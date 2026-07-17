Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Алена Кюпели
17 июля 2026, 09:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 24 декабря
Гороскоп Таро на 18 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Четверка Кубков, перевернутая

В вашем сердце, Овен, происходят перемены, и это помогает вам осознать, что вы сделали все возможное для своего будущего. 18 июля Луна обратит ваше внимание на ваши повседневные дела. Если вы можете что-то изменить, сейчас самое время это сделать.

Ваша ежедневная карта Таро - Четверка Кубков, перевернутая, которая подчеркивает пробуждение к новым открытиям.

Возможности открываются вам сами собой. Вы видите их повсюду! Правда в том, что они всегда были рядом; вы не были готовы, но теперь готовы. Пора действовать!

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Звезда

Вам нравится порядок и организованность, Телец, и сегодняшняя Луна в Деве заставляет вас сосредоточиться на романтике.

В субботу карта Таро "Звезда" вновь вселяет надежду на то, что вы сможете построить отношения, о которых всегда мечтали. Несмотря на неудачи или страх, вы бесстрашно смотрите в будущее.

Чтобы начать правильно, запишите несколько вещей, над которыми вы хотели бы поработать с партнером или над собой, чтобы быть готовыми к отношениям.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Рыцарь Мечей, перевернутый

Солнце в Раке дало вам немало поводов для размышлений о финансовых проблемах. Это может стать источником напряжения, если денег мало, и может также показаться обременительным, если вы еще не нашли решения.

В субботу, 18 июля, ваша ежедневная карта Таро, Рыцарь Мечей, перевернутый, напоминает вам, что сложные проблемы требуют времени для решения. Сбросьте часть этого напряжения, Близнецы. Начните с малого и расслабьтесь.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Двойка Мечей

Конец вашего месяца рождения приближается, и когда Луна находится в Деве, пора поговорить о том, что вы хотите делать дальше. Двойка Мечей подчеркивает чувство решимости, когда вы молча отказываетесь открываться или вообще избегаете разговора.

В субботу подумайте, почему вы ведете себя замкнуто, когда в глубине души знаете, что должны быть более открытыми. Сегодня идеальный момент, чтобы встретиться лицом к лицу со своими страхами. Вам не нужно знать ответы на все вопросы, Рак. Важно лишь желание взглянуть в лицо тому, что происходит прямо сейчас.

Лев

Карта Таро для Льва в субботу: Туз Мечей

С Солнцем в вашем доме скрытых врагов и Луной в секторе денег, пришло время взглянуть на неприятные истины, касающиеся расходов. Возможно, вы совершаете некоторые поступки, не осознавая, как они подрывают ваши финансовые цели.

Однако в субботу ваша карта Таро, Туз Мечей, выделит многие из них. Всё начнет проясняться. Вы увидите вещи по-новому, и это поможет вам гораздо легче решать проблемы.

Дева

Карта Таро для Девы в субботу: Девятка Мечей, перевернутая

Экономическая ситуация вызывала сильный стресс и беспокойство у многих людей, включая вас. Тем не менее, сегодняшняя карта Таро, Девятка Мечей, перевернутая, приносит вам хорошие новости: некоторые из этих вопросов подходят к концу.

18 июля, с Луной в вашем знаке, у вас появится немного больше ясности в том, как защитить себя. Совет приходит к вам от друга, возможно, Рака, который покажет, что вам нужно делать дальше.

Весы

Карта Таро для Весов в субботу: Шестерка Кубков

Жизнь прекрасна для вас, Весы, и Шестерка Кубков подчеркивает все замечательные вещи, которые вы сделали, возможно, не помните сами, но другие помнят.

18 июля ваша карта призывает вас связаться с друзьями, с которыми вы смеялись. Прогуляйтесь по дорожке воспоминаний и вспомните хорошие времена. Наслаждайтесь ими!

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона в субботу: Десятка Мечей

Это случилось, и теперь вы готовы взглянуть правде в глаза, что вы не могли контролировать самостоятельно. Десятка Мечей может ощущаться почти как неудача. Это сигнал к тому, что вы сдались, потому что боль стала слишком сильной для вас.

Но благодаря Луне в Деве, подчеркивающей важность практичных и целительных дружеских отношений, и Солнцу в Раке, помогающему извлекать уроки из жизни, вы находитесь в сильной позиции. Вы готовы собрать осколки и исцелиться. Вы именно там, где должны быть, чтобы улучшить свою жизнь.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Паж Пентаклей

Паж Пентаклей символизирует усердие, рожденное постоянными усилиями. У вас, Стрелец, происходит что-то действительно хорошее, и это проявляется в улучшении финансового положения.

В субботу, 18 июля, вы готовы очень усердно работать над своим бюджетом. Вы знаете, что можете добиться гораздо лучших результатов, если прямо сейчас возьмете под контроль определенные области своей жизни.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Восьмерка Мечей

Трудно смириться с тем, что бывают дни, когда вы сами себя сдерживаете. Но если вы внимательно прислушаетесь к значению Восьмерки Мечей, она указывает на то, что у вас есть слепое пятно. Разберитесь в тех областях вашей жизни, где вы чувствуете себя застрявшим.

Спросите себя, что вы, возможно, упускаете, и будьте предельно честны. Вы можете снять повязку с глаз и увидеть, что иногда то, что вы считаете непреодолимой проблемой, на самом деле является препятствием, которое трудно преодолеть, но не невозможно.

Водолей

Карта Таро на субботу для Водолея: Тройка Кубков, перевернутая

Перевернутая Тройка Кубков говорит о том, что вы можете переборщить и слишком много делать, когда дело доходит до игр и развлечений. Да, можно слишком много веселиться.

В субботу подумайте о том, как ваши действия влияют на вашу работу, дружбу и семейные обязанности. Если вы не справляетесь с важными сферами своей жизни, подумайте, как вы используете свое время. Будьте мудры.

Рыбы

Карта Таро на субботу для Рыб: Паж Жезлов, перевернутая

Перевернутая Паж Жезлов символизирует этот неловкий танец, в котором вы много двигаетесь, но недостаточно продвигаетесь. Важно, чтобы вы действительно осознали это.

Чувствуете ли вы, что делаете один шаг вперед, а затем два шага назад? 18 июля прогресс, которого вы достигаете, порой кажется недостаточным. Рыбы, оцените, что это значит, и решите, стоит ли вам остановиться или попытаться еще больше.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинские дроны взорвали 12 судов теневого флота РФ за сутки — "Мадяр"

Украинские дроны взорвали 12 судов теневого флота РФ за сутки — "Мадяр"

10:05Война
Флот из суперъяхт российских олигархов окружил судно Путина в Турции: что происходит

Флот из суперъяхт российских олигархов окружил судно Путина в Турции: что происходит

08:56Мир
Дроны атаковали Керчь всю ночь, вспыхнули крупные пожары: что известно

Дроны атаковали Керчь всю ночь, вспыхнули крупные пожары: что известно

07:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Три знака забудут о черной полосе: кого ждет счастливый день

Три знака забудут о черной полосе: кого ждет счастливый день

Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Последние новости

09:55

"Удаляют часть кишечника": Камалия сообщила о тяжелой болезни

09:52

Летняя запеканка на ужин: рецепт вкусного блюда менее чем через час

09:31

Россияне умоляют магов "притянуть" бензин в баки на фоне кризиса — разведка

09:13

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

08:57

Киркоров обновил свой рот: фото "до" и "после"

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
08:56

Флот из суперъяхт российских олигархов окружил судно Путина в Турции: что происходит

08:17

Гороскоп на завтра, 18 июля: Близнецам — успех, Козерогам — прибыль

07:34

Дроны атаковали Керчь всю ночь, вспыхнули крупные пожары: что известноФото

06:46

Гуляла в парке с детьми: российская ракета убила женщину в ОдессеФотоВидео

Реклама
05:33

Финансовый успех уже на пороге: каким трем знакам зодиака повезет

04:27

Рост, цвет глаз и интеллект: что ребенок наследует от мамы и папы

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

03:30

Почему трескаются помидоры на грядке: семь способов спасти урожайВидео

03:02

"Российская армия начнёт разваливаться": какой сценарий для РФ запустит потеря КрымаВидео

02:04

Армия РФ истощается в войне: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на мобилизацию

01:04

Обои из прошлого снова покоряют интерьеры: дизайнеры рассказали, где их клеить

16 июля, четверг
23:20

Ермак встретился с Сырским после отставки Федорова — СМИ

23:03

Россия ударила по жилому кварталу Одессы: есть жертвы, среди пострадавших детиФото

22:47

Усики показали романтическую прогулку в Нью-Йорке

22:46

Морковь будет ровной и большой: огородник рассказал чем подкормить ее в июлеВидео

Реклама
22:32

Генсек НАТО отреагировал на отставку Федорова и рассказал, какими были их отношения

21:52

Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах — кто их заменит

21:33

Можно ли носить украшения умерших родственников — священник дал четкий ответВидео

20:58

В Турции предложили новый план по прекращению войны в Украине: о чем идет речь

20:23

Огурцы в Украине массово атакуют опасные вредители: как спасти урожай без химииВидео

20:01

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июлеВидео

19:36

"Он начинает бояться": стало известно, почему Путин резко увеличил личную охрануВидео

19:10

Почему Путин готовит масштабную мобилизацию: Эйдман назвал провал Кремлямнение

18:55

Зеленский выбрал нового министра обороны Украины - кто он

18:44

Много погибших и раненых: РФ ударила КАБами по Запорожью, что известно о последствияхФото

18:28

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

18:15

В Кремле цинично отреагировали на отставку Федорова — официальное заявление

18:03

Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

17:49

Достаточно двух ложек: чем сейчас подкормить абрикосы, чтобы урожай был слащеВидео

17:23

Боюсь измены: воин-актер Ращук сделал неожиданное признание

17:16

Заряжены на успех: рожденные в конкретные четыре месяца чаще других достигают целей

17:14

Бомбардировщик Су-24М взорвали перед вылетом: подробности операции НГУВидео

17:04

О пыли можно забыть: чем обработать деревянный пол летом для блеска

17:00

Эйдман: почему отставка Фёдорова стала для Украины проверкой на демократиюмнение

16:50

Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

Реклама
16:42

Взрыв в Вишневом: СБУ задержала руководителей оборонного предприятия

16:12

Гороскоп на сегодня, 17 июля: Весам — недоразумения, Водолеям — прибыль

16:11

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины

15:58

Метеорит, пробивший дом, оказался "капсулой времени" с внеземными следами

15:50

Вместо традиционного винегрета: рецепт летнего салата из свеклы за 7 минут

15:39

"Я горжусь": Сырский впервые отреагировал на обвинения Федорова, что он сказал

15:38

Дом известной актрисы пострадал во время атаки на Киев – детали

15:30

В Украину вернули тела 501 погибшего украинского военного: что известно

14:51

Ударит +32 градуса: когда и какие области Украины накроет новая волна жары

14:44

Почему 17 июля не рекомендуется начинать важные дела: какой церковный праздник

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять