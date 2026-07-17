Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 18 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Четверка Кубков, перевернутая

В вашем сердце, Овен, происходят перемены, и это помогает вам осознать, что вы сделали все возможное для своего будущего. 18 июля Луна обратит ваше внимание на ваши повседневные дела. Если вы можете что-то изменить, сейчас самое время это сделать.

Ваша ежедневная карта Таро - Четверка Кубков, перевернутая, которая подчеркивает пробуждение к новым открытиям.

Возможности открываются вам сами собой. Вы видите их повсюду! Правда в том, что они всегда были рядом; вы не были готовы, но теперь готовы. Пора действовать!

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Звезда

Вам нравится порядок и организованность, Телец, и сегодняшняя Луна в Деве заставляет вас сосредоточиться на романтике.

В субботу карта Таро "Звезда" вновь вселяет надежду на то, что вы сможете построить отношения, о которых всегда мечтали. Несмотря на неудачи или страх, вы бесстрашно смотрите в будущее.

Чтобы начать правильно, запишите несколько вещей, над которыми вы хотели бы поработать с партнером или над собой, чтобы быть готовыми к отношениям.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Рыцарь Мечей, перевернутый

Солнце в Раке дало вам немало поводов для размышлений о финансовых проблемах. Это может стать источником напряжения, если денег мало, и может также показаться обременительным, если вы еще не нашли решения.

В субботу, 18 июля, ваша ежедневная карта Таро, Рыцарь Мечей, перевернутый, напоминает вам, что сложные проблемы требуют времени для решения. Сбросьте часть этого напряжения, Близнецы. Начните с малого и расслабьтесь.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Двойка Мечей

Конец вашего месяца рождения приближается, и когда Луна находится в Деве, пора поговорить о том, что вы хотите делать дальше. Двойка Мечей подчеркивает чувство решимости, когда вы молча отказываетесь открываться или вообще избегаете разговора.

В субботу подумайте, почему вы ведете себя замкнуто, когда в глубине души знаете, что должны быть более открытыми. Сегодня идеальный момент, чтобы встретиться лицом к лицу со своими страхами. Вам не нужно знать ответы на все вопросы, Рак. Важно лишь желание взглянуть в лицо тому, что происходит прямо сейчас.

Лев

Карта Таро для Льва в субботу: Туз Мечей

С Солнцем в вашем доме скрытых врагов и Луной в секторе денег, пришло время взглянуть на неприятные истины, касающиеся расходов. Возможно, вы совершаете некоторые поступки, не осознавая, как они подрывают ваши финансовые цели.

Однако в субботу ваша карта Таро, Туз Мечей, выделит многие из них. Всё начнет проясняться. Вы увидите вещи по-новому, и это поможет вам гораздо легче решать проблемы.

Дева

Карта Таро для Девы в субботу: Девятка Мечей, перевернутая

Экономическая ситуация вызывала сильный стресс и беспокойство у многих людей, включая вас. Тем не менее, сегодняшняя карта Таро, Девятка Мечей, перевернутая, приносит вам хорошие новости: некоторые из этих вопросов подходят к концу.

18 июля, с Луной в вашем знаке, у вас появится немного больше ясности в том, как защитить себя. Совет приходит к вам от друга, возможно, Рака, который покажет, что вам нужно делать дальше.

Весы

Карта Таро для Весов в субботу: Шестерка Кубков

Жизнь прекрасна для вас, Весы, и Шестерка Кубков подчеркивает все замечательные вещи, которые вы сделали, возможно, не помните сами, но другие помнят.

18 июля ваша карта призывает вас связаться с друзьями, с которыми вы смеялись. Прогуляйтесь по дорожке воспоминаний и вспомните хорошие времена. Наслаждайтесь ими!

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона в субботу: Десятка Мечей

Это случилось, и теперь вы готовы взглянуть правде в глаза, что вы не могли контролировать самостоятельно. Десятка Мечей может ощущаться почти как неудача. Это сигнал к тому, что вы сдались, потому что боль стала слишком сильной для вас.

Но благодаря Луне в Деве, подчеркивающей важность практичных и целительных дружеских отношений, и Солнцу в Раке, помогающему извлекать уроки из жизни, вы находитесь в сильной позиции. Вы готовы собрать осколки и исцелиться. Вы именно там, где должны быть, чтобы улучшить свою жизнь.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Паж Пентаклей

Паж Пентаклей символизирует усердие, рожденное постоянными усилиями. У вас, Стрелец, происходит что-то действительно хорошее, и это проявляется в улучшении финансового положения.

В субботу, 18 июля, вы готовы очень усердно работать над своим бюджетом. Вы знаете, что можете добиться гораздо лучших результатов, если прямо сейчас возьмете под контроль определенные области своей жизни.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Восьмерка Мечей

Трудно смириться с тем, что бывают дни, когда вы сами себя сдерживаете. Но если вы внимательно прислушаетесь к значению Восьмерки Мечей, она указывает на то, что у вас есть слепое пятно. Разберитесь в тех областях вашей жизни, где вы чувствуете себя застрявшим.

Спросите себя, что вы, возможно, упускаете, и будьте предельно честны. Вы можете снять повязку с глаз и увидеть, что иногда то, что вы считаете непреодолимой проблемой, на самом деле является препятствием, которое трудно преодолеть, но не невозможно.

Водолей

Карта Таро на субботу для Водолея: Тройка Кубков, перевернутая

Перевернутая Тройка Кубков говорит о том, что вы можете переборщить и слишком много делать, когда дело доходит до игр и развлечений. Да, можно слишком много веселиться.

В субботу подумайте о том, как ваши действия влияют на вашу работу, дружбу и семейные обязанности. Если вы не справляетесь с важными сферами своей жизни, подумайте, как вы используете свое время. Будьте мудры.

Рыбы

Карта Таро на субботу для Рыб: Паж Жезлов, перевернутая

Перевернутая Паж Жезлов символизирует этот неловкий танец, в котором вы много двигаетесь, но недостаточно продвигаетесь. Важно, чтобы вы действительно осознали это.

Чувствуете ли вы, что делаете один шаг вперед, а затем два шага назад? 18 июля прогресс, которого вы достигаете, порой кажется недостаточным. Рыбы, оцените, что это значит, и решите, стоит ли вам остановиться или попытаться еще больше.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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