перемены ярче других. Изменения могут затронуть отношения или любую другую сферу жизни, причем одна сфера может потянуть за собой другую: переезд из-за новой работы, замужество с последующим переездом или развод. Вариантов много, но главное - завершается определенный цикл, который тянулся весь последний год", - рассказала Анжела Перл.
Детальный гороскоп для Рыб на август 2026 смотрите на видео:
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