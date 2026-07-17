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Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

Кристина Трохимчук
17 июля 2026, 11:52
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Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 18 июля.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Не пытайтесь казаться кем-то другим и обманывать окружающих. Настоящая честность начинается с искренности. Вы умеете отлично выслушивать чужие проблемы, но если вы начнете делиться своими, это покажет людям, что вы им доверяете и цените их. Настройтесь на позитив и верьте, что люди отнесутся к вам с искренней симпатией.

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Китайский гороскоп на завтра – Бык

Хорошее настроение поможет вам отлично встретить приближающиеся выходные. Не переживайте, если кто-то из близких покажется вам сегодня немного замкнутым или отстраненным. Когда вы уверены в своих силах, вам гораздо проще реагировать на чужие слова без лишнего напряжения, обид или желания спорить.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Прекрасный день, чтобы выбраться из дома и отлично провести время. Если есть возможность, соберитесь с теми, кто вам по-настоящему дорог, ради какого-нибудь увлекательного дела. Главное - вовремя распознать тех, у кого количество жизненных проблем явно превышает запасы здравого смысла, иначе они могут просто использовать вас в своих целях.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Постарайтесь быть мягче и тактичнее, если сегодня вам придется направлять или критиковать кого-то из коллег или близких. Даже если внутри вас бушуют резкие и раздраженные мысли, держите их при себе. Чем лучше вы покажете умение слушать других, тем проще вам будет добиться своего. Относитесь снисходительнее к чужим слабостям и ошибкам.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

День подарит вам мощный прилив вдохновения и может принести удачу в любви. Однако у вас вряд ли получится притворяться и изображать интерес к вещам или людям, к которым вы на самом деле равнодушны. Совместная работа с кем-то поможет вам раскрыть в себе талант классного организатора. Не бойтесь брать инициативу в свои руки и смело планируйте праздники.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Вам может выпасть роль невидимого помощника, решающего важные вопросы, пока другие заняты предпраздничной суетой. Обратите внимание на то, как меняются обстоятельства вокруг вас. Эти перемены откроют долгожданный этап жизни, который подарит вам спокойствие, надежность и уверенность в своих силах. Посвятите этот вечер заботе о близких.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Попробуйте пересмотреть свои решения и перестаньте думать только о том, что вы якобы должны окружающим. Ваши личные желания и потребности важны ничуть не меньше. Не бойтесь получить отказ, ведь любую потерю со временем можно восполнить. Ваша доброта и искренний энтузиазм - это настоящий подарок для тех, кто находится рядом.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Сильные эмоции могут помешать вам мыслить здраво, из-за чего будет легко ввязаться в спор из-за обычного недоразумения. В любой ситуации лучше проявить осторожность и не делать поспешных выводов. Будьте готовы спокойно выполнять свои обязанности в коллективе. А чтобы порадовать любимого человека, устройте для него запоминающийся сюрприз.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Задумайтесь, насколько вы сейчас довольны своей карьерой или отношениями в семье. Серьезная энергетика этого дня советует вам не спешить и действовать максимально осмотрительно. Если вокруг вас начнутся какие-то интриги или споры, вы сможете проявить себя с лучшей стороны. Дела, которые долго стояли на паузе, сдвинутся с мертвой точки.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Ваша голова сейчас полна замечательных идей, а этот день идеально подходит для того, чтобы проявить свой организаторский талант и лидерские качества. Есть отличные шансы найти более перспективную работу или отличный вариант жилья. Если получится, обязательно организуйте для друзей интересное мероприятие или встречу.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Сейчас точно не время спешить, ведь риск увлечься несбыточной романтической мечтой или поддаться эмоциям крайне высок. Будьте осторожны в своих догадках и не принимайте желаемое за действительное. Настоящую радость и душевное спокойствие вам принесут музыка, духовные темы или искренняя помощь тем, кто в ней нуждается.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Ваше чувство долга заслуживает уважения, однако сейчас важно вовремя остановиться и не перегружать себя. Сделайте паузу и переключите внимание на личные нужды. Относитесь бережнее к своему телу, чаще ищите поводы для смеха и сразу гоните прочь негативные мысли.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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