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Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Овнам - свидания, Девам - разговоры

Марина Иваненко
19 июля 2026, 11:08
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Любовный гороскоп для всех знаков рассказывает, как завершение ретроградного Меркурия и движение Сатурна повлияют на отношения, доверие и романтические решения.
Любовный гороскоп
Любовный гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Кого ждут романтические знакомства и сближение
  • Когда возрастет риск ссор и недоразумений

На этой неделе в романтической сфере произойдут значительные изменения. Главным событием станет переход Солнца в знак Льва 22 июля, что традиционно сместит акцент на яркие чувства, развлечения и уверенность в себе.

В то же время астрологическая ситуация требует осторожности. 23 июля Меркурий завершает своё ретроградное движение, однако период нестабильности в общении продлится до начала августа. 26 июля Сатурн вновь станет ретроградным на следующие пять месяцев, побуждая к решению давних проблем в отношениях. Воскресное противостояние Солнца и Плутона может спровоцировать напряжение и борьбу за лидерство, поэтому звезды советуют избегать конфликтов и сохранять легкость. Главред расскажет подробнее.

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Планетарные влияния на этой неделе принесут знакам как новые возможности для сближения, так и испытания на сдержанность.

Любовный гороскоп - Овен

Начало недели может показаться сложным, но уже с 24 июля ситуация улучшится. Это прекрасное время для совместных прогулок и обсуждения планов на будущее. В конце недели, особенно в воскресенье, избегайте острых тем, чтобы не спровоцировать борьбу за лидерство в отношениях.

Любовный гороскоп - Телец

Транзит Венеры открывает прекрасные возможности для романтики и новых эмоций. В середине недели возможны мелкие недоразумения из-за завершения ретроградного движения Меркурия. В воскресенье старайтесь обходить острые углы и не поддавайтесь на провокации.

Любовный гороскоп - Близнецы

В понедельник стоит быть более внимательными, поскольку существует риск возникновения споров на ровном месте. Пятница станет идеальным днём для свиданий или приятного общения. Выходные обещают быть чрезвычайно романтичными благодаря благоприятному влиянию Нептуна.

Любовный гороскоп - Рак

С переходом Солнца в знак Льва вы почувствуете прилив уверенности, а тема любви выйдет на первый план в ближайший месяц. Однако 26 июля будьте осторожны: возможны разногласия с партнером из-за финансовых вопросов или проблем с доверием.

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гороскоп, совместимость знаков зодиака, худшие партнеры / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп - Лев

Для вас наступает важный и в целом позитивный период, но эта неделя потребует выдержки. На выходных возможна напряженность в отношениях или выявление неприятных фактов о любимом человеке. Старайтесь не принимать все слишком близко к сердцу и не пытайтесь контролировать партнера.

Любовный гороскоп - Дева

Венера находится в вашем знаке, помогая вам выглядеть и чувствовать себя как можно лучше. В середине недели возможны временные трудности в общении. Пятница станет самым удачным днем для искренних разговоров о будущем и романтических встреч.

Любовный гороскоп - Весы

Из-за ретроградного движения Сатурна в конце недели вы можете вернуться к решению давних проблем в паре или переосмыслить текущие отношения. Воскресенье может принести излишнюю драматичность и неожиданные открытия, поэтому держите эмоции под контролем.

Любовный гороскоп - Скорпион

Влияние Венеры создает благоприятные условия для одиноких представителей знака - есть большой шанс встретить особенного человека или восстановить связь с кем-то из прошлого. Тем, у кого уже есть пара, астрологи советуют отказаться от давления и чрезмерного контроля.

Любовный гороскоп - Стрелец

Изменение движения Сатурна заставит вас пересмотреть текущие отношения или разобраться с внутренними барьерами, мешающими двигаться дальше. Возможны недоразумения с человеком, который живёт далеко. Спокойный и открытый диалог поможет уладить все вопросы.

Любовный гороскоп - Козерог

На этой неделе на первый план выйдут вопросы близости и взаимного доверия. Возможны изменения в планах или трудности в общении из-за поворотов планет. В воскресенье будьте сдержанны, особенно при обсуждении совместных ресурсов или финансов.

Любовный гороскоп - Водолей

Напряжённые аспекты планет могут вывести на поверхность скрытые тайны или спровоцировать борьбу за власть в паре. Воскресенье потребует особой тактичности - тщательно взвешивайте каждое слово во время разговора с любимым человеком.

Любовный гороскоп - Рыбы

Транзит Венеры принесет гармонию в сферу партнерства, хотя в середине недели возможны мелкие трудности в общении. На выходных партнер может показаться несколько отстраненным. Не спешите с выводами, избегайте сложных тем и поддерживайте непринужденную атмосферу.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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