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Язык любви каждого знака зодиака: кого покорят слова, а кого - поступки

Анна Ярославская
15 июля 2026, 10:32
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Астролог рассказала, как влюбить в себя любого человека, зная лишь дату его рождения.
Гороскоп, знаки зодиака
Астролог назвала язык любви каждого знака зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Читайте в материале:

  • Как разные знаки зодиака проявляют свои чувства
  • Пять главных способов выразить искреннюю привязанность

Каждый человек выражает и воспринимает любовь по-разному: одним важно слышать теплые слова, другим - получать заботу в поступках, а третьим - проводить как можно больше времени с любимым человеком.

Астрологи считают, что предпочтения в отношениях могут быть связаны и со знаком зодиака. Каждый представитель зодиакального круга по-своему проявляет чувства и ожидает определенных знаков внимания от партнера. Астролог Джейми Райт рассказала, какой язык любви ближе каждому знаку зодиака и что помогает ему чувствовать себя по-настоящему любимым.

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Какие бывают пять языков любви

Как пишет PureWow, каждый человек выражает и воспринимает любовь по-своему, однако все способы обычно относятся к одной из пяти категорий:

  • Слова поддержки - это искренние комплименты, слова благодарности, признания в любви и любые фразы, которые помогают человеку чувствовать себя ценным и любимым.
  • Качественное время. Это не просто совместное пребывание рядом, а внимание друг к другу без отвлекающих факторов. Это разговоры, прогулки и моменты, когда партнеры полностью сосредоточены друг на друге.
  • Подарки - речь не о стоимости презента, а о внимании. Такой подарок показывает, что человек хорошо знает ваши желания и действительно хотел вас порадовать.
  • Помощь делом - для многих лучшим проявлением любви становится конкретная забота: приготовить ужин, выполнить домашние дела или взять часть обязанностей на себя.
  • Физический контакт - объятия, поцелуи, прикосновения и держание за руку помогают многим людям ощущать эмоциональную близость и безопасность.

Какой язык любви для каждого знака зодиака

Овен (21 марта - 19 апреля)

Язык любви Овна: слова поддержки

Овны постоянно ставят перед собой новые цели и любят побеждать. Им нужен партнер, который искренне верит в них и поддерживает любые, даже самые смелые идеи.

Им важно слышать слова восхищения, получать теплые сообщения перед сном и чувствовать, что любимый человек не стесняется проявлять свои чувства. Для Овнов любовь должна быть яркой и открытой.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Язык любви Тельца: физический контакт с элементами помощи делом

Для Тельцов нет ничего приятнее уютного отдыха рядом с любимым человеком. Идеальный день - провести его дома под теплым пледом, смотреть любимый сериал и наслаждаться вкусной едой.

Особенно ценится партнер, который не только разделит ленивый отдых, но и без лишних слов поможет убраться после него.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Язык любви Близнецов: общение

Близнецы обожают разговаривать. Их привлекают люди, которые способны поддержать интеллектуальную беседу, обсудить последние новости и посмеяться над общими шутками.

Им важно, чтобы партнер разделял их взгляды, уважал мнение и был готов к оживленным дискуссиям. Главное - чтобы не возникало сомнений в любви друг к другу.

Рак (21 июня - 22 июля)

Язык любви Рака: качественное время

Раки хотят проводить с любимым человеком как можно больше времени - разделять счастливые моменты и вместе переживать трудности.

Для них настоящая любовь - это желание строить совместное будущее и идти по жизни рука об руку.

Лев (23 июля - 22 августа)

Язык любви Льва: физический контакт и подарки

Львы любят быть в центре внимания и хотят ощущать любовь не только на расстоянии, но и рядом с партнером.

Им приятно получать подарки, комплименты и знаки внимания. Они чувствуют себя счастливыми, когда становятся главным человеком в жизни любимого.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Язык любви Девы: помощь делом

Девы привыкли заботиться обо всех вокруг, поэтому особенно ценят, когда кто-то заботится о них.

Самый романтичный жест для Девы - помощь в бытовых делах, выполненная именно так, как нравится ей самой. Для представителей этого знака любовь проявляется прежде всего в поступках.

Весы (23 сентября - 21 октября)

Язык любви Весов: подарки

Весы обладают прекрасным вкусом, поэтому особенно ценят тщательно подобранные подарки.

Для них важна не стоимость презента, а то, насколько он отражает их интересы, стиль и индивидуальность. Лучший подарок - тот, который показывает, что партнер действительно хорошо их знает.

Скорпион (22 октября - 21 ноября)

Язык любви Скорпиона: качественное время и физическая близость

Несмотря на репутацию загадочного и страстного знака, Скорпионы прежде всего ценят глубокую эмоциональную связь.

Им нужны отношения, в которых можно полностью раскрыться. Романтические свидания, необычные путешествия и яркие впечатления помогают им почувствовать настоящую близость.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Язык любви Стрельца: совместные путешествия

Стрельцы живут ради новых впечатлений и приключений.

Лучшее проявление любви для них - совместные поездки, яркие эмоции и незабываемые воспоминания. Им нужен партнер, который разделяет их жажду открытий и легко соглашается на новые авантюры.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Язык любви Козерога: качественные подарки

Козероги любят вещи, которые прослужат долгие годы.

Они ценят партнеров, умеющих выбирать действительно качественные и продуманные подарки. Особое удовольствие им доставляют винтажные находки и предметы с историей.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Язык любви Водолея: совместные добрые дела

Для Водолеев важно, чтобы партнер разделял их жизненные ценности и стремление делать мир лучше.

Их впечатляют не громкие слова, а ежедневные поступки: помощь людям, участие в благотворительности и готовность менять окружающую действительность вместе.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Язык любви Рыб: слова поддержки и помощь делом

Рыбы очень чувствительны и часто заботятся о других больше, чем о себе.

Им нужен человек, который будет вдохновлять, поддерживать, брать на себя часть эмоциональной нагрузки и помогать справляться с жизненными трудностями. Именно такая забота помогает Рыбам чувствовать себя по-настоящему любимыми.

Ранее Главред писал, какие знаки зодиака умеют создавать проблемы на ровном месте.

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