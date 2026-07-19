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Облегчение наступит не для всех: три знака зодиака, которым повезет 20 июля

Марина Иваненко
19 июля 2026, 17:28
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Три знака зодиака после 20 июля получат шанс оставить негатив в прошлом. Астрологи объяснили, как влияние Хирона поможет начать новый жизненный этап.
Кому повезет с 20 июля
Кому повезет с 20 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие три знака зодиака забудут о негативе
  • Как Хирон повлияет на их жизнь после 20 июля

После 20 июля 2026 года жизнь трех знаков зодиака, согласно астрологическим прогнозам, может начать меняться к лучшему. Одним из ключевых астрологических событий этого периода называют влияние Хирона, которое, как считают астрологи, будет способствовать внутреннему исцелению, переосмыслению и освобождению от негативных эмоций. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, этот период может побудить многих людей меньше времени проводить в социальных сетях, меньше зависеть от чужого мнения и больше сосредоточиться на собственных потребностях. По мнению астрологов, главным результатом станет ощущение внутреннего спокойствия и возвращение контроля над собственной жизнью.

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Телец

Если в последнее время вы пытались справиться со сложной ситуацией, начало новой недели может принести неожиданное облегчение. Астрологи считают, что влияние Хирона поможет понять: вы не обязаны участвовать в чужих конфликтах или драмах.

Установление личных границ и отказ от токсичного общения могут положительно повлиять на ваше эмоциональное состояние и сделать жизнь более комфортной.

Рак

Для Раков этот день может стать началом нового этапа. Если определенные отношения, привычки или обстоятельства давно угнетают вас, именно сейчас может появиться внутренняя готовность оставить их в прошлом.

По прогнозу астрологов, этот период поможет научиться вовремя отказываться от того, что больше не приносит радости, и сосредоточиться на собственном благополучии.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Водолеи могут почувствовать внутреннюю уверенность и эмоциональное облегчение. Астрологи считают, что изменение взгляда на привычные ситуации поможет избавиться от накопившегося стресса и сделать шаг к эмоциональному восстановлению.

Этот период может стать хорошей возможностью пересмотреть свои приоритеты, укрепить внутреннее равновесие и не возвращаться к тому, что раньше мешало двигаться вперед.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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