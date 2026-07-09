Большие перемены уже на пороге: они коснутся рожденных в конкретные три месяца

По мнению астрологов, особенно заметно влияние нового астрологического периода почувствуют люди, родившиеся в январе, мае и сентябре.

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Рожденных в конкретные три месяца ждут судьбоносные перемены / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Рожденные в январе

Рожденные в мае

Рожденные в сентябре

Астрологи считают, что месяц рождения может влиять на то, какие жизненные уроки человек проходит в разные периоды своей жизни. С 9 июля по 6 августа 2026 года Венера будет находиться в знаке Девы, побуждая многих пересмотреть свои приоритеты, укрепить личные границы и отказаться от того, что больше не приносит радости и пользы. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на журнал Parade.

По мнению астрологов, особенно заметно влияние этого астрологического периода почувствуют люди, родившиеся в январе, мае и сентябре. Их ждут важные перемены, внутренние открытия и возможность начать новый жизненный этап.

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Январь

Рожденным в январе ближайшие недели помогут избавиться от убеждений, которые долгое время ограничивали их возможности. Если раньше вы откладывали важные решения в личной жизни или карьере из-за страха перемен, теперь сможете взглянуть на ситуацию под другим углом.

Астрологи отмечают, что представители Козерога и Водолея отличаются настойчивостью, однако именно это качество иногда мешает вовремя отпустить отношения, проекты или цели, которые уже утратили свою актуальность. В ближайшее время появится понимание, что желаемого можно достичь разными путями, а не только тем, который казался единственно верным.

Май

Тем, кто родился в мае, Венера в Деве поможет по-новому взглянуть на отношения. Этот период станет подходящим временем для откровенных разговоров, обсуждения ожиданий и установления здоровых личных границ.

Если вы состоите в отношениях, честный диалог поможет избежать недопонимания и укрепить доверие. Тем, кто пока одинок, астрологи рекомендуют сосредоточиться не на поиске партнера, а на собственном эмоциональном состоянии и личностном развитии.

Для Тельцов и Близнецов особенно важно не замалчивать свои переживания. Искренность и открытость сейчас окажутся гораздо полезнее, чем попытки скрыть истинные чувства.

Сентябрь

Рожденных в сентябре ожидает период глубокого самоанализа. Несмотря на внимание со стороны окружающих и признание их достоинств, внутри могут возникнуть вопросы о собственных желаниях и жизненных целях.

Астрологи считают, что это станет отправной точкой для важных перемен. Постепенно удастся отказаться от отношений, обязательств или привычек, которые больше не соответствуют внутренним ценностям.

Представителям Девы и Весов советуют не торопить события и уделить больше времени себе.

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