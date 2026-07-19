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В какие месяцы рождаются лучшие бабушки и дедушки: астрологи рассказали

Виталий Кирсанов
19 июля 2026, 14:34
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Связь между старшим и младшим поколениями нередко становится одной из самых крепких в семье.
В какие месяцы рождаются лучшие бабушки и дедушки
В какие месяцы рождаются лучшие бабушки и дедушки / коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Рожденные в январе и мае
  • Рожденные в августе и ноябре

Астрологи считают, что месяц рождения способен влиять на особенности характера, привычки и отношение человека к окружающим. По их мнению, некоторые люди с легкостью находят общий язык с детьми, умеют окружать их заботой и создавать теплую семейную атмосферу. Именно поэтому представители определенных месяцев рождения могут стать особенно любящими и внимательными бабушками и дедушками. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на журнал Parade.

Связь между старшим и младшим поколениями нередко становится одной из самых крепких в семье. Бабушки и дедушки передают семейные традиции, делятся жизненным опытом, поддерживают внуков и помогают им чувствовать себя любимыми и защищенными.

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Конечно, отношение к детям зависит прежде всего от личности человека, а не только от даты его рождения. Однако астрология выделяет четыре месяца, представители которых, по ее мнению, чаще обладают качествами, делающими их замечательными бабушками и дедушками.

Январь

Рожденные в январе считаются ответственными, надежными и преданными семье. Астрологи связывают это с влиянием Козерога и Водолея - знаков, которые сочетают практичность, целеустремленность и стремление к развитию.

Такие люди, как правило, становятся настоящей опорой для своих внуков. Они не только радуются их успехам, но и помогают преодолевать трудности, поддерживают увлечения, помогают с учебой и охотно делятся собственным опытом.

Для январских бабушек и дедушек важно научить детей самостоятельности, трудолюбию и ответственности. Их забота проявляется не столько в словах, сколько в конкретных поступках.

Май

По мнению астрологов, рожденные в мае объединяют качества Тельца и Близнецов, благодаря чему отличаются надежностью, доброжелательностью и открытостью новому.

Такие бабушки и дедушки ценят семейные встречи и любят проводить время с близкими. Они с удовольствием устраивают совместные поездки, праздники или уютные вечера дома, создавая воспоминания, которые остаются с детьми на долгие годы.

Они охотно делятся семейными рецептами, рассказывают истории из прошлого и поддерживают интересы внуков. Благодаря легкому характеру им обычно удается быстро найти общий язык с детьми любого возраста.

Август

Люди, появившиеся на свет в августе, могут находиться под влиянием Льва или Девы. Эти знаки по-разному проявляют заботу, однако оба стремятся поддерживать близких.

Августовские бабушки и дедушки нередко стараются сделать жизнь семьи ярче и интереснее. Представители Льва отличаются щедростью, любят праздники и стремятся окружить родных вниманием, а Девы проявляют заботу через практическую помощь и внимание к деталям.

Они активно участвуют в жизни внуков, поддерживают их увлечения, помогают развивать способности и готовы делиться полезными знаниями. Именно такие родственники часто знают, чем заинтересовать ребенка, какую книгу посоветовать или как организовать интересный семейный досуг.

Ноябрь

Согласно астрологическим представлениям, рожденные в ноябре сочетают эмоциональную глубину Скорпиона и любознательность Стрельца. Благодаря этому они способны стать мудрыми наставниками и вдохновителями для младших членов семьи.

Такие бабушки и дедушки обычно выстраивают с внуками крепкую эмоциональную связь. Они умеют чувствовать настроение детей, поддерживать их в сложные моменты и вдохновлять на новые достижения.

Кроме того, представители ноября часто передают семейные ценности, рассказывают истории из собственной жизни и мотивируют внуков смело исследовать мир.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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