Новолуние дарит шанс на перемены: как загадать желание правильно

Новолуние символизирует начало нового этапа. В этот период особое внимание уделяют намерениям, лунному циклу и влиянию знаков зодиака.

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Новолуние в астрологии считается символом новых начинаний / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Почему новолуние считают временем исполнения желаний

Какие намерения лучше всего формулировать в этот период

Как знак зодиака влияет на новые начинания

Новолуние в астрологии считается символом новых начинаний и временем, когда многие предпочитают ставить перед собой цели, пересматривать планы и работать с намерениями. Эта фаза Луны может стать подходящим моментом для осознанного старта новых проектов и личных изменений.

Профессиональный астролог и ведущая подкаста Astrology Table на Rogue Media Network Рэйчел Рут Тейт объяснила, почему новолуние традиционно связывают с манифестацией (практикой осознанной постановки намерений и движения к желаемым результатам). Об этом пишет Parade.

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Почему новолуние считают особенным

По словам Тейт, каждое новолуние знаменует начало нового лунного цикла, который происходит примерно раз в месяц. Именно поэтому этот период многие рассматривают как возможность начать с чистого листа.

"Лунный цикл по сути является фундаментальной основой времен, как мы его знаем! Мы можем рассматривать новолуние как мощное время для посева семян и формирования намерений, которые впоследствии принесут свои плоды. Что посеешь, то и пожнешь", - отметила Рэйчел Рут Тейт.

Как формулировать намерения в новолуние

Астролог подчеркивает, что универсальной формулы для постановки намерений не существует. Она также отметила, что стоит выбирать цели, которые действительно имеют личное значение, а не продиктованы ожиданиями окружающих.

Астролог и ведущая подкаста Astrology Table на Rogue Media Network Рэйчел Рут Тейт / Фото: instagram.com/rachelruthtate

Например, вместо стремления к недостижимому идеалу можно сосредоточиться на развитии благодарности или гармонии в отношениях. По словам Тейт, именно осознанность помогает удерживать внимание на выбранной цели.

"Концентрация энергии и осознанности вокруг выбранной вами точки фокусировки обеспечивает топливо и направление для будущего роста", - объяснила астролог.

Почему знак зодиака во время новолуния имеет значение

Рэйчел Рут Тейт также отметила, что на характер намерений может влиять знак зодиака, в котором происходит новолуние.

Так, новолуние в Овне традиционно связывают с темами смелости, инициативы и независимости, тогда как новолуние в Весах чаще ассоциируется с поиском баланса, гармонии и укреплением отношений.

Астролог и ведущая подкаста Astrology Table на Rogue Media Network Рэйчел Рут Тейт / Фото: instagram.com/rachelruthtate

По мнению астролога, понимание символики каждого знака помогает формулировать намерения, соответствующие энергетике конкретного периода.

Сколько времени нужно работать с намерениями

Тейт считает, что манифестация не ограничивается одним днем новолуния. Она рекомендует воспринимать этот процесс как последовательную работу, которая включает размышления, конкретные действия и постепенное движение к цели.

"Сизигия, или лунный цикл, - это двухнедельный период после новолуния. Это время дает возможность сформулировать первоначальные намерения, предпринять вдохновенные действия и начать работать над достижением краткосрочных целе", - рассказала она.

Кроме того, астролог отметила, что более продолжительный шестимесячный цикл между новолунием и полнолунием в одном и том же знаке зодиака может стать временем для анализа достигнутых результатов и наблюдения за тем, как постепенно реализуются поставленные намерения.

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