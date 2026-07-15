Гороскоп Таро на завтра 16 июля: Тельцу - облегчение, Скорпиону - прогресс

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 16 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Пятерка Мечей

Пятерка Мечей обычно появляется, когда кто-то выиграл спор, но при этом потерял что-то важное. Мне нравится эта карта для вас в четверг, потому что это маленькое напоминание о том, что иногда лучше просто отпустить ситуацию.

Не каждую битву нужно заканчивать только потому, что она началась, Овны. Более разумным шагом 16 июля может быть уйти от чего-то, сохранив достоинство, вместо того, чтобы продолжать бороться за победу.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Звезда

Согласно Звезде, худшее позади. Вы только что пережили что-то, что, честно говоря, заставило вас задуматься, стоило ли это вообще того. 16 июля вы поймете, почему это было так.

Даже если в четверг ничего не изменится внешне, вы почувствуете, что снова начинаете чувствовать себя собой. Это огромный шаг, Телец. Вздохните с облегчением.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Рыцарь Кубков, перевернутый

Перевернутый Рыцарь Кубков говорит о том, что вы немного разочарованы. Вы очень надеялись на что-то конкретное. 16 июля этого так и не произошло.

Но, Близнецы, именно это делает этот день таким хорошим. В какой-то момент в четверг вы понимаете, что это не для вас. Вот почему ничего не получилось. Вселенная на самом деле оказывала вам услугу. Теперь это так очевидно для вас.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Туз Пентаклей

Туз Пентаклей - это фантастическая карта возможностей, Рак. Услуга, которую вы недавно оказали кому-то, будет вознаграждена в большом размере в четверг.

И это действительно так. Никаких пустых обещаний или слов о том, что кто-то посмотрит, что сможет сделать. Хорошая карма пришла.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Башня, перевернутая

В четверг что-то, что вы планировали, пошло не по плану. Башня символизирует катастрофу, Лев. Но она выпала из колоды перевернутой, что говорит о том, что что бы ни случилось 16 июля, вы предвидели это за версту.

Вы чувствовали, что это произойдет, поэтому вы полностью готовы. Вы доверились своей интуиции, и это сработало. Отличное спасение!

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Королева Жезлов

Королева Жезлов уверена в себе. Она абсолютно уверена в себе, не нуждаясь в доказательствах. Воспринимайте это как напоминание о том, что у вас уже есть все необходимое, Дева.

У вас есть привычка сомневаться в себе, Дева. Но в четверг этого не будет. Когда кто-то замечает в вас что-то, что вы недооценивали, поверьте им, когда они показывают свою веру в вас.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Тройка Мечей, перевернутая

Перевернутая Тройка Мечей для Весов несет простое послание. Эти затянувшиеся чувства грусти наконец-то подходят к концу. Что-то, что действительно терзало вас изнутри, в четверг будет беспокоить вас не так сильно.

Ситуация не изменится. Но даже если вы проснетесь завтра с этой мыслью, вы на каком-то уровне понимаете, что в конце концов вы больше никогда об этом не подумаете. Этого достаточно, чтобы 16 июля стало для вас лучшим днем ​​за последнее время.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Восьмерка Пентаклей

Вы были очень близки к тому, чтобы отказаться от чего-то важного для вас. Не делайте этого, Скорпион. По Восьмерке Пентаклей я вижу, что вы ОЧЕНЬ близки к тому, чтобы это осуществить. Честное слово.

Возможно, 16 июля у вас не будет больших прорывов, но в четверг даже небольшой прогресс будет иметь огромное значение. Продолжайте.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Шут

Шут символизирует начало. Не наивное, несмотря на распространенное мнение. Я думаю, что эта карта скорее представляет собой тот момент, когда вы делаете первый шаг, когда у вас еще есть все варианты и вы не тратите время на беспокойство о том, как все может пойти не так.

Все это к тому, что в четверг вы начинаете все заново, Стрелец. Это чистый лист, который вам был нужен. Запишите "День 1" в календарь на телефоне или в календарь, потому что я обещаю, вы захотите оглянуться на этот день и вспомнить, с чего все началось.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Семерка Кубков, перевернутая

У вас есть возможность, Козерог. На самом деле, вы давно об этом думали, но множество других мнений отвлекали вас от того, чтобы ясно ее увидеть.

Согласно перевернутой Семерке Кубков, 16 июля вы действительно устали от того, что думают другие люди. Горжусь вами!

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Паж Мечей

Паж Мечей любопытен, но, что более важно, не боится задавать вопросы, которых все остальные избегают. Вроде как вы, Водолей.

Эта черта хорошо сработает для вас 16 июля. Ситуация на работе требует вашего уникального взгляда на вещи, и вы, безусловно, справитесь.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Верховная Жрица

Верховная Жрица очень напоминает мне тебя, Рыбы. Она символизирует то, что ты знаешь, но ещё не сказала вслух, и она не спешит это говорить в ближайшее время.

Согласно этой карте Таро, четверг - день, когда нужно доверять своим чувствам, а не тому, что легко доказать. Как и Верховная Жрица, ты можешь немного подождать, пока твоя интуиция тебя не обманет. Достаточно просто знать это.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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