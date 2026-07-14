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Звезды выбрали счастливчиков: три знака зодиака дождались своего часа

Константин Пономарев
14 июля 2026, 10:47
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Луна во Льве принесет мощную волну позитивной энергии. Сразу три знака зодиака могут встретить любовь и обрести счастье.
Три знака зодиака привлекают счастье и любовь
Три знака зодиака привлекают счастье и любовь / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Почему именно 14 июля может стать особенным днем
  • Какие перемены готовят звезды трем знакам
  • Что поможет привлечь любовь и счастье

14 июля Луна переходит в знак Льва, и, по мнению астрологов, этот транзит может принести мощный поток позитивной энергии. Особенно заметно его влияние почувствуют три знака зодиака, которым прогнозируют новые романтические возможности, внутреннюю гармонию и счастливые перемены.

Астрологи считают, что в этот день Луна во Льве помогает избавиться от внутренних страхов, стать более открытыми к чувствам и впустить в жизнь позитивные события. Об этом пишет Your Tango.

видео дня

Рак

Ракам 14 июля советуют перестать жить прошлым и отпустить старые обиды. По мнению астрологов, длительное время представители этого знака могли избегать новых отношений из-за страха снова испытать разочарование.

Переход Луны в знак Льва способен изменить настроение. Раки почувствуют себя увереннее, станут более открытыми для общения и смогут принять чувства, которых раньше избегали. Это благоприятный момент для новых знакомств, примирения или укрепления уже существующих отношений.

Телец

Для Тельцов главным событием дня может стать возвращение доверия. Представители этого знака привыкли осторожно относиться к людям, особенно если ранее сталкивались с предательством или разочарованием.

Астрологи считают, что энергия Луны во Льве поможет отпустить внутренние сомнения. Благодаря этому Тельцы смогут открыть сердце новым эмоциям и заметить человека, который давно проявляет к ним искренний интерес. День также подходит для откровенных разговоров и романтических встреч.

Весы

Весам этот день поможет разобраться в собственных чувствах. По мнению астрологов, представители знака часто стараются сохранить гармонию любой ценой, скрывая свои настоящие эмоции.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

14 июля ситуация может измениться. Луна во Льве подтолкнет Весов быть честнее с собой и окружающими. Именно искренность, а не желание всем угодить, может стать причиной счастливых перемен в личной жизни. Если отказаться от масок и открыто говорить о своих чувствах, появится шанс построить более крепкие и доверительные отношения.

Что обещает день

Астрологи считают, что 14 июля энергия Луны во Льве способствует уверенности, открытости и эмоциональному обновлению. Для Раков, Тельцов и Весов этот день может стать временем, когда новые чувства, важные знакомства или укрепление отношений окажутся особенно вероятными.

Ранее Главред писал о том, какие люди родились для семейной жизни. Некоторые даты рождения связывают с умением создавать традиции, поддерживать родных и укреплять отношения между поколениями.

Также сообщалось о том, каким знакам откроются новые возможности в самый важный день июля. Ретроградный Нептун поможет пяти знакам зодиака увидеть скрытую правду, избавиться от иллюзий и принять решения, которые давно откладывались.

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