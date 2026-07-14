Новолуние дарит шанс на перемены: как загадать желание правильно

Вы узнаете:
- Почему новолуние считают временем исполнения желаний
- Какие намерения лучше всего формулировать в этот период
- Как знак зодиака влияет на новые начинания
Новолуние в астрологии считается символом новых начинаний и временем, когда многие предпочитают ставить перед собой цели, пересматривать планы и работать с намерениями. Эта фаза Луны может стать подходящим моментом для осознанного старта новых проектов и личных изменений.
Профессиональный астролог и ведущая подкаста Astrology Table на Rogue Media Network Рэйчел Рут Тейт объяснила, почему новолуние традиционно связывают с манифестацией (практикой осознанной постановки намерений и движения к желаемым результатам). Об этом пишет Parade.
Почему новолуние считают особенным
По словам Тейт, каждое новолуние знаменует начало нового лунного цикла, который происходит примерно раз в месяц. Именно поэтому этот период многие рассматривают как возможность начать с чистого листа.
"Лунный цикл по сути является фундаментальной основой времен, как мы его знаем! Мы можем рассматривать новолуние как мощное время для посева семян и формирования намерений, которые впоследствии принесут свои плоды. Что посеешь, то и пожнешь", - отметила Рэйчел Рут Тейт.
Как формулировать намерения в новолуние
Астролог подчеркивает, что универсальной формулы для постановки намерений не существует. Она также отметила, что стоит выбирать цели, которые действительно имеют личное значение, а не продиктованы ожиданиями окружающих.
Например, вместо стремления к недостижимому идеалу можно сосредоточиться на развитии благодарности или гармонии в отношениях. По словам Тейт, именно осознанность помогает удерживать внимание на выбранной цели.
"Концентрация энергии и осознанности вокруг выбранной вами точки фокусировки обеспечивает топливо и направление для будущего роста", - объяснила астролог.
Почему знак зодиака во время новолуния имеет значение
Рэйчел Рут Тейт также отметила, что на характер намерений может влиять знак зодиака, в котором происходит новолуние.
Так, новолуние в Овне традиционно связывают с темами смелости, инициативы и независимости, тогда как новолуние в Весах чаще ассоциируется с поиском баланса, гармонии и укреплением отношений.
По мнению астролога, понимание символики каждого знака помогает формулировать намерения, соответствующие энергетике конкретного периода.
Сколько времени нужно работать с намерениями
Тейт считает, что манифестация не ограничивается одним днем новолуния. Она рекомендует воспринимать этот процесс как последовательную работу, которая включает размышления, конкретные действия и постепенное движение к цели.
"Сизигия, или лунный цикл, - это двухнедельный период после новолуния. Это время дает возможность сформулировать первоначальные намерения, предпринять вдохновенные действия и начать работать над достижением краткосрочных целе", - рассказала она.
Кроме того, астролог отметила, что более продолжительный шестимесячный цикл между новолунием и полнолунием в одном и том же знаке зодиака может стать временем для анализа достигнутых результатов и наблюдения за тем, как постепенно реализуются поставленные намерения.
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