Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Два затмения в августе 2026 откроют портал перемен: кого ждет важный период

Анна Ярославская
19 июля 2026, 19:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астролог Анжела Перл рассказала, какой период благоприятен для встреч и любви.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Овнов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда лучше заключать сделки и брак
  • Что принесет Овнам лунное затмение 28 августа
  • Почему август опасен для важных решений

Август станет важным месяцем для Овнов из-за двух затмений - солнечного 12 августа и лунного 28 августа, которые открывают так называемый коридор затмений с хаотичной энергетикой. Об этом рассказала астролог Анжела Перл на своём Youtube-канале.

"Будьте осторожны, не принимайте желательно каких-то супер важных решений в коридоре затмений", - предостерегла специалист.

видео дня

Месяц начинается со смены знака Венерой 7 августа - планета любви и отношений входит в место своей силы в седьмом доме гороскопа Овнов и остаётся там до 11 сентября. По словам Перл, это удачный период для переговоров, знакомств и сделок, поскольку осенью Венера уйдёт в ретроградное движение и ситуация ухудшится.

"Это, конечно, очень-очень хорошее время для брака, для предложения руки и сердца, для венчания и для каких-то деловых союзов, для партнёрства, потому что Венера означает и любовь, и деньги", - отмечает астролог.

Меркурий, любовь и затмение 12 августа

10 августа Меркурий меняет дом гороскопа и входит в пятый дом - сектор знакомств, любви, детей и творчества. По словам астролога, в окружении Овнов появится свежая энергия, возможны поездки, обучение или занятия хобби.

12 августа на этот период накладывается мощное солнечное затмение - первое в этой серии, которая продлится полтора года.

Затмение произойдет в пятом доме гороскопа Овнов.

"Если вы хотите забеременеть, родить ребёнка - готовьтесь к зачатию, это шикарные полтора года, которые начинаются для вас. А если хотите встретить свою любовь, это тоже портал открывается", - объяснила Перл.

В тот же день, 12 августа, Марс меняет знак и входит в четвёртый дом гороскопа - сектор семьи и места проживания. Астролог отмечает, что это может сопровождаться переездом, новосельем или сделкой с недвижимостью, а поскольку событие совпадает с затмением, последствия будут долгосрочными.

Работа, здоровье и завершение цикла 28 августа

24 августа Солнце входит в шестой дом гороскопа, который касается работы, здоровья и решения проблем - возможен выход из отпуска, смена рабочих обязанностей или новые привычки здорового образа жизни. 26 августа туда же переходит Меркурий, что может принести новости о работе, новом клиенте или проекте.

28 августа лунное затмение завершает серию, начавшуюся 12 августа в двенадцатом доме гороскопа - секторе завершения, очищения и исцеления.

"12-й дом - это дом завершения, и как будто вы что-то должны завершить, от чего-то освободиться, отказаться, закрыть дверь в прошлое. Это может быть даже увольнение с какой-то работы, завершение отношений или отказ от каких-то плохих привычек и зависимостей", - рассказала астролог.

По словам Перл, поскольку двенадцатый дом также связан с дальними странами и эмиграцией, затмение может совпасть с завершением оформления документов или процесса переезда за границу.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Детальный гороскоп для Овнов на август 2026 смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Овен гороскоп на август гороскоп Овен гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг меняет характер ударов по Украине: "Флеш" сказал, какие цели выбирает Россия

Враг меняет характер ударов по Украине: "Флеш" сказал, какие цели выбирает Россия

19:34Война
РФ ударила КАБами по Запорожью: есть погибшие и раненые, под завалами люди

РФ ударила КАБами по Запорожью: есть погибшие и раненые, под завалами люди

18:23Украина
РФ подняла Ту-22 и запустила ракеты Х-22: украинцев предупредили об угрозе

РФ подняла Ту-22 и запустила ракеты Х-22: украинцев предупредили об угрозе

16:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Помидоры будут краснеть на глазах: что нужно сделать в июле для рекордного урожая

Помидоры будут краснеть на глазах: что нужно сделать в июле для рекордного урожая

Какие три цветка на клумбе привлекают богатство и деньги: приметы

Какие три цветка на клумбе привлекают богатство и деньги: приметы

Пень сам рассыплется в труху: что достаточно засыпать внутрь

Пень сам рассыплется в труху: что достаточно засыпать внутрь

Кого ждет новая работа, крупные траты и покупка жилья: гороскоп на август 2026

Кого ждет новая работа, крупные траты и покупка жилья: гороскоп на август 2026

Как часто нужно мыть голову — советы голливудской парикмахерши

Как часто нужно мыть голову — советы голливудской парикмахерши

Последние новости

20:23

Принесет покой, удачу и защитит дом: что нужно положить под подушку

19:34

Враг меняет характер ударов по Украине: "Флеш" сказал, какие цели выбирает Россия

19:32

Мертвая тишина перед мощным взрывом: очевидцы о первых секундах после ударов РФ

19:23

Реформы не зависят от смены министра: Маркус призвал сохранить наработки Федоровамнение

19:15

Два затмения в августе 2026 откроют портал перемен: кого ждет важный периодВидео

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
18:50

Ошибаются почти все: как понять, что нижний ящик духовки подходит для храненияВидео

18:23

РФ ударила КАБами по Запорожью: есть погибшие и раненые, под завалами людиФотоВидео

18:22

Засор в раковине больне не грозит: раскрыт хитрый лайфхак с пластиковой бутылкойВидео

17:55

Гороскоп на август 2026: когда Тельцов ждет мощный финансовый взлетВидео

Реклама
17:38

Топливо подорожает до 90 гривен: когда цены на АЗС пойдут вверх

17:28

Облегчение наступит не для всех: три знака зодиака, которым повезет 20 июля

17:25

Клубника удивит рекордным урожаем: главная летняя хитрость опытных дачниковВидео

17:07

Алина Гросу поразила изменениями сына за 3 месяца — как он выглядит сейчас

17:06

Ошибки при консервировании: какие помидоры нельзя мариновать на зиму

16:38

Стретегическому ракетоносцу оторвало хвост: детали удара по аэродрому Энгельс-2

16:14

Приметы на 20 июля: что предвещают гром, ранний петух и звезды вечером

16:14

РФ подняла Ту-22 и запустила ракеты Х-22: украинцев предупредили об угрозе

16:06

Никакой не "мусор": как на самом деле правильно называть бытовые отходы на украинском

15:58

РФ устроила ад в Киеве, Харькове и Сумах: чего на самом деле добиваются в КремлеВидео

15:55

Почему 20 июля нельзя откладывать важные дела: какой церковный праздник

Реклама
15:52

Как носить модную юбку с пайетками: 5 стильных образов с базовыми вещамиВидео

15:41

Зеленский провел совещание с командирами ВСУ: о чем они говорилиФото

15:38

Черная полоса закончилась: до 26 июля 3 знакам китайского зодиака наконец улыбнется удача

15:21

Консервирование за считанные минуты: как заготовить огурцы по-фински на зиму

15:11

"Много говорить нельзя": Илона Гвоздева рассказала о тайной работе мужа в ВСУ

15:08

От +32 градусов до града с штормовым ветром: когда погода резко изменится

14:34

В какие месяцы рождаются лучшие бабушки и дедушки: астрологи рассказали

14:10

"Возвращение": Гарри и Меган приняли важное решение о будущем семьи

13:40

Как быстро почистить жалюзи, не снимая их с окон: секреты профессиональных клинеров

13:32

52-летняя экс-солистка Spice Girls впервые вышла замуж: как прошла тайная свадьба

13:08

Жена Пивоварова публично поддержала его после слухов о свадьбе — детали

12:55

Какие три цветка на клумбе привлекают богатство и деньги: приметы

12:52

"Отряды Буданова" уничтожили российского инженера, который создавал двигатели для вражеских самолетов

12:41

"Теперь является вассалом": историк дал неожиданный прогноз о будущем России

12:37

Как правильно обрезать помидоры, чтобы получить богатый урожай - лайфхак

12:13

Именины с 20 по 26 июля: кого обязательно нужно поздравить на этой неделе

12:12

Пень сам рассыплется в труху: что достаточно засыпать внутрь

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 20 июля: Драконам - прощение, Тиграм - возможность

11:51

Переводил 1000 грн, а остался без доступа к деньгам: клиент пожаловался на ПриватБанк

11:40

Лунный календарь на 20–26 июля: какой день недели таит в себе скрытую угрозу

Реклама
11:15

"Укрытие не спасет": перепуганный Киркоров рвется вывезти детей из РФ

11:08

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Овнам — свидания, Девам — разговоры

11:04

Ночной разгром логистики РФ: ВСУ подбили два танкера, плавучий кран и ЗРК "Бук"

10:56

"Мигало в Керчи, Ялте": "Мадяр" раскрыл новые потери "теневого флота" РФ

10:36

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — скидки, Рыбам — проекты

10:15

РФ совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев - Зеленский

10:12

"40 минут — 40 ракет": украинские звезды ошеломлены ударом РФ по Киеву

09:45

В Ставропольском крае РФ дроны атаковали нефтебазу: объявлена ЧС

09:37

Дрон РФ ударил по пассажирскому поезду в Запорожье: поднялся пожар, есть пострадавший

08:48

Кремль снижает "порог отбора" для заключенных, которых отправляют на войну

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять