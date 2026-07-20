Кто разбогатеет 21 июля — шесть знаков, которым предстоит получить большие деньги

Китайский гороскоп на 21 июля назвал шесть знаков, которым этот день принесет финансовые возможности. Что советует китайский гороскоп для привлечения удачи.

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Китайский гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие советы дает восточный гороскоп

21 июля 2026 года по восточному календарю приходится на День очищения под знаком Огненной Обезьяны. Он проходит в год Огненной Лошади и месяц Деревянной Овцы. В восточной астрологии такие дни считаются благоприятными для очищения от всего лишнего, завершения старых дел и создания пространства для новых возможностей. Главред расскажет подробнее.

Энергия Огненной Обезьяны поможет многим отказаться от того, что больше не приносит пользы. В то же время для шести знаков восточного зодиака этот день может стать особенно удачным в финансовой сфере.

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Обезьяна

21 июля станет днём, когда вы перестанете сомневаться в собственных силах. Если раньше вы откладывали важные решения или боялись рисковать, пришло время действовать. Вера в собственные возможности поможет сделать шаг к успеху.

Крыса

Представителей этого знака ждет ощущение финансовой стабильности. Главной победой станет не только возможная прибыль, но и внутреннее спокойствие. Тревоги постепенно останутся позади, открывая путь к уверенности в будущем.

Бык

Случайный разговор или помощь знакомого человека поможет решить проблему, которая давно отнимала силы и ресурсы. Не отказывайтесь от поддержки - именно она откроет новые возможности.

Петух

Пришло время перестать брать на себя чужие обязанности. Умение сказать "нет" поможет сберечь силы, время и даже положительно повлияет на финансовое положение.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Змея

В этот день станет очевидно, кто пользуется вашей добротой. Отказавшись от невыгодных отношений и лишних затрат собственных ресурсов, вы сможете сосредоточиться на том, что действительно приносит пользу.

Свинья

Не откладывайте жизнь на потом. День напоминает, что пришло время наслаждаться результатами собственного труда. Именно ощущение достатка и благодарности может стать началом нового периода финансовой удачи.

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