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Главные угодники по гороскопу: кто ставит чужие потребности выше своих

Анна Ярославская
21 июля 2026, 03:58
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Два знака зодиака склонны жертвовать собственными потребностями ради других.
Гороскоп
Рак и Весы - главные угодники среди других знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему Весы избегают конфликтов любой ценой
  • По какой причине Рак ставит чужие потребности выше своих
  • Какой знак живёт по собственным правилам

Желание заботиться о близких - прекрасное качество. Но проблема возникает тогда, когда человек начинает постоянно ставить чужие потребности выше собственных. Астрологи назвали два знака зодиака, которые чаще других становятся "угодниками". В то же время представители одного знака никогда не подстраиваются под чужие ожидания, пишет PureWow.

Два знака зодиака, которые стремятся всем угодить

Рак

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Рак - настоящая "мама" зодиакального круга. Кажется, именно представители этого знака написали негласное руководство по тому, как заботиться обо всех вокруг. Для Рака нет таких усилий, на которые он не пошел бы ради благополучия близких - и даже их собак, кошек, игуан и других питомцев.

На любой вечеринке Рака легко узнать: он предлагает всем добавку, подливает напитки, даже если никто об этом не просил, и следит, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Забота о других для него настолько важна, что собственные потребности часто отходят на второй план.

Если вам нужно срочно присмотреть за ребенком, то друг-Рак без лишних вопросов придет на помощь. Если вы забыли забрать торт к годовщине родителей, не переживайте - Рак бросит свои дела и выручит вас. Ради любимых людей представители этого знака готовы практически на все, нередко жертвуя собственным комфортом.

Весы

Добродушные Весы терпеть не могут конфликты, поэтому нередко скрывают свои настоящие чувства, лишь бы не создавать напряжение.

Представители этого воздушного знака всегда стремятся найти золотую середину - недаром их символом являются весы. Если их личные желания расходятся с мнением большинства, Весы с легкостью уступят ради общего согласия.

Кроме того, они прирожденные миротворцы. Во время споров именно Весы чаще всего становятся посредниками, стараясь сделать так, чтобы каждый почувствовал себя услышанным и понятым. Больше всего они любят атмосферу, в которой хорошо всем без исключения.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Знак зодиака, который не живет ради чужого одобрения

Водолей

В отличие от двух предыдущих знаков, Водолей руководствуется исключительно собственным видением и не ждёт, пока окружающие поймут его эксцентричные идеи.

"Это не значит, что Водолеи не заботятся о людях вокруг - просто эти эксцентрики часто мыслят настолько нестандартно, что всем нужна минута, чтобы догнать их мысль, и Водолеи не готовы сдерживать себя от лучшей жизни только потому, что их не до конца понимают", - объясняют астрологи.

Пока большинство следует модным тенденциям, Водолеи обязательно добавят в свой образ или образ жизни что-то необычное, подчеркивающее их индивидуальность.

Не удивляйтесь, если Водолей заведет бесшерстного кота, с удовольствием отправится на экскурсию о призраках или вампирах или вдруг начнет танцевать прямо посреди улицы, совершенно не обращая внимания на мнение окружающих.

Их странности могут сначала удивлять, но уверенность, с которой Водолеи остаются собой, заставляет воспринимать их необычность как нечто совершенно естественное.

Кроме того, представители этого знака предпочитают плыть по течению, а не бороться с ним. Если их идеи не находят поддержки в компании, они спокойно пойдут своей дорогой и займутся тем, что действительно приносит им удовольствие.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Как писал Главред, ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые никогда не забывают обиды.

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О ресурсе: PureWow

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