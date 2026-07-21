Занудный Козерог и Рыбы-мученики: что друзья говорят за спиной каждого знака зодиака

Задумывались ли вы, что друзья говорят у вас за спиной? Возможно, они восхищаются вашей преданностью, а возможно - смеются над вашими привычками.

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Названы главные раздражающие черты знаков зодиака глазами их друзей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Вы узнаете:

Почему Овна невозможно переспорить

Что скрывают за молчаливостью Водолеи

Почему Весы никогда не имеют собственного мнения

Как Дева превращает помощь в контроль

Даже самые близкие друзья иногда обсуждают нас за спиной - и далеко не всегда в негативном смысле. Кто-то восхищается вашим чувством юмора, кто-то недоумевает из-за упрямства, а кто-то считает вас душой компании. Астрологи уверяют, что многое в этих разговорах может зависеть от знака зодиака.

Что ваши друзья на самом деле думают о вас

Овна друзья обычно описывают как человека, который выглядит уверенно и привлекательно, пока дело не доходит до выбора места для обеда - тогда внезапная "открытость ко всему" превращается в список жёстких требований к меню и посадке, под которые подходит ровно одно заведение, пишет PureWow.

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Все, что остается сделать окружающим, - это согласиться с мнением Овна.

"Мы все просто согласились, ведь кто может спорить с Овном?" - сказала одна из собеседниц издания.

Близнецы способны за считанные часы стать душой компании на любой вечеринке, знакомя людей, которых сами только что встретили, а потом напрочь забывать о роли "свахи", которую сами же себе назначили. Проблема в том, что некоторые истории Близнецов впоследствии оказываются приукрашенными сверх меры.

"Я не говорю, что Близнецы лжецы, но иногда правда кажется им недостаточно захватывающей", - рассказывает собеседница издания.

Весы вызывают больше всего усталости именно из-за полного отсутствия собственного мнения: этот знак никогда не спорит и легко меняет позицию, как только кто-то с ним не соглашается.

"Если я скажу, что небо зелёное, Весы ответят: "Странно, я никогда этого не замечала". Мне хочется сказать Весам: всё в порядке, я всё равно буду тебя любить, даже если у нас разные мнения!" - делится подруга этого знака зодиака.

Лев, в свою очередь, способен испортить вечер из-за одного неправильного ответа в викторине, замкнуться в пассивной агрессии, а потом внезапно выхватить микрофон у ведущего и превратить всё в собственное шоу.

"Как будто Лев может веселиться только тогда, когда сам командует", - отмечает одна из знакомых представителя этого огненного знака зодиака.

Телец раздражает окружающих чрезмерной чувствительностью к нарушению его отдыха - даже один рабочий звонок в выходной день может вызвать обвинения в нездоровом балансе работы и личной жизни. Дева же, приходя помочь с подготовкой к событию, незаметно перехватывает контроль над каждой деталью, и "весело ей только тогда, когда она критикует других", отмечает одна из собеседниц.

Козерог в походе расписывает всё до мелочей, включая вид арахисового масла в бутербродах, но полностью теряется, если планы внезапно меняются.

"Вы что, роботы? Мне нужно вас перепрограммировать?" - шутя спросила подруга Козерога, добавив, что ему эта шутка совсем не показалась смешной.

Рак, несмотря на всю свою заботливость, способен превратить любой разговор в мрачную тему - даже упоминание о хорошей погоде он повернёт к глобальному потеплению. Скорпион же поражает глубиной бесед ровно до тех пор, пока речь не заходит о нём самом - тогда знак мгновенно закрывается и меняет тему.

"Как только вы начинаете по-настоящему узнавать Скорпиона, он сразу ставит огромный барьер", - рассказывает одна из подруг.

Стрелец раздражает друзей чрезмерным оптимизмом даже там, где он неуместен, настойчиво ища "светлую сторону" в очевидно плохих ситуациях. Водолей вызывает подозрения своей отстранённостью и эмоциональной закрытостью - настолько, что знакомые в шутку предполагают, будто Водолеи могут быть тайными шпионами.

Рыбы же, несмотря на репутацию отличных слушателей, иногда превращают собственную поддержку в демонстрацию жертвенности.

"Кажется, никто не просит вас платить за ужин, вы просто настаиваете, а потом заставляете меня чувствовать себя виноватой. Им нравится быть мучениками", - подытоживает одна из знакомых.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее Главред писал, что Весы, Рыбы и Стрелец - три знака зодиака, которые тратят деньги без каких-либо угрызений совести, тогда как Козерог и Дева тщательно планируют каждую покупку,

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