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Когда они вместе - жди хаоса: самые безбашенные пары по гороскопу

Анна Ярославская
20 июля 2026, 10:52
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Овен безумствует рядом с Близнецами, а две Рыбы вместе способны устроить непредсказуемый хаос без всяких границ.
гороскоп, знаки зодиака
Крышу сносит мгновенно: названы самые сумасшедшие пары знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Читайте в материале:

  • С кем Овен устраивает самые большие шалости
  • Какой знак даёт Козерогу свободу дурачиться
  • Почему Стрелец и Весы обожают авантюры
  • С кем Дева наконец-то расслабляется

У каждого есть человек, рядом с которым исчезает всякая серьёзность. В компании своего идеального партнёра люди чувствуют себя настолько уютно и раскованно, что без всякого стыда выпускают на волю свои самые забавные чудачества.

Астрологи говорят, что некоторые зодиакальные пары пробуждают друг в друге самого большого внутреннего безумца. Когда сходятся определённые знаки зодиака, между ними вспыхивает искра чудачества такой силы, что окружающим остаётся лишь держаться подальше, сообщает PureWow.

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Самые безумные союзы по гороскопу

Овен + Близнецы

Овны и Близнецы связаны какой-то особой космической химией. Стоит им оказаться вместе, как они начинают с азартом раздвигать границы дозволенного. Эта парочка - ходячая катастрофа и генератор чужих головных болей: куда бы они ни пошли, за ними шлейфом тянутся шалости и проказы. Именно они придумывают самые изощренные розыгрыши, так что держитесь от них подальше на 1 апреля.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, лучшие партнеры
Совместимость знаков зодиака - лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Телец + Рыбы

Этим двоим тонко чувствующим натурам достаточно одного взгляда, чтобы проникнуться взаимным уважением и создать безопасную зону для обоюдного безумства. И если Рыбы в вопросах странностей - признанные художники, то Тельцу иногда нужен легкий пинок, чтобы расслабиться, и присутствие Рыб здесь очень кстати.

Телец же, в свою очередь, становится для Рыб мягкой подушкой безопасности и надежным фундаментом для их оторванных от реальности идей. Вместе они дают волю своим самым диким фантазиям.

Близнецы +Стрелец

Стрелец и Близнецы в зодиакальном круге находятся ровно друг напротив друга. Неудивительно, что, пересекаясь, они начинают тянуть друг друга в совершенно разных (и абсолютно безумных) направлениях.

Гиперобщительные Близнецы - идеальные слушатели, на которых ищущий истину Стрелец может тестировать свои самые дикие теории. Ни один из них не откажется от хорошего мысленного эксперимента.

"Не удивляйтесь, если, оставив их на пару минут, вы вернетесь и обнаружите, что они уже разгадали все тайны Вселенной", - говорят астрологи.

Рак + Скорпион

Скорпион и Рак - знаки невероятно эмоциональные. Посадите их в одну лодку, и пускай ими управляют чувства. Оба без проблем готовы нырнуть на самую глубину экзистенциальных тайн, поэтому их беседы развиваются по самым непредсказуемым сценариям.

Эта парочка вполне может начать с обсуждения погоды за окном, но к концу разговора Рак и Скорпион гарантированно придут к спорам о смысле бытия.

Лев + Лев

Львы обожают себя (и в этом нет ничего плохого), так что логично, что они обожают и себе подобных. Союз двух Львов - это мощнейший творческий тандем, где каждый подзуживает партнера на еще более громкие и дерзкие свершения. Не удивляйтесь, если эта парочка посреди улицы внезапно начнет записывать безумные трендовые танцы для соцсетей.

Дева + Рыбы

Девам часто требуется внешнее разрешение на то, чтобы побыть странными, и Рыбы справляются с этой задачей на ура. Между ними завязываются глубокие отношения, полные сострадания и уважения. А это значит, что Дева может наконец-то ослабить бдительность, расстегнуть свой метафорический корсет и выпустить погулять ту свою часть, которую она считает неидеальной (по крайней мере, в своей голове). Благодаря взаимной поддержке они дают друг другу абсолютную свободу самовыражения без какого-либо осуждения.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, худшие партнеры
Совместимость знаков зодиака - худшие партнеры / Инфографика: Главред

Весы + Стрелец

Дружба Весов и Стрельца - это уже легенда. Когда воздух встречается с огнем, получается взрывоопасный и порой удивительно чудаковатый коктейль. Эти двое обожают спонтанные авантюры, незапланированные повороты не туда и все, что выталкивает их из зоны комфорта. Если вы решите пойти за ними, будьте готовы к тому, что вас увлекут далеко в неизведанные дебри.

Скорпион + Рак

Скорпион и Рак - водные знаки, так что умение плыть по течению у них в крови. Они мастерски следуют за жизнью по любым, даже самым авангардным маршрутам, и больше всего на свете любят открывать новые горизонты. В своих поступках они руководствуются не общественными приличиями, а сногсшибательной интуицией.

Стрелец + Овен

Этот огненный союз рождает такое количество безумных идей, что окружающим лучше лечь на пол и прикрыть голову руками. Стрелец обожает дурачиться и хохмить, а Овен просто не может не принять этот вызов. Любой, кто окажется с ними в одном помещении, должен понимать: он без билета попал на первоклассное комедийное шоу.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Козерог + Водолей

Козероги твердо стоят на ногах, а потому им позарез нужен воздушный знак, который поможет им взлететь на самые странные и недосягаемые высоты. И тут на сцену выходит Водолей. Он готов предложить Козерогу ту самую преданную дружбу "до гроба", которая необходима, чтобы расслабиться и подурачиться. Чувствуя под ногами такую мощную эмоциональную опору, Козерог может смело стартовать прямо в стратосферу чистого безумия.

Водолей + Близнецы

Водолей слывет одним из самых эксцентричных знаков зодиака. Если объединить его с другим воздушным знаком, Близнецами, то можно наблюдать за потоком чистого, незамутненного креативного хаоса. Ни один из них не ставит правила и границы превыше всего, так что вместе они способны на что угодно.

Со стороны они могут казаться безумными хиппи, но именно в таких союзах рождаются самые гениальные (и ни на что не похожие) мировые идеи.

Рыбы + Рыбы

Рыбы считаются самым творческим знаком зодиакального круга, поэтому, когда в одном пространстве оказываются сразу две Рыбы, все очень быстро становится странным. Рыбы обожают самовыражаться всеми доступными способами, и если запереть двух представителей этого знака в комнате, предсказать финал невозможно. Экспериментальный театр, спонтанные поэтические дуэли и получасовые дикие танцы - обычное дело, когда две "рыбки" решают вместе порезвиться.

Ранее Главред писал о двух самых фартовых знаках зодиака, а также тех, кому не стоит покупать лотерейные билеты или играть в казино,

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