Дата рождения подскажет идеальный пляж для отдыха: что говорят нумерологи

Нумерологи объясняют, что каждая дата рождения несет в себе энергию одного из чисел от 1 до 9.

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Дата рождения подскажет идеальный пляж для отдыха / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Родившиеся 1 - 15 числа

Родившиеся 16 - 31 числа

Дата рождения может подсказать, какой пляжный отдых принесет человеку максимум удовольствия. Одним лучше подходят уединенные дикие побережья, другим - оживленные курорты с развлечениями, а третьим - спокойные бухты с кристально чистой водой. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на журнал Parade.

Согласно нумерологии, каждая дата рождения связана с одним из чисел от 1 до 9, которое отражает особенности характера, темперамента и предпочтений человека. Именно это число, как утверждают сторонники такого подхода, помогает определить наиболее подходящий тип пляжа для отдыха.

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При этом учитывать месяц или год рождения не нужно. Значение имеет только число месяца, в которое родился человек.

Родившиеся 1, 10, 19 и 28 числа

Эти даты находятся под влиянием решительной "единицы", поэтому их обладатели любят вызовы и приключения. Им подходит дикий и живописный пляж Кофете на испанском острове Фуэртевентура – с крутыми скалами и бескрайним побережьем.

Родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа

Таким людям нужен покой – не зря эти даты связывают с Луной. Лучший выбор для них – камбоджийский остров Ко Ронг, известный своей умиротворённой атмосферой.

Родившиеся 3, 12, 21 и 30 числа

Любознательным личностям скучать на пляже точно не придется. Им рекомендуют Сим-Майл-Бич на Каймановых островах – там всегда найдется, чем заняться.

Родившиеся 4, 13, 22 и 31 числа

Твердые и настойчивые люди заслуживают роскошного отдыха. Их вариант – индонезийский Пинк-Бич (Розовый пляж) с бирюзовой водой и необычным розовым песком.

Родившиеся 5, 14 и 23 числа

Любителям нестандартных впечатлений предлагают исландский Даймонд-Бич вблизи ледниковой лагуны Йокульсаурлон – место, где волны разбиваются об обломки айсбергов на чёрном песке.

Родившиеся 6, 15 и 24 числа

Таким людям ближе домашний уют и красота. Для них идеальный вариант – американский Кэннон-Бич со скалой Хейстек-Рок, приливными лужами и тропинками для пеших прогулок.

Родившиеся 7, 16 и 25 числа

Замкнутым и скрытным личностям подойдет уединенный Хидден-Бич в Калифорнии – туда мало кто решается добраться, зато там можно побыть наедине с шумом волн.

Родившиеся 8, 17 и 26 числа

Эти даты отличаются высокими стандартами. Для них рекомендуют пляж принцессы Дианы на островах Антигуа и Барбуда – уединенный и по-настоящему изысканный.

Родившиеся 9, 18 и 27 числа

Мечтательным и чувственным натурам подходит пляж Сиеста в США: с кристально-голубой водой и белоснежным песком, напоминающим кадр из кинофильма.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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