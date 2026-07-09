Три даты рождения считают самыми пугающими: почему их боятся

Нумерологи назвали три даты рождения, обладатели которых чаще производят пугающее впечатление.

https://horoscope.glavred.info/tri-daty-rozhdeniya-schitayut-samymi-pugayushchimi-pochemu-ih-boyatsya-10779353.html Ссылка скопирована

Три даты рождения считают самыми пугающими / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Какие три даты рождения нумерологи выделяют среди остальных

Почему обладателей этих дат рождения сложно забыть

Что скрывается за пугающей уверенностью этих людей

Некоторые люди производят сильное впечатление уже при первой встрече. Их уверенность, решительность и спокойствие могут казаться окружающим пугающими. Нумерологи считают, что люди, которые родились в определенные даты, чаще других обладают именно такой энергетикой.

Однако за внешней строгостью человека нередко скрываются лидерские качества, честность и готовность защищать других. Об этом пишет Parade.

видео дня

Какие даты рождения называют самыми пугающими

Согласно нумерологии, речь идет о людях, которые родились 18-го, 26-го и 28-го числа любого месяца. Эксперты связывают эти даты с определенными чертами характера и влиянием планет.

Родившиеся 18-го числа

В нумерологии считается, что эта дата находится под символическим влиянием Марса, который ассоциируется с силой воли, смелостью и решительностью. Люди, рожденные 18-го числа, нередко быстро принимают решения и доверяют собственной интуиции.

Их прямолинейность и уверенность могут вызывать настороженность у окружающих, особенно у тех, кто привык долго сомневаться. При этом, как считают сторонники нумерологии, такие люди часто становятся защитниками справедливости и готовы вступиться даже за незнакомого человека, если считают это правильным.

Родившиеся 26-го числа

Эту дату связывают с символическим влиянием Сатурна - планеты, которую в нумерологии ассоциируют с ответственностью, дисциплиной и настойчивостью.

Некоторые люди чаще других производят пугающее впечатление / Фото: Freepik

Считается, что люди, появившиеся на свет 26-го числа, отличаются высокой целеустремленностью и серьезным отношением к своим обязанностям. Их стремление добиваться успеха и выполнять обещания может казаться окружающим слишком требовательным.

При этом нумерологи отмечают, что обладатели этой даты рождения часто поддерживают близких, помогают им достигать целей и остаются надежной опорой для семьи и друзей.

Родившиеся 28-го числа

В нумерологии 28-е число связывают с символикой Солнца, которое часто называют источникой жизненной энергии.

По мнению нумерологов, такие люди легко оказываются в центре внимания, даже если по характеру являются интровертами. Их способность сохранять оптимизм в сложных ситуациях и вдохновлять других нередко производит сильное впечатление.

Несмотря на яркую индивидуальность, они обычно не стремятся затмить окружающих. Напротив, считается, что обладатели этой даты рождения любят поддерживать других, помогая им раскрыть собственные таланты и поверить в себя.

Ранее Главред писал о том, какие люди родились "под счастливой звездой". Существует мнение, что некоторые рождаются "под счастливой звездой", ведь они легко притягивают к себе возможности и благосостояние.

Также сообщалось о том, каким знакам откроются новые возможности в самый важный день июля. Ретроградный Нептун поможет пяти знакам зодиака увидеть скрытую правду, избавиться от иллюзий и принять решения, которые давно откладывались.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред