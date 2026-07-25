Два затмения и крутой поворот: кому август 2026 принесет большие перемены

Астролог Анжела Перл рассказала, как коридор затмений и смена планет повлияют на работу, финансы и отношения Рыб.

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Гороскоп для Рыб на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред: фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда наступит коридор затмений в августе

Что изменится в работе и здоровье Рыб

Кого сильнее всего затронет затмение 28 августа

Почему до сентября лучше не принимать важных решений

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2026 для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в последний месмяц лета произойдут сразу два затмения. Одно из них - в знаке Рыб.

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"Это последнее затмение в знаке Рыб. Они шли у вас весь последний год, и с этим последним затмением 28 августа что-то окончательно завершается. Но до этого, 12 августа, у нас будет солнечное затмение. Оно начинает новую тему - тему работы и здоровья, так как проходит в вашем шестом доме гороскопа. В ближайшие полтора года затмения будут идти именно здесь. Туда же в конце июля вошел и кармический узел. Это говорит о фокусе на работу, здоровье и уровень стресса: как вы справляетесь с ежедневной рутиной, проблемами, привычками и питанием. То есть с тем, чем мы занимаемся каждый день и как это отражается на вашем самочувствии. Эта тема начинается 12 августа и растянется на ближайшие полтора года", - объяснила специалист.

С 12 по 28 августа нас ждет коридор затмений. В это время энергетика считается очень нестабильной. Если вам нужно принимать решения, то будьте уверены в них на все 100%, потому что последствия могут быть долгосрочными.

"Если сомневаетесь, лучше подождите до сентября", - посоветовала Анжела Перл.

7 августа Венера - планета любви, красоты, гармонии, денег и комфорта - входит в ваш восьмой дом гороскопа, который отвечает за чужие финансы и ресурсы. Венера в секторе денег - это всегда прибыль. Вы получите либо финансовую новость, либо денежные поступления, либо кто-то вам что-то оплатит, купит или предоставит новую возможность. Не исключено, что Рыб пригласят на свидание. Также появится возможность воспользоваться чужими ресурсами. Например, вам могут дать бесплатно пожить в квартире, одолжить машину на месяц или предоставить что-то еще без денег. Могут вернуть налоги, назначить стипендию, появится новый клиент.

10 августа Меркурий входит в шестой дом и принесет новости, информацию или знакомства: может появиться новый коллега, няня или ассистент. Также это новые документы, новости вашей компании или информация, касающаяся медикаментов, врачей и здоровья.

12 августа - солнечное затмение в шестом доме. Вы можете поменять работу, перейти на трехдневную рабочую неделю вместо пяти-шести дней, изменить распорядок дня, пойти в спортзал, начать работать с нутрициологом/диетологом или тренером. А может, вы решите остаться дома с ребенком, уволиться и больше не работать. Затмение задаст этот тренд. Кроме того, шестой дом - это решение задач и проблем: ремонт, сортировка документов, организация быта - то, до чего раньше не доходили руки.

Кроме того, 12 августа, Марс входит в пятый дом гороскопа. Рыбы будут заниматься тем, что приносит радость и любовь к себе и окружающим. Пятый дом - это еще и "рождение" чего-то нового: вы можете написать картину или книгу. Возможны частые походы в кафе, рестораны, клубы и активное общение с друзьями.

24 августа Солнце входит в ваш седьмой дом отношений, любви и брака, а 26 августа туда же подтягивается Меркурий. Последняя неделя августа полностью посвящена теме партнерства. Для свободных Рыб это может быть новое знакомство, роман или свидание. Для тех, кто в отношениях - помолвка, решение жить вместе, венчание или брак.

Седьмой дом - это не только романтика, но и бизнес. Рыб ждут новые партнерства, договоренности, клиенты, подписание контрактов или сделки по купле-продаже (например, квартиры или машины).

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

28 августа - последнее лунное затмение в знаке Рыб. Почувствует его сильнее всего те, у кого планеты или Луна находятся с 1 по 8 градус Рыб, а также те, кто родился с 20 по 27 февраля.

"Вы ощутите эти перемены ярче других. Изменения могут затронуть отношения или любую другую сферу жизни, причем одна сфера может потянуть за собой другую: переезд из-за новой работы, замужество с последующим переездом или развод. Вариантов много, но главное - завершается определенный цикл, который тянулся весь последний год", - рассказала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Рыб на август 2026 смотрите на видео:

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