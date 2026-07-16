Три знака забудут о черной полосе: кого ждет счастливый день

Ретроградный Плутон 16 июля может стать символом завершения черной полосы для трех знаков зодиака. Их ждут важные решения и перемены.

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Ретроградный Плутон поможет переосмыслить происходящее и увидеть новые возможности для перемен / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Какие три знака зодиака оставят все проблемы позади

Почему 16 июля может стать переломным днем для избранных

Как ретроградный Плутон откроет путь к большим переменам

16 июля 2026 года для трех знаков зодиака может стать днем, когда затянувшийся сложный период начнет подходить к концу. Согласно астрологическому прогнозу, ретроградный Плутон поможет переосмыслить происходящее и увидеть новые возможности для перемен.

Астрологи считают, что влияние этой планеты подтолкнет некоторых представителей зодиакального круга к важным решениям и поможет оставить позади старые трудности. Наибольшие позитивные изменения в этот день прогнозируют Львам, Скорпионам и Водолеям. Об этом пишет Your Tango.

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Лев

Для Львов этот день может стать символом завершения длительного этапа испытаний. Астрологи считают, что влияние ретроградного Плутона позволит взглянуть на ситуацию шире и понять, какие изменения давно назрели.

Именно 16 июля представители этого знака смогут отказаться от того, что мешало двигаться вперед, и сосредоточиться на новых возможностях. Такой подход поможет оставить напряжение позади и почувствовать уверенность в своих силах.

Скорпион

Скорпионы, по мнению астрологов, ощутят долгожданное облегчение. Ретроградный Плутон подтолкнет их к решительным действиям и поможет убедиться, что выбранное направление является правильным.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

После периода неопределенности появится ощущение контроля над собственной жизнью. Вместо ожидания обстоятельств представители знака смогут самостоятельно изменить ситуацию и избавиться от накопившихся проблем.

Водолей

Для Водолеев день станет временем важных осознаний. Астрологи отмечают, что влияние Плутона поможет понять: привычная стабильность уже перестала приносить удовлетворение, а развитие невозможно без перемен.

Хотя представители знака обычно не стремятся менять привычный уклад, именно сейчас они могут увидеть новые перспективы. Этот внутренний поворот позволит оставить ощущение застоя в прошлом и сосредоточиться на личностном росте.

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