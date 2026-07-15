К концу июля всё изменится: четыре знака зодиака, которых ждёт успех

4 знака зодиака получат особые возможности до конца июля. Какие знаки зодиака смогут добиться успеха в карьере, финансах и личной жизни.

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Кому повезет до конца июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Для кого июль станет переломным периодом

Какие изменения прогнозируют астрологи

У кого будет шанс изменить жизнь к лучшему

После длительного периода застоя и неопределенности жизнь многих людей начинает стремительно меняться. К концу июля расположение планет создаст уникальные условия для карьерного и личностного прорыва, которые больше всего повлияют на четырех представителей зодиакального круга. Главред расскажет подробнее

Как сообщает издание YourTango, астролог Белла Луна описывает этот период как чрезвычайно мощное время для внутренней трансформации. По её словам, именно четыре знака зодиака извлекут наибольшую пользу из июльских транзитов и смогут выйти на совершенно новый жизненный уровень.

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Лев

Львам астрологи прогнозируют роль главных фаворитов не только второй половины лета, но и всего следующего года.

В этот период вас ждет мощный прилив положительной энергии, которая будет притягивать выгодные предложения и новые знакомства. Астрологи советуют не оставаться в тени, активно заявлять о себе, проявлять смелость и уверенно двигаться навстречу своим самым смелым мечтам.

Рак

Для Раков середина и конец месяца будут эмоционально насыщенными из-за ретроградного Меркурия, который будет находиться в этом знаке до 23 июля.

Этот транзит заставит вернуться к прошлому и переосмыслить предыдущий опыт. В то же время июльская новолуние даст уникальную возможность начать всё с чистого листа.

Также Юпитер активизирует финансовую сферу, открывая новые источники дохода. Для этого важно вовремя отпустить старые обиды и всё, что больше не приносит пользы, чтобы освободить место для новых возможностей.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, худшие партнеры / Инфографика: Главред

Дева

С 9 июля и до начала августа в знаке Девы будет находиться Венера - планета любви, красоты и гармонии. Это сделает представителей знака особенно привлекательными и харизматичными.

Благодаря такой энергетике вы сможете легко заводить полезные знакомства, найти любовь или улучшить финансовое положение. Сейчас самое лучшее время, чтобы четко определить свои цели, ведь любой хорошо продуманный риск может принести положительный результат.

Близнецы

Для Близнецов июль будет несколько хаотичным, однако именно в условиях непредсказуемости представители этого знака чувствуют себя наиболее комфортно.

Благодаря влиянию Марса у вас появится много внутренней силы, энергии и решимости. Вас ждут разрушение привычных шаблонов, усиление интуиции и прилив творческого вдохновения.

Астрологи рекомендуют доверять своему внутреннему голосу и не бояться выходить за рамки привычных правил и чужих ожиданий. Горос

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