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Люди-"девятки": нумеролог назвала три даты рождения с сильнейшей энергетикой рода

Анна Ярославская
3 июня 2026, 03:31
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Рожденные 9, 18 и 27 числа имеют тайную кармическую миссию.
Люди-"девятки"
Нумеролог объяснила особую задачу людей-"девяток" / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • В чем заключается тайная миссия людей, рожденных 9, 18 и 27 числа
  • Какие скрытые источники способны восстановить их внутренний ресурс
  • Почему нумерологи советуют "девяткам" избегать долгой изоляции

Нумеролог и регрессолог Анастасия Лаптева в своем TikTok-аккаунте рассказала о людях-"девятках", то есть тех, кто родился 9, 18 и 27 числа каждого месяца.

По словам специалиста, рожденные в эти даты считаются носителями родовой мудрости и кармических задач. Их миссия связана с завершением старых сценариев, трансформацией и "очищением" родовой системы.

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"Это люди, из-за которых Род отпускает старое и переходит на новый уровень", - объяснила Лаптева.

Главный источник энергии для таких людей — служение другим. Речь идет о помощи, поддержке и передаче опыта. Если человек уходит в изоляцию и сосредотачивается только на себе, его внутренний ресурс может снижаться.

Еще один важный канал — принятие и прощение. Нумеролог утверждает, что отказ от обид и претензий к родителям и прошлому помогает восстановить энергетический поток, тогда как застревание в негативных эмоциях приводит к эмоциональному истощению.

Также, по ее словам, энергия усиливается через завершение жизненных циклов и способность закрывать родовые сценарии, которые не были решены предыдущими поколениями.

Люди с такими числами рождения нередко ощущают внутреннюю глубину и потребность в уединении. В этом состоянии, утверждает Лаптева, им легче восстанавливать ресурс через саморефлексию и духовные практики.

Отдельно нумеролог отметила роль творчества и передачи знаний: через обучение, наставничество и деление опытом такие люди, по ее словам, "передают родовую мудрость".

При этом блокировка внутреннего потока может проявляться в виде усталости, апатии и потери смысла.

Лаптева также подчеркнула, что для людей-"девяток" ключевыми являются прощение, служение и принятие собственной глубины.

О личности: Анастасия Лаптева

Анастасия Лаптева позиционирет себя как нумеролог, регресолог, родолог, родокодолог.

Владелица Академии The Numerologic Academy Club by L&S и школы The Numerologic Arcana.

Ведет каналы на Youtube, Tik Tok и Instagram.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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