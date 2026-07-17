Счастье уже на пороге — шесть знаков китайского зодиака, которым повезет

Китайский гороскоп предсказывает особенный день для шести знаков. 18 июля откроются новые возможности в сфере финансов, любви и принятия важных решений.

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Кому повезет 18 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие знаки китайского гороскопа ждет большая удача

Кому 18 июля откроются новые возможности

Для кого суббота станет началом перемен

Суббота, 18 июля 2026 года, обещает стать особенно удачным днём для финансов, новых возможностей и успешных решений. По восточному календарю это День открытых дверей Водяной Змеи в год Огненного Лошади и месяц Деревянной Овцы. Такие дни считаются благоприятными для важных разговоров, переговоров и начала новых дел. Водяная Змея, согласно поверьям, помогает замечать выгодные возможности, которые другие могут не увидеть. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает YourTango, для шести знаков китайского гороскопа эта суббота принесет удачу, приятные перемены и новые перспективы.

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Змея: в жизнь войдет человек, который изменит всё

Вы долгое время ждали, что кто-то сделает выбор в вашу пользу, но получали лишь неоднозначные сигналы. 18 июля ситуация может кардинально измениться. В вашей жизни появится человек, который проявит искренний интерес без манипуляций и лишних игр. Вы поймёте, что настоящие возможности и правильные люди не заставляют бороться за внимание - они приходят естественно.

Лошадь: важное признание изменит ваше настроение

В субботу вы можете неожиданно узнать, что кто-то давно думает о вас. Это может прозвучать во время разговора за кофе или прийти в сообщении. Не стоит слишком зацикливаться на этом - просто примите информацию. Иногда большие перемены начинаются с того, что нужный человек упоминает ваше имя в нужный момент.

Кролик: пришло время выбрать собственное счастье

Этот день прекрасно подходит для решения, которое вы долго откладывали из-за страха кого-то разочаровать. На самом деле вы слишком много времени потратили на переживания из-за чужого мнения. 18 июля станет днём, когда вы наконец сделаете выбор в свою пользу и почувствуете облегчение.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Обезьяна: неожиданный разговор откроет новые возможности

Суббота может начаться вполне обычно, но случайный вопрос от другого человека изменит ход событий. Астрологи советуют не отказываться от разговора сразу. За этим предложением может скрываться гораздо больше перспектив, чем кажется на первый взгляд.

Собака: ваше безразличие заставит других действовать

Если раньше кто-то не ценил ваше время, отвечал неохотно и был уверен, что вы всегда будете ждать, то 18 июля всё изменится. Вы будете сосредоточены на своих делах, и именно это заставит другую сторону проявить инициативу. Не спешите вознаграждать человека за то, что он должен был сделать еще давно.

Свинья: судьба даст знак не отказываться от мечты

Суббота принесет первые доказательства того, что не стоит отказываться от своей давней мечты. Даже если вы уже почти потеряли веру в успех, обратите внимание на небольшие знаки этого дня. Именно с таких, на первый взгляд, незначительных подсказок часто начинаются большие перемены, успешные проекты и финансовое благополучие.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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