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Астрологи назвали слабость каждого знака зодиака - она мешает добиться успеха

Анна Ярославская
18 июля 2026, 07:55
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Любой человек сталкивается с негативным внутренним диалогом. Преодолеть комплексы помогут простые психологические практики.
Гороскоп
Какие сомнения не дают двигаться вперед каждому знаку зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Каждый знак зодиака страдает от уникальных внутренних страхов
  • Неуверенность Овнов вызывают неудачи, а Тельцов - нехватка денег
  • Астрологи дали советы, как побороть сомнения каждому знаку

Каждый человек - независимо от того, насколько он уверен в себе - хотя бы иногда сомневаться в себе. Неуверенность и негативный внутренний диалог могут помешать двигаться вперед, и справиться с этим бывает непросто. Хотя причины сомнений у каждого человека индивидуальны, представители разных знаков зодиака нередко сталкиваются с похожими внутренними страхами и тревогами.

Астрологи рассказали, как каждый знак зодиака переживает неуверенность в себе и что помогает ее преодолеть.

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Что подрывает уверенность в себе каждого знака зодиака

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овны от природы уверены в себе, однако их самооценка может пошатнуться после любой неудачи. Неудачное свидание, отказ в повышении или даже небольшое разочарование способны надолго выбить их из колеи и заставить усомниться в собственных силах, пишет PureWow.

Чтобы не попасть в этот замкнутый круг, Овнам важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Если вся энергия сосредоточена только на карьере или, наоборот, исключительно на романтических отношениях, любые проблемы в этой сфере начинают казаться катастрофой. Гармония между делами и отдыхом поможет легче переживать жизненные трудности.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Обычно спокойные и уравновешенные Тельцы начинают сомневаться в себе, когда их любовь к роскоши не совпадает с возможностями бюджета. Они придают большое значение красивым и качественным вещам, поэтому могут болезненно переживать, если не могут позволить себе желаемый уровень жизни.

Когда Телец сталкивается с тем, что мечты опережают финансовые возможности, его начинает преследовать чувство неуверенности. В такие моменты полезно вести дневник благодарности и чаще напоминать себе о том, что уже есть в жизни, вместо того чтобы концентрироваться на недостижимом.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы гордятся своей гибкостью, однако именно она часто становится причиной внутренних сомнений. Они видят множество вариантов развития событий, поэтому им бывает крайне сложно принять окончательное решение.

Страх упустить лучшую возможность заставляет их бесконечно анализировать ситуацию или вовсе откладывать выбор в надежде, что все решится само собой. Чтобы избежать этого, стоит заранее устанавливать для себя крайний срок принятия решения и просить близкого человека проконтролировать, чтобы вы не передумали в последний момент.

Рак (21 июня - 22 июля)

Чувствительные Раки особенно болезненно переживают любые сложности в отношениях с близкими. Любое напряжение в семье или среди друзей заставляет их искать причину в себе и гадать, что они сделали не так.

Нередко Ракам требуется постоянное подтверждение любви и привязанности окружающих. Им важно научиться ценить отношения с самими собой и доверять близким: если действительно возникнет серьезная проблема, скорее всего, они сами об этом скажут.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы обычно уверены в себе, но тяжело воспринимают критику и нередко становятся самыми строгими судьями собственной внешности. Они могут по несколько раз переодеваться перед выходом из дома или переживать из-за недостатков, которых окружающие даже не замечают.

Чтобы укрепить уверенность, Львам полезно каждый день находить хотя бы одну вещь, которая нравится им в собственной внешности. Даже небольшой комплимент самому себе помогает переключить внимание с недостатков на достоинства.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девы славятся организованностью и ответственностью, но их чрезмерно высокие требования к самим себе нередко становятся причиной неуверенности и социальной тревожности.

Они способны справиться практически с любой задачей, однако могут переживать, что недостаточно интересны или общительны. Это мешает заводить полезные знакомства и раскрывать свой потенциал. Лучший способ справиться с этим - чаще выходить из зоны комфорта и не избегать общения, несмотря на внутренние сомнения.

Весы (23 сентября - 21 октября)

Весы постоянно переживают, что могут разочаровать окружающих. Им хочется быть идеальным другом, партнером или коллегой, поэтому они часто ставят чужие интересы выше собственных.

Стремясь всем угодить, Весы боятся открыто говорить о своих чувствах. Им важно учиться отстаивать личные границы и помнить: если кто-то временно останется недоволен, мир от этого не рухнет.

Скорпион (22 октября - 21 ноября)

Неуверенность Скорпионов часто проявляется в недоверии к окружающим. Когда человек перестает доверять самому себе, ему становится трудно доверять и другим.

Если Скорпион начинает подозревать чьи-то плохие намерения, ему стоит задуматься, действительно ли проблема связана с этим человеком или же это отражение собственных страхов. В сложных ситуациях полезно обсудить свои переживания с тем, кому вы действительно доверяете.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы всю жизнь стремятся найти истину, но одновременно постоянно сомневаются, удалось ли им это сделать. Они склонны бесконечно анализировать свои мысли и выводы, из-за чего начинают сомневаться даже в собственом здравом смысле.

В минуты неуверенности Стрельцам полезно обращаться к вдохновляющим историям людей, которые добились успеха благодаря вере в себя. Это помогает вернуть уверенность и перестать бесконечно пересматривать уже принятые решения.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог (22 декабря - 19 января)

Несмотря на невероятное трудолюбие, Козероги нередко ощущают, что движутся без четкой цели. Кроме того, они склонны сравнивать себя с другими и думать, что чужая жизнь складывается гораздо успешнее.

Особенно полезным для Козерогов может стать наставник или опытный человек в профессиональной сфере, который поможет увидеть собственные сильные стороны и убедиться, что выбранный путь действительно ведет к успеху.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Стремление Водолеев идти своим путем нередко заставляет их чувствовать себя белыми воронами. Независимость - их сильная сторона, однако она может приносить ощущение одиночества и страх слишком сильно отличаться от остальных.

Водолеям стоит искать единомышленников - небольшие сообщества людей со схожими взглядами и интересами. В такой среде они смогут чувствовать себя свободно и быть собой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы - прирожденные творческие личности, поэтому их жизненный и профессиональный путь часто отличается от пути большинства друзей и родственников. Из-за этого они нередко переживают, смогут ли добиться успеха и обеспечить себе стабильное будущее.

Практики осознанности, медитация и способы снятия стресса помогают Рыбам меньше тревожиться о будущем и сосредоточиться на настоящем моменте. Именно это позволяет постепенно избавиться от постоянных сомнений и обрести внутреннее равновесие.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вам интересно, кто чаще всего берет на себя ответственность и чужие проблемы, читайте материал: Всегда самые взрослые: три знака зодиака с "синдромом старшей дочери".

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О ресурсе: PureWow

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