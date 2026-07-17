Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Деньги любят не всех: названа сила слабость каждого знака зодиака в финансах

Анна Ярославская
17 июля 2026, 12:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, кто умеет копить, а кто обречен жить от зарплаты до зарплаты.
Финансовый гороскоп
Как знак зодиака влияет на деньги: астрологи дали совет каждому / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Как знак Зодиака влияет на финансовые привычки
  • Какие ошибки с деньгами совершают разные знаки
  • Какие советы помогут улучшить финансовое положение

Финансовые привычки формируются не только благодаря воспитанию и жизненному опыту. Астрологи считают, что отношение к деньгам во многом определяется знаком зодиака. Почему одни люди умеют экономить и планировать бюджет, а другие чаще совершают импульсивные покупки или проявляют чрезмерную щедрость - пишет PureWow.

Финансовый гороскоп: как знак зодиака выдает отношение к деньгам

Овен (21 марта - 19 апреля)

видео дня

Энергичные, решительные и целеустремленные Овны привыкли добиваться своего. Они не боятся сложностей, но при этом могут действовать импульсивно, рисковать и легко поддаваться соблазнам, особенно если речь идет о новых покупках.

Финансовый совет: заставьте заработанные деньги работать на вас. Вместо спонтанных трат рассмотрите варианты накопительных вкладов или других надежных инструментов сбережения.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Практичные Тельцы редко совершают необдуманные покупки. Однако чрезмерная экономность иногда становится причиной конфликтов в семье. Исследования показывают, что люди, склонные к бережливости, чаще спорят о деньгах с партнерами, которые любят тратить.

Финансовый совет: разрешите себе небольшие удовольствия. Выделите ежемесячную сумму на развлечения или приятные покупки - это позволит сохранить баланс и не чувствовать постоянных ограничений.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы переменчивы: сегодня они разумно распоряжаются финансами, а завтра могут совершить необдуманную покупку. Их настроение часто влияет на расходы.

Финансовый совет: создайте стабильную систему накоплений. Лучший способ - автоматически откладывать часть зарплаты сразу после ее получения. Так вы быстрее сформируете финансовую подушку безопасности.

Рак (21 июня - 22 июля)

Раков считают экономными людьми, но одновременно они любят создавать вокруг себя атмосферу уюта. Именно поэтому деньги часто уходят на вещи, которые дарят ощущение комфорта.

Финансовый совет: выбирайте качество вместо количества. Лучше реже делать покупки, но приобретать действительно надежные вещи. Также стоит инвестировать в впечатления, время с близкими или сервисы, которые облегчают повседневную жизнь.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы любят роскошь, красивую жизнь и качественные вещи. Они амбициозны и уверены в себе, однако стремление к статусным покупкам иногда приводит к лишним расходам.

Финансовый совет: прежде чем покупать что-то дорогое, избавьтесь от вещей, которыми больше не пользуетесь. Это поможет трезво оценить свои потребности и избежать импульсивных трат.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Рациональные и организованные Девы отлично умеют планировать бюджет и принимать взвешенные решения. Однако стремление к идеалу иногда мешает им получать удовольствие от жизни.

Финансовый совет: оценивайте не только цену, но и ценность покупки. Качественная вещь может прослужить долгие годы и в итоге окажется выгоднее дешевых аналогов.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы стремятся к гармонии и обладают прекрасным вкусом. Однако желание учитывать мнение окружающих иногда приводит к лишним расходам - особенно на встречи с друзьями или статусные покупки.

Финансовый совет: анализируйте свои траты. Записывайте, какие эмоции сопровождали каждую крупную покупку. Это поможет понять, что действительно приносит радость, а что оказалось пустой тратой денег.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы харизматичны, эмоциональны и не любят посвящать других в свои финансовые дела. Они предпочитают самостоятельно контролировать все, что связано с деньгами.

Финансовый совет: автоматизируйте платежи. Настройте автоматическую оплату счетов, регулярные переводы на накопительный счет и другие обязательные операции. Это избавит вас от лишнего стресса и поможет избежать просрочек.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы любят свободу, путешествия и новые впечатления. Они оптимистичны, но не всегда внимательны к финансовым деталям.

Финансовый совет: определите главные жизненные цели. Если вы мечтаете о большом путешествии или серьезной покупке, отказаться от мелких необязательных расходов станет гораздо проще.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козероги ответственны, дисциплинированы и умеют планировать будущее. Однако они часто слишком переживают о возможных финансовых трудностях.

Финансовый совет: сосредоточьтесь на том, что действительно можете контролировать. Создайте финансовую подушку безопасности на несколько месяцев, ускорьте погашение долгов и избавьтесь от регулярных расходов, которые не приносят вам пользы или удовольствия. Это поможет чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Астрологи описывают Водолеев как спокойных, вдумчивых и интеллектуальных людей, которым важно помогать окружающим. Они мечтают сделать мир лучше, но при этом ценят одиночество и домашний уют.

Финансовый совет: не бойтесь обращаться за помощью. Консультация финансового специалиста, психолога или опытного родственника поможет взглянуть на деньги иначе. Если вы хотите поддерживать благотворительные проекты, заранее продумайте бюджет, чтобы добрые дела не ударили по кошельку.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Добрые, отзывчивые и заботливые Рыбы легко тратят деньги на близких. По мнению астрологов, представители этого знака редко придают финансам большое значение. Из-за щедрости они могут слишком часто оплачивать столик в ресторане после встречи с друзьями или поддерживать чужие проекты, забывая о собственных финансовых обязательствах.

Финансовый совет: научитесь ценить то, что уже имеете. Исследования показывают, что чувство благодарности помогает сократить импульсивные покупки. Если друзья просят финансовую помощь, иногда достаточно теплых слов поддержки.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow

PureWow - американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
астролог знаки зодиака гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы финансовый гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Курс валют может измениться до конца июля — сколько будут стоить доллар и евро

Курс валют может измениться до конца июля — сколько будут стоить доллар и евро

13:01Экономика
Россия усилит удары дронами по Украине: в ГУР назвали цели атак

Россия усилит удары дронами по Украине: в ГУР назвали цели атак

12:03Украина
Украину разогреет до +33 градусов: когда и где будет жаркая погода

Украину разогреет до +33 градусов: когда и где будет жаркая погода

11:33Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июле

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июле

Последние новости

13:05

С ребенком: внук Пугачевой показал свою новую семью в США

13:02

Один лимон решит десяток проблем в доме и саду: как использовать лимонные корки

13:01

Курс валют может измениться до конца июля — сколько будут стоить доллар и евро

13:00

Королевская трапеза: как питается король Чарльз, чтобы жить дольше

12:18

Два года с солнечными панелями: итог экономии превзошел ожиданияВидео

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
12:07

Деньги любят не всех: названа сила слабость каждого знака зодиака в финансах

12:03

Россия усилит удары дронами по Украине: в ГУР назвали цели атак

11:54

Его не выбирала: жена Федорова написала эмоциональный пост и показалась в соцсети

11:52

Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

Реклама
11:33

Украину разогреет до +33 градусов: когда и где будет жаркая погода

11:30

Как вырастить абрикос из косточки: опытная садовница поделилась секретомВидео

11:10

День больших возможностей: пять знаков зодиака окажутся на вершине

10:56

Коляденко впервые рассказал о тайной свадьбе сына: "Плакал от счастья"

10:44

Листья растений покрываются дырками: кто на самом деле незаметно уничтожает сад

10:26

Летели ракеты, КАБы и дроны: в результате атаки РФ есть погибшие, пострадали детиФото

10:05

Украинские дроны взорвали 12 судов теневого флота РФ за сутки — "Мадяр"

09:55

"Удаляют часть кишечника": Камалия сообщила о тяжелой болезни

09:52

Летняя запеканка на ужин: рецепт вкусного блюда менее чем через час

09:31

Россияне умоляют магов "притянуть" бензин в баки на фоне кризиса — разведка

09:13

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Реклама
08:57

Киркоров обновил свой рот: фото "до" и "после"

08:56

Флот из суперъяхт российских олигархов окружил судно Путина в Турции: что происходит

08:17

Гороскоп на завтра, 18 июля: Близнецам — успех, Козерогам — прибыль

07:34

Дроны атаковали Керчь всю ночь, вспыхнули крупные пожары: что известноФото

06:46

Гуляла в парке с детьми: российская ракета убила женщину в ОдессеФотоВидео

05:33

Финансовый успех уже на пороге: каким трем знакам зодиака повезет

04:27

Рост, цвет глаз и интеллект: что ребенок наследует от мамы и папы

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

03:30

Почему трескаются помидоры на грядке: семь способов спасти урожайВидео

03:02

"Российская армия начнёт разваливаться": какой сценарий для РФ запустит потеря КрымаВидео

02:04

Армия РФ истощается в войне: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на мобилизацию

01:04

Обои из прошлого снова покоряют интерьеры: дизайнеры рассказали, где их клеить

16 июля, четверг
23:20

Ермак встретился с Сырским после отставки Федорова — СМИ

23:03

Россия ударила по жилому кварталу Одессы: есть жертвы, среди пострадавших детиФото

22:47

Усики показали романтическую прогулку в Нью-Йорке

22:46

Морковь будет ровной и большой: огородник рассказал чем подкормить ее в июлеВидео

22:32

Генсек НАТО отреагировал на отставку Федорова и рассказал, какими были их отношения

21:52

Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах — кто их заменит

21:33

Можно ли носить украшения умерших родственников — священник дал четкий ответВидео

20:58

В Турции предложили новый план по прекращению войны в Украине: о чем идет речь

Реклама
20:23

Огурцы в Украине массово атакуют опасные вредители: как спасти урожай без химииВидео

20:01

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июлеВидео

19:36

"Он начинает бояться": стало известно, почему Путин резко увеличил личную охрануВидео

19:10

Почему Путин готовит масштабную мобилизацию: Эйдман назвал провал Кремлямнение

18:55

Зеленский выбрал нового министра обороны Украины - кто он

18:44

Много погибших и раненых: РФ ударила КАБами по Запорожью, что известно о последствияхФото

18:28

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

18:15

В Кремле цинично отреагировали на отставку Федорова — официальное заявление

18:03

Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

17:49

Достаточно двух ложек: чем сейчас подкормить абрикосы, чтобы урожай был слащеВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять