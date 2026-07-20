Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Дата рождения подскажет идеальный пляж для отдыха: что говорят нумерологи

Виталий Кирсанов
20 июля 2026, 17:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Нумерологи объясняют, что каждая дата рождения несет в себе энергию одного из чисел от 1 до 9.
Дата рождения подскажет идеальный пляж для отдыха
Дата рождения подскажет идеальный пляж для отдыха / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Родившиеся 1 - 15 числа
  • Родившиеся 16 - 31 числа

Дата рождения может подсказать, какой пляжный отдых принесет человеку максимум удовольствия. Одним лучше подходят уединенные дикие побережья, другим - оживленные курорты с развлечениями, а третьим - спокойные бухты с кристально чистой водой. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на журнал Parade.

Согласно нумерологии, каждая дата рождения связана с одним из чисел от 1 до 9, которое отражает особенности характера, темперамента и предпочтений человека. Именно это число, как утверждают сторонники такого подхода, помогает определить наиболее подходящий тип пляжа для отдыха.

видео дня

При этом учитывать месяц или год рождения не нужно. Значение имеет только число месяца, в которое родился человек.

Родившиеся 1, 10, 19 и 28 числа

Эти даты находятся под влиянием решительной "единицы", поэтому их обладатели любят вызовы и приключения. Им подходит дикий и живописный пляж Кофете на испанском острове Фуэртевентура – с крутыми скалами и бескрайним побережьем.

Родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа

Таким людям нужен покой – не зря эти даты связывают с Луной. Лучший выбор для них – камбоджийский остров Ко Ронг, известный своей умиротворённой атмосферой.

Родившиеся 3, 12, 21 и 30 числа

Любознательным личностям скучать на пляже точно не придется. Им рекомендуют Сим-Майл-Бич на Каймановых островах – там всегда найдется, чем заняться.

Родившиеся 4, 13, 22 и 31 числа

Твердые и настойчивые люди заслуживают роскошного отдыха. Их вариант – индонезийский Пинк-Бич (Розовый пляж) с бирюзовой водой и необычным розовым песком.

Родившиеся 5, 14 и 23 числа

Любителям нестандартных впечатлений предлагают исландский Даймонд-Бич вблизи ледниковой лагуны Йокульсаурлон – место, где волны разбиваются об обломки айсбергов на чёрном песке.

Родившиеся 6, 15 и 24 числа

Таким людям ближе домашний уют и красота. Для них идеальный вариант – американский Кэннон-Бич со скалой Хейстек-Рок, приливными лужами и тропинками для пеших прогулок.

Родившиеся 7, 16 и 25 числа

Замкнутым и скрытным личностям подойдет уединенный Хидден-Бич в Калифорнии – туда мало кто решается добраться, зато там можно побыть наедине с шумом волн.

Родившиеся 8, 17 и 26 числа

Эти даты отличаются высокими стандартами. Для них рекомендуют пляж принцессы Дианы на островах Антигуа и Барбуда – уединенный и по-настоящему изысканный.

Родившиеся 9, 18 и 27 числа

Мечтательным и чувственным натурам подходит пляж Сиеста в США: с кристально-голубой водой и белоснежным песком, напоминающим кадр из кинофильма.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему Россия начала массированно бить по Одессе – Игнат назвал истинную причину

Почему Россия начала массированно бить по Одессе – Игнат назвал истинную причину

18:14Война
Федорову предложили новую должность, но он отказался: СМИ раскрыли детали

Федорову предложили новую должность, но он отказался: СМИ раскрыли детали

18:01Украина
Отставка Сырского: СМИ выяснили, кого рассматривают на должность главкома ВСУ

Отставка Сырского: СМИ выяснили, кого рассматривают на должность главкома ВСУ

16:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем в СССР дома облицовывали плиткой: ответ удивит многих

Зачем в СССР дома облицовывали плиткой: ответ удивит многих

Школьная головоломка со спичками, которая заставляет взрослых ломать голову

Школьная головоломка со спичками, которая заставляет взрослых ломать голову

Старинное украинское слово "очкур": что оно на самом деле означает

Старинное украинское слово "очкур": что оно на самом деле означает

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с игрушкой за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с игрушкой за 29 с

Зачем смешивать соду с кофейной гущей: заменит дорогую химию

Зачем смешивать соду с кофейной гущей: заменит дорогую химию

Последние новости

18:14

Почему Россия начала массированно бить по Одессе – Игнат назвал истинную причину

18:01

Федорову предложили новую должность, но он отказался: СМИ раскрыли детали

17:58

Заметно похудевшая Пугачева поразила публику появлением — детали

17:48

В Грузии мужчина ударил туристку якобы из-за "русского языка": детали скандала

17:43

Газон для "ленивых": названы сорта травы, не требующие постоянного кошения

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - ГардусРоссия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус
17:38

Кто разбогатеет 21 июля — шесть знаков, которым предстоит получить большие деньги

17:38

Проезд в Киевской электричке подорожает: "УЗ" назвала новые тарифы

17:36

Как заставить огурцы плодоносить уже через несколько дней: огородник раскрыл секретВидео

17:11

Избавиться от липких следов скотча можно всего за 5 секунд: простое народное средство

Реклама
17:11

Дата рождения подскажет идеальный пляж для отдыха: что говорят нумерологи

17:01

Запретят ли украинским мужчинам въезд в Польшу: ответ Варшавы

16:45

Что носить вместо джинсов в жару: 3 варианта модных брюк на лето

16:45

Огурцы в бутылках без стерилизации: идеальная заготовка без лишних хлопот

16:35

Как размножить розу летом: садовница показала простую технику с черенкамиВидео

16:23

Отставка Сырского: СМИ выяснили, кого рассматривают на должность главкома ВСУ

16:18

Иллюзия затишья: РФ не сократила атаки дронами, а изменила тактику – Игнат

16:07

Доллар и евро резко подорожали: новый курс валют на 21 июля

15:59

Каким будет оставшаяся часть лета — подскажут пчелы: приметы и обычаи 21 июля

15:57

Дожди с грозами надвигаются на Украину: когда ожидается опасная погода

15:49

"Король Севера" возглавил правительство Британии: что Энди Бернем говорил об Украине и Путине

Реклама
15:49

Трехлетний брат футболиста Ямаля стал звездой финала ЧМ-2026 - что он сделалВидео

15:35

Молодая кукуруза получится нежной и сочной: шеф поделился секретом приготовления

15:29

Арбуз не растет после цветения: основные ошибки в уходе за бахчевыми культурами

15:20

"Другой человек": Анатолий Анатолич показал, как изменился после похудения на 20 кг

15:03

Путину нужна новая победа: министр обороны Литвы назвал следующие цели РФ

14:42

К "сливам" информации из НАБУ и САП непосредственно причастно их руководство – экс-прокурор САП

14:17

Что происходит в Константиновке: Сырский сообщил, сколько оккупантов в городе

14:16

"Собрала вещи и ушла": Гвоздева раскрыла, почему бросила мужа спустя 5 лет романа

14:07

Возник масштабный пожар: СБУ ударила по координационному центру ФСБ на Херсонщине

14:01

Помидоры не будут портиться до двух недель: нужны два простых ингредиентаВидео

13:16

Кремль ускоряет заселение оккупированных территорий россиянами: ГУР раскрыло детали

13:15

"Такое прощать нельзя": дочь Зиброва разорвала помолвку с бизнесменом

12:47

Как простерилизовать банки за 15 секунд: быстрый лайфхак с уксусом

12:44

РФ впервые достала КАБом до Павлограда: есть погибшие и раненые, среди них детиФото

12:17

"Красота": совладелец Fire Point показал запуск новой украинской ракетыВидео

12:06

Китайский гороскоп на завтра, 21 июля: Петухам - открытость, Кроликам - недоразумения

12:00

Как избавиться от плюща: проверенные способы уничтожения инвазивного сорнякаВидео

11:56

"Отдыхаешь – ржавеешь": Шварценеггер раскрыл секрет молодости в 78 лет

11:25

Под ударом 7 судов, энергоузлы и ПВО врага: СБС атаковали важные объекты РФ

11:14

Старинное украинское слово "очкур": что оно на самом деле означает

Реклама
11:04

"Остановиться": Элина Свитолина рассказала о самом сложном решении

10:52

Когда они вместе — жди хаоса: самые безбашенные пары по гороскопу

10:51

Почему 21 июля нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник

10:46

Гороскоп на завтра, 21 июля: Близнецам — сюрприз, Рыбам — сила

10:21

Оккупанты заявили о пленных бойцах "Скалы" в Константиновке: полк отреагировал

10:06

Предательницу Лолиту не узнать: исхудавшая певица поразила своим видом

09:51

Трамп хочет изменить законопроект Грэма об "адских" санкциях против РФ

09:29

Сочные куриные котлеты с секретным ингредиентом — простой рецепт

09:12

Новые санкции против РФ могут стать пустышкой: ЕС требует поблажек для бизнеса - FT

08:39

Землю накроет геомагнитный шторм G1: когда начнётся магнитная буря красного уровня

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять