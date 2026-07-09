Гороскоп Таро на завтра 10 июля: Овнам - работать, Скорпионам - поддержать себя

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 10 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Семерка Кубков

У вас есть желание, которое вы хотите воплотить в жизнь, Овен, и карта Таро "Семерка Кубков" поможет вам в этом.

10 июля вам нужно перестать просто мечтать и начать действовать. Подумайте о результате вашей мечты и обо всех шагах, которые необходимо предпринять для ее осуществления. Затем, шаг за шагом, работайте над каждым шагом, пока не достигнете желаемого.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Четверка Кубков

О нет, Телец. Карта Таро "Четверка Кубков" указывает на упущенные возможности. Вы целеустремлены, и когда вы ставите перед собой большую цель, вы не сдаетесь легко.

Сегодня ваша властная сторона проявится, чтобы добиться успеха, но окно возможностей может закрываться. Постарайтесь сделать все, что необходимо для осуществления ваших мечтаний.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Королева Жезлов, перевернутая

В пятницу, 10 июня, вы можете почувствовать, что кофеина не хватает. Но вы не ленивы, Близнецы. Вам просто нужна стратегия, чтобы пережить день.

Возможно, что-то, чего вы будете с нетерпением ждать, поднимет вам настроение! Ваша ежедневная карта Таро - Королева Жезлов, перевернутая, что говорит о необходимости отдохнуть и расслабиться после напряженного дня. Запланируйте что-нибудь приятное с другом, что поможет вам успокоиться. Подумайте о походе в кино или приятной прогулке, чтобы поговорить о жизни и немного посмеяться.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Сила, перевернутая

Перевернутая карта Таро "Сила" сигнализирует о чувстве перегрузки, от которого трудно избавиться. 10 июля вы, возможно, так много работали всю неделю, что теперь вам нужно решить, пытаться ли восстановить силы или продолжать двигаться вперед.

Не расстраивайтесь из-за небольшой усталости. Это нормально, и вы человек. Вы контролируете ситуацию больше, чем думаете.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Восьмерка Кубков

Лев, ты король зодиака, и ты известен своим оптимизмом. Но несмотря на все, что ты делаешь, бывают моменты, когда тебе нужно нажать кнопку перезагрузки и попробовать что-то новое ради удовольствия.

Даже радости иногда нужен новый старт. Карта Таро Восьмерка Кубков напоминает тебе, что счастье - это не то, что у тебя есть само по себе; над ним нужно работать каждый день.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Четверка Мечей, перевернутая

Некоторые перерывы - это выбор, а другие - вынужденная мера. Когда тебе приходится сидеть сложа руки и наблюдать, как другие делают то, что ты так долго хотел делать, ты чувствуешь себя очень хорошо, когда можешь вернуться в игру.

10 июля перевернутая Четверка Мечей символизирует чувство возвращения к работе после необходимого перерыва. Настало время действовать, и вы к этому готовы.

Весы

Пятничная карта Таро для Весов: Туз Пентаклей

Сегодня день, чтобы определить свои самые высокие и амбициозные намерения. Все, что вы можете себе представить, вы можете создать.

Мечты находятся на вашем радаре, и вы чувствуете, как положительная энергия поднимается на поверхность. Вы находитесь в идеальном месте в своей жизни, чтобы воплотить мечту, Весы. Ваша карта Таро на 10 июля, Туз Пентаклей, говорит об исполнении желаний.

Скорпион

Пятничная карта Таро для Скорпиона: Тройка Мечей

Скорпион, ты очень разборчив. Когда вы заботитесь о ком-то, вы полностью в деле. Когда вы отдаете свое сердце, вы не позволяете ничему поставить под угрозу ваши отношения. Однако не все думают так же, как вы.

Таро Тройка Мечей часто появляется, когда вам больно и вы чувствуете, что ваше сердце никогда не сможет восстановиться после очень болезненного предательства со стороны человека, которого вы любите. Это запускает период заживления, который требует времени. Будьте добры к вам.

Стрелец

Пятничная карта Таро для Стрельца: Четверка Пентаклей, перевернутая

Стрелец, вами управляет Юпитер, планета быстрого роста, а также одна из самых позитивных планет в астрологии.

Сегодняшнее Таро, кажется, показывает, что вы чувствуете себя подавленным. Нехорошо думать, что для тебя ничего нет. Пришло время воссоединиться с позитивной и обнадеживающей стороной вас. Четверка Пентаклей в перевернутом положении напоминает вам, что во Вселенной хватит на всех. Несмотря ни на что!

Козерог

Пятничная карта Таро для Козерога: Четверка Жезлов

Козерог, как последний земной знак зодиака, очень легко адаптируется и готов практически ко всему. Иногда это может сделать вас циничным, а иногда готовым решать проблемы напрямую, несмотря ни на что.

Весь год это был долгий путь. Козерог, дела действительно улучшатся. Ваша карта Таро, Четверка Жезлов, является напоминанием о том, что с чем бы вы ни столкнулись, ваша жизнь улучшится так, как вы даже не можете себе представить.

Водолей

Пятничная карта Таро для Водолея: Король Мечей, перевернутая

Водолей, вы - повелитель высшего разума, поэтому можете улавливать сигналы, которые другие упускают. Сегодня это ваша суперсила, и вы не должны ее игнорировать.

Люди могут быть хитрыми, и вам решать, когда чьи-то намерения по отношению к вам плохи. Король Мечей в перевернутом положении говорит о манипулировании властью, но вместо того, чтобы быть скрытым 10 июля, он настолько ясен, что вы не задаетесь вопросом, происходит ли это. Вы узнаете.

Рыбы

Пятничная карта Таро для Рыб: Дурак, перевернутая

Вы должны быть осторожны, Рыбы, потому что иногда ваше доверие может быть настолько невинным, что вы не смотрите, прежде чем прыгнуть во что-то.

Ваша карта Таро, "Дурак" в перевернутом положении, напоминает вам, что нужно ценить мудрость и советы других. Вы должны быть уверены, что прислушиваетесь к тому, что говорят люди вокруг вас. Не считайте это просто ревностью или чрезмерной опекой. Посмотрите, есть ли какая-то ценность в том, что вам говорят в пятницу.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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