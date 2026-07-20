Один день изменит всю жизнь: каким знакам зодиака вот-вот повезет

В китайском гороскопе понедельник - это день, когда люди перестают сомневаться в себе.

https://horoscope.glavred.info/odin-den-izmenit-vsyu-zhizn-kakim-znakam-zodiaka-vot-vot-povezet-10781891.html Ссылка скопирована

Кому предсказывают настоящее счастье / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака будет чувствовать себя намного лучше

Кто наконец сможет расслабиться

Три китайских знака зодиака привлекут к себе удачу и счастье 20 июля. В китайском гороскопе понедельник - это День установления, которым управляет энергия Деревянной Козы.

По словам астрологов, Дни установления приносят в жизнь то, что действительно продлится долго. Благодаря энергии Деревянной Козы понедельник становится днем, когда люди перестают сомневаться в себе, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Каким знакам зодиака скоро повезет

Коза

Вы сами усложняли себе жизнь. Вы все время как будто несли на себе груз, который вам больше не принадлежит. В понедельник наступит момент, когда вы поймете, что вам не нужно продолжать это делать. Как только вы от этого избавитесь, вы почувствуете себя гораздо лучше, чем в последние недели.

Кролик

Вы так привыкли быть ответственными, что люди едва замечают, сколько вы делаете. Однако уже 20 июля все изменится. Кто-то другой возьмет на себя инициативу и займется вашими делами. Пусть это мелочь, она поразит вас сильнее, чем вы ожидали. У вас появится возможность наконец-то расслабиться.

Тигр

Кто-то из вашего окружения ждал, когда появится ваша прежняя версия. Люди хотят, чтобы вы первыми извинялись и делали шаг навстречу, но их ждет сюрприз. Вы не спорите, а просто реагируете иначе, чем раньше. Вы измените себя и свое отношение ко всему, и вам это понравится.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред