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Черная полоса заканчивается: какие знаки зодиака вырвутся из плена неудач

Мария Николишин
21 июля 2026, 02:40
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В китайском гороскопе энергия огня символизирует очищение.
Черная полоса заканчивается: какие знаки зодиака вырвутся из плена неудач
Кто наконец забудет о трудностях / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кого ждет прилив энергии и уверенности в себе
  • Кто начнет путь к своей мечте

21 июля четыре китайских знака зодиака наконец-то увидят, что все трудности остались позади. В китайском гороскопе вторник символизирует День избавления, который управляется энергией Огненной Обезьяны.

Астрологи говорят, что такие дни посвящены избавлению от препятствий, нарушающих поток энергии в жизни. В частности, огонь - это очищающий элемент в китайской астрологии, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Для кого закончатся тяжелые времена

Дракон

Вторник - это на самом деле очень хорошее время для вас, потому что он позволяет создать жизнь, которой вы хотите жить, и восстановить любые сферы, пострадавшие от прошлых решений. Если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то не так, то сейчас самое время выяснить причины.

Змея

Энергия Обезьяны идеально подходит вашей личности. Это лучшее время для встреч с друзьями, с которыми вы хотите поближе познакомиться. Это позволит вам преодолеть любое чувство одиночества. Также это идеальный день, чтобы восстановить разорванные отношения.

Обезьяна

21 июля вы почувствуете прилив энергии, который поможет вам следовать своим интересам. Будьте готовы делать заметки, особенно если у вас есть друг, который всегда вас вдохновляет. Если вы будете действовать быстро, вы не забудете об этом завтра. Один маленький шаг сейчас - это путь к вашей мечте.

Коза

Во вторник вы будете испытывать особую радость, потому что будете уверены в себе. Дела, которые вы будете делать с коллегами или друзьями, будут придавать вам энергии. Вы будете смотреть на проблемы через розовые очки. Трудности, которые раньше казались страшными, теперь незначительны.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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