До конца 2026 года жизнь четырех знаков зодиака изменится навсегда - кто они

Для четырех знаков зодиака ближайшие месяцы могут стать переломными.

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До конца 2026 года жизнь четырех знаков зодиака изменится навсегда / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Гороскоп для Овнов и Козерогов

Гороскоп для Раков и Весов

До 12 декабря 2026 года Нептун будет находиться в ретроградном движении. По мнению астролога Хелены Хатор, этот период станет временем, когда скрытые факты, недоговоренности и обман выйдут на поверхность. Для четырех знаков зодиака ближайшие месяцы могут стать переломными. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.

Эксперт отмечает, что столкнуться с правдой будет непросто, однако именно она поможет принять важные решения, избавиться от иллюзий и открыть путь к новым возможностям.

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Овен

Для Овнов ретроградный Нептун станет временем глубокого самоанализа. Представители знака смогут взглянуть на себя без привычных иллюзий, объективно оценить свои способности и осознать скрытые таланты.

До конца года Овны почувствуют прилив уверенности и яснее поймут, в каком направлении хотят развиваться. Благоприятное время наступает для творчества, самовыражения и реализации личных идей. Все, что будет заложено сейчас, может стать основой будущих достижений.

Козерог

Козерогам этот период поможет переосмыслить прошлый опыт и увидеть возможности, которые когда-то были упущены. Однако сожалеть о прошлом не стоит - полученные уроки помогут избежать прежних ошибок и увереннее двигаться вперед.

Особое значение приобретут вопросы дома и семьи. Многие задумаются о ремонте, переезде или улучшении жилищных условий. Кроме того, могут появиться перспективные финансовые предложения. Вместе с тем астролог советует внимательнее относиться к отношениям с близкими, поскольку некоторые скрытые проблемы или недосказанность могут стать очевидными.

Рак

Для Раков ближайшие месяцы будут связаны с профессиональной сферой. Ретроградный Нептун поможет понять, кто из коллег или партнеров был неискренен, а также осознать собственные ошибки, которые могли тормозить карьерное развитие.

По словам Хелены Хатор, этот период способен принести интересные идеи для заработка и открыть новые финансовые перспективы. До декабря Ракам рекомендуется проявлять инициативу, не бояться просить о повышении, рассматривать новые вакансии и соглашаться на перспективные предложения. Именно такие решения могут привести к заметному карьерному росту.

Весы

Весам ретроградный Нептун поможет по-новому взглянуть на карьеру, жизненные цели и ближайшее окружение. Представители знака смогут понять, кто искренне поддерживает их, а кто лишь создает видимость дружбы.

По мнению астролога, этот период станет временем переоценки отношений. Некоторым Весам придется отказаться от общения с людьми, которые мешают двигаться вперед или оказывают негативное влияние.

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