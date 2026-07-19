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Гороскоп на август 2026: когда Тельцов ждет мощный финансовый взлет

Анна Ярославская
19 июля 2026, 17:55
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Анжела Перл спрогнозировала судьбоносные события для Тельцов. Два затмения запустят полуторагодичный цикл перемен.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Тельцов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Август принесет Тельцам нестабильную энергию с 12 по 28 число
  • Венера с августа по 11 сентября обеспечит знаку прибыль и успех в делах
  • Лунное затмение в конце месяца очистит круг общения от лишних людей

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2026 для прелставителей знака зодиака Телец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в августе ожидается коридор затмений.12 августа будет солнечное затмение, а 28 числа - лунное.

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"Период с 12 по 28 августа - это коридор затмений, период с более нестабильной энергетикой. Поэтому принимайте решения, только очень хорошо их обдумав. Или подождите", - предупредила астролог.

7 августа Венера меняет знак и входит в шестой дом гороскопа, где пробудет до 11 сентября.

"Кстати, 11 сентября Венера войдет в сектор брака и любви. По 1 октября у вас будет отличный период, а с 1 октября уже на полтора месяца Венера станет ретроградной, и там начнется другая история. Так что запоминайте: с 11 сентября по 1 октября у вас будет шикарная Венера для любви, брака, знакомств, свиданий, а также всяких контрактов и договоров)", - отметила астролог.

С августа и по 11 сентября Венера очень хороша в финансовом плане, потому что она входит в сектор работы, бизнеса и решения проблем. Ее приход приносит деньги, клиентов и работу. Или же вы нанимаете кого-то к себе - например, ассистентку или няню, любого нужного в команду человека - и будете очень довольны. Также могут прийти хорошие новости по работе.

Шестой дом - это еще и дом здоровья, а также ежедневных обязанностей. Венера здесь всегда дает улучшение состояния, исцеление. Может повезти с врачом. Ежедневные дела будут даваться легче, чем обычно, а какие-то вопросы и проблемы решатся быстро - проще, чем вы думали. Венера поможет Тельцам в рутине и повседневной жизни. Единственное: Венера может символизировать сахар и сладости, а шестой дом отвечает в том числе за питание, поэтому сейчас лучше есть поменьше сладкого.

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Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

10 августа Меркурий входит в четвертый дом гороскопа - это семья и наше место жительства, дом, квартира, недвижимость, а также наши родители. Меркурий приносит новости. Возможно, к вам приедут гости, появятся известия, связанные с мамой, или вы совершите покупки для дома. Возможна поездка куда-то из дома или оформление бумаг и документов, так как Меркурий связан с документацией. Вы будете заниматься делами недвижимости или оформлением документов - в общем, всем, что связано с вашим жильем или семьей.

12 августа - солнечное затмение в четвертом доме гороскопа. Это первое затмение новой серии на ближайшие полтора года. Затмения в четвертом доме будут повторяться в течение этого срока, а значит, там будет ваш главный фокус. Там же окажется и кармический узел - он входит туда в июле, из-за чего затмения сдвигаются в ваш четвертый дом.

"В прошлый раз такое затмение было в августе 2017 года и в августе 2018 года. Вспоминайте, что тогда у вас происходило: переезд, покупка или продажа жилья, события у родителей или изменения в составе семьи (например, родился ребенок, который сейчас, возможно, уже съезжает и будет жить отдельно). А до этого точно такое же затмение было в феврале 2009 года. Вспоминайте, что было тогда. Весь ваш фокус и важные жизненные события будут сосредоточены в этой сфере. В ближайшие полтора года вы можете переехать, эмигрировать, купить квартиру, построить дом или съехаться с родителями. У самих родителей тоже может случиться важное событие - например, мама выйдет замуж или у папы будет повышение. Может быть, у вас родится ребенок. То есть произойдет что-то, связанное с семьей и местом жительства. Возможно, вы получите гражданство или паспорт другой страны", - рассказала Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

12 августа Марс входит в третий дом гороскопа - это сектор общения, транспорта, поездка. Может быть, вы будете покупать машину, заниматься ее ремонтом или куда-то поедете. Также третий дом связан с родственниками: возможно, вы отправитесь к ним в гости, поедете вместе отдыхать или получите новости от брата или сестры. Ожидается прилив энергии, связанный с общением, контактами и поездками. Может, вы просто станете много звонить, отправлять посылки, поедете в отпуск или пойдете учиться. Новая информация - это тоже третий дом, так что вы можете пойти на какие-то курсы или даже в университет.

24 августа Солнце входит в пятый дом гороскопа, а 26 августа туда же направляется и Меркурий. Пятый дом - это сектор отдыха, удовольствий и отпуска.

Возможно, вы будете проводить время с детьми, заниматься их делами: школой, детским садом, секциями, готовить их к учебному году. Могут прийти новости о детях или внуках. Пятый дом также отвечает за любовь к себе. Вы сможете купить себе что-то приятное, позволить какое-то удовольствие. Может, сходите в музей, театр или на выставку, будете чаще встречаться с подругами за чашкой кофе, или вас пригласят на ужин в ресторан - это очень вероятно. Особенно после 26 августа возможны новые знакомства и свидания.

28 августа нас ждет второе затмение месяца - лунное. Оно произойдет в секторе друзей, окружения, социума, социальных сетей.

"Лунные затмения последний год меняли людей вокруг вас: очень вероятно, что появились новые знакомые, а кто-то отпал. В это лунное затмение у вас тоже могут отсеяться некоторые люди (например, друзья или подруги) - космос будто очищает ваше окружение и подталкивает вас в новый круг с новыми целями. Это нужно для того, чтобы изменились ваши планы на будущее, чтобы вы увидели новые перспективы и поменяли мышление. Возможно, теперь вы станете частью другой команды, организации или создадите свой бизнес-коллектив. Или начнете активно работать в соцсетях, в Instagram или на YouTube. Может быть, раньше вы каждый день ходили в офис, а теперь перейдете на онлайн-работу. Это лунное затмение завершает тему. Если все это время вы только размышляли об этом или обстоятельства постепенно складывались, то сейчас всё может окончательно реализоваться и свершиться", - свидетельствует гороскоп на август.

Детальный гороскоп для Тельцов на август 2026 смотрите на видео:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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