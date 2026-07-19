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Гороскоп на август 2026: астролог назвала главные даты обогащения для Раков

Анна Ярославская
19 июля 2026, 20:54
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В период с 12 по 28 августа стоит отложить важные решения. В чем причина - рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Раков на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред: фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда начнется коридор затмений и почему это важно
  • У каким последствиям в финансовой сфере приведет транзит Марса
  • Почему в августе Ракам нельзя рисковать и что решится 28 числа

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2026 для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в августе нас ждут два затмения: 12 августа - солнечное, а 28 августа - лунное. Промежуток между этими датами - коридор затмений. В этот период будет бушевать энергетика.

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"12 августа открывается один новый энергетический портал, а 28 августа закрывается другой. Из-за этого наш фокус внимания перемещается, и начинают осуществляться уже совсем другие события. Так что если вы планируете принимать какое-то важное решение с 12 по 28 августа, то будьте осторожны, хорошенько подумайте, а лучше - подождите до сентября", - посоветовала специалист.

7 августа Венера входит в ваш четвертый дом гороскопа, где пробудет целый месяц - до 11 сентября. Четвертый дом - это наш дом, наша семья, место, где мы чувствуем себя хорошо, комфортно и в безопасности. А Венера - это планета комфорта, красоты, радости, любви и денег.

У вас может случиться покупка недвижимости или приятные приобретения для дома: новые шторы, подушки. Возможно, намечается семейное торжество. Может, у вас будет свадьба, помолвка или юбилей родителей. Вероятно, мама приедет в гости, или к вам заглянут другие желанные гости, которым вы будете искренне рады. Либо вы сами отправитесь в хорошо знакомое, любимое место, где вам уютно. В целом, месяц обещает быть очень приятным и комфортным. Вы будете встречаться с людьми, которых любите.

Кроме того, могут произойти приятные события в жизни вашей мамы: например, она с кем-то познакомится, у нее начнется роман или она выйдет замуж.

10 августа Меркурий входит в сектор денег, где останется до 26 августа. Это принесет новости, касающиеся работы и зарплаты. Правда, могут прийти и какие-то счета. Возможно, вы будете разбирать свои финансы с бухгалтером, оформлять сделки или совершать покупки. Появятся новые клиенты или будет подписан контракт на новую работу. В общем, с 10 по 26 августа вы будете активно заниматься своими финансовыми вопросами.

12 августа произойдет солнечное затмение во втором доме гороскопа. Это первое солнечное затмение нового цикла на ближайшие полтора года. Начиная с августа, ваша финансовая ситуация начнет меняться. Этот процесс может занять до полутора лет. Допустим, вы сейчас откроете бизнес и все эти полтора года будете расти, пока не выйдете на стабильный и хороший уровень доходности.

"Это солнечное затмение очень хорошее, поэтому к вам должна прийти крупная сумма денег. Возможно, принесут доход ваши инвестиции или вы очень выгодно продадите дом или квартиру. Перемены могут прийти и в виде имущества: например, родители или бабушка подарят вам дачу, квартиру или перепишут на вас дом. Подарок может сделать и ваш мужчина", - рассказала Перл.

Второй дом - это еще и сфера ценностей, в том числе самооценки. Возможно, вы осознаете ценность своих талантов и знаний и решите сменить работу, чтобы начать трудиться на себя, общаться с клиентами напрямую или выступать публично.

В целом, у вас может измениться сам источник дохода. Солнечное затмение часто приносит новые денежные ручейки. А кто-то, наоборот, уволится - например, выйдет замуж и станет жить на деньги мужа. Возможны и другие ситуации: вы начнете получать государственные выплаты, алименты или стипендию. Бывает и обратное: если вы сейчас расстаетесь, делите бизнес или имущество, этот процесс может затянуться на все те полтора года, пока идут затмения по второму дому.

"Но в любом случае сейчас для вас открывается мощный финансовый портал. Это прекрасное время для новых возможностей. За эти полтора года многие Раки перейдут в совершенно другую ценовую категорию и увеличат свой доход, а кто-то примет решение выйти на заслуженную пенсию и завершить рабочую деятельность", - прогнозирует астролог.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

12 августа Марс входит в знак Рака, где пробудет до 29 сентября. Марс - очень активная, спортивная, а иногда и агрессивная планета. Это планета чистых желаний в стиле: "Я хочу это сделать, я планирую, я еду и добиваюсь своего". Марс невероятно амбициозен, и на целых полтора месяца он обоснуется в вашем первом доме - доме личности. Это манифест: "Я хочу, я делаю, я совершаю реальные шаги". Вы перестанете просто мечтать, а начнете действовать.

Возможно, вы станете готовиться к спортивным соревнованиям или примете участие в важном проекте. Ожидается много поездок и передвижений, ведь Марс связан и с транспортом (может, отправитесь куда-то на машине). Это время, когда нужно много ходить, бегать, ездить, связываться с людьми и вести переговоры.

24 августа Солнце переходит в ваш третий дом, а 26 августа туда же направляется Меркурий. Третий дом - это сектор поездок, транспорта, общения, коммуникаций и родственников. В конце месяца вас ждут встречи с родными, знакомыми или новыми соседями.

Возможно, вы пойдете учиться, ведь новые знания и информация тоже идут по третьему дому. Учеба подарит вам новое окружение и друзей. Не исключены и случайные знакомства со значимыми людьми, которые откроют вам глаза на важные вещи. Это хорошее время для оформления документов, виз, получения сертификатов или документов на машину (а также для покупки или продажи автомобиля). Вероятна поездка с братом или сестрой, либо они приедут к вам в гости со своими новостями.

28 августа нас ожидает лунное затмение. Если солнечное затмение 12 августа только открывает тему финансов и новых источников дохода, то лунное затмение 28 августа закрывает энергетический портал в вашем девятом доме гороскопа. Затмения шли по этому сектору весь последний год, и у вас наверняка произошло много событий.

Девятый дом отвечает за заграницу, путешествия, иностранные языки, другие культуры и общение с иностранцами. Он связан с оформлением эмиграции, загранпаспортов, переездом в другую страну, покупкой зарубежной недвижимости или обучением там. Возможно, вы весь этот год планировали переезд, развивали международный бизнес или общались с партнером-иностранцем.

Во время лунного затмения вы получите конкретный результат или примете окончательное решение, связанное с заграницей, международными документами или недвижимостью. Возможно, придет ответ по гражданству или ПМЖ. А кто-то, напротив, получит свой первый загранпаспорт и впервые полетит за рубеж или найдет там работу.

Если тема заграницы вам не близка, то девятый дом может отыграться через сферу высшего образования. Возможно, на этом затмении вы поступите в университет, решите сами начать преподавать, откроете свою школу или академию. Если вы писали книгу, то сейчас самое время ее издать.

Также девятый дом символизирует внуков. Ждите рождения внука или внучки либо новости о скором пополнении у детей.

Кроме того, этот сектор отвечает за юридические дела. Если у вас шел суд, то сейчас вынесут окончательное решение. Если вы долго вели сложные переговоры и пытались прийти к компромиссу, то наконец-то договоритесь. Кто-то получит долгожданный развод. Любое оформление юридических бумаг, которое длилось год или полтора, в районе 28 августа успешно завершится, и вы получите свой ответ.

Детальный гороскоп для Раков на август 2026 смотрите на видео:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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