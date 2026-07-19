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Боятся обидеть ложью: астролог назвала самые честные знаки зодиака

Анна Косик
19 июля 2026, 04:01
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Даже когда другие лгут, чтобы не обидеть человека, представители некоторых знаков зодиака предпочтут сказать правду.
Боятся обидеть ложью: астролог назвала самые честные знаки зодиака
Самых честных знаков зодиака всего три / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему представители некоторых знаков зодиака предпочитают правду
  • Люди какого знака зодиака боятся обидеть других ложью

Многие больше всего ценят в людях честность. Выяснилось, что то, насколько часто человек говорит другим правду, можно определить по знаку зодиака. Об этом изданию ТСН рассказала астролог Людмила Булгакова.

Главред узнал, что, по её словам, представители трёх знаков зодиака чаще всего склонны быть честными с другими и перед собой.

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Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Под какими знаками зодиака рождаются самые честные люди

Люди, рожденные под знаком Стрельца, не умеют придумывать и сочинять лживые истории. После нескольких неудачных попыток солгать они решают всегда говорить правду.

Люди, чей знак зодиака Рак, убеждены, что лгать некрасиво и неуместно. Они боятся, что могут обидеть других ложью. Даже когда складывается противоположная ситуация, когда нужно солгать, чтобы не обидеть человека, они предпочитают молчать.

Люди со знаком зодиака Козерог не лгут ради выгоды. По их мнению, говорить правду выгоднее и удобнее. Для Козерогов самое важное - строить хорошие отношения, поэтому ложь для них табу.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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