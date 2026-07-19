Два затмения в августе 2026 откроют портал перемен: кого ждет важный период

Астролог Анжела Перл рассказала, какой период благоприятен для встреч и любви.

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Гороскоп для Овнов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда лучше заключать сделки и брак

Что принесет Овнам лунное затмение 28 августа

Почему август опасен для важных решений

Август станет важным месяцем для Овнов из-за двух затмений - солнечного 12 августа и лунного 28 августа, которые открывают так называемый коридор затмений с хаотичной энергетикой. Об этом рассказала астролог Анжела Перл на своём Youtube-канале.

"Будьте осторожны, не принимайте желательно каких-то супер важных решений в коридоре затмений", - предостерегла специалист.

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Месяц начинается со смены знака Венерой 7 августа - планета любви и отношений входит в место своей силы в седьмом доме гороскопа Овнов и остаётся там до 11 сентября. По словам Перл, это удачный период для переговоров, знакомств и сделок, поскольку осенью Венера уйдёт в ретроградное движение и ситуация ухудшится.

"Это, конечно, очень-очень хорошее время для брака, для предложения руки и сердца, для венчания и для каких-то деловых союзов, для партнёрства, потому что Венера означает и любовь, и деньги", - отмечает астролог.

Меркурий, любовь и затмение 12 августа

10 августа Меркурий меняет дом гороскопа и входит в пятый дом - сектор знакомств, любви, детей и творчества. По словам астролога, в окружении Овнов появится свежая энергия, возможны поездки, обучение или занятия хобби.

12 августа на этот период накладывается мощное солнечное затмение - первое в этой серии, которая продлится полтора года.

Затмение произойдет в пятом доме гороскопа Овнов.

"Если вы хотите забеременеть, родить ребёнка - готовьтесь к зачатию, это шикарные полтора года, которые начинаются для вас. А если хотите встретить свою любовь, это тоже портал открывается", - объяснила Перл.

В тот же день, 12 августа, Марс меняет знак и входит в четвёртый дом гороскопа - сектор семьи и места проживания. Астролог отмечает, что это может сопровождаться переездом, новосельем или сделкой с недвижимостью, а поскольку событие совпадает с затмением, последствия будут долгосрочными.

Работа, здоровье и завершение цикла 28 августа

24 августа Солнце входит в шестой дом гороскопа, который касается работы, здоровья и решения проблем - возможен выход из отпуска, смена рабочих обязанностей или новые привычки здорового образа жизни. 26 августа туда же переходит Меркурий, что может принести новости о работе, новом клиенте или проекте.

28 августа лунное затмение завершает серию, начавшуюся 12 августа в двенадцатом доме гороскопа - секторе завершения, очищения и исцеления.

"12-й дом - это дом завершения, и как будто вы что-то должны завершить, от чего-то освободиться, отказаться, закрыть дверь в прошлое. Это может быть даже увольнение с какой-то работы, завершение отношений или отказ от каких-то плохих привычек и зависимостей", - рассказала астролог.

По словам Перл, поскольку двенадцатый дом также связан с дальними странами и эмиграцией, затмение может совпасть с завершением оформления документов или процесса переезда за границу.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Детальный гороскоп для Овнов на август 2026 смотрите на видео:

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