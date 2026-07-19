Боятся обидеть ложью: астролог назвала самые честные знаки зодиака

Даже когда другие лгут, чтобы не обидеть человека, представители некоторых знаков зодиака предпочтут сказать правду.

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Самых честных знаков зодиака всего три / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему представители некоторых знаков зодиака предпочитают правду

Люди какого знака зодиака боятся обидеть других ложью

Многие больше всего ценят в людях честность. Выяснилось, что то, насколько часто человек говорит другим правду, можно определить по знаку зодиака. Об этом изданию ТСН рассказала астролог Людмила Булгакова.

Главред узнал, что, по её словам, представители трёх знаков зодиака чаще всего склонны быть честными с другими и перед собой.

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Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Под какими знаками зодиака рождаются самые честные люди

Люди, рожденные под знаком Стрельца, не умеют придумывать и сочинять лживые истории. После нескольких неудачных попыток солгать они решают всегда говорить правду.

Люди, чей знак зодиака Рак, убеждены, что лгать некрасиво и неуместно. Они боятся, что могут обидеть других ложью. Даже когда складывается противоположная ситуация, когда нужно солгать, чтобы не обидеть человека, они предпочитают молчать.

Люди со знаком зодиака Козерог не лгут ради выгоды. По их мнению, говорить правду выгоднее и удобнее. Для Козерогов самое важное - строить хорошие отношения, поэтому ложь для них табу.

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