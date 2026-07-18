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Трем знакам зодиака невероятно повезет в конце июля - кто среди счастливчиков

Руслана Заклинская
18 июля 2026, 04:46
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Астролог Кейт Роуз назвала три знака зодиака, для которых последняя неделя июля станет началом удачного периода в жизни.
Трем знакам зодиака невероятно повезет в конце июля — кто среди счастливчиков
Астролог назвала три знака зодиака, которым повезет в июле / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие три знака зодиака могут получить больше всего удачи с 20 по 26 июля
  • Какие возможности могут открыться перед Стрельцами на этой неделе
  • Как этим знакам воспользоваться благоприятным периодом

Неделя с 20 по 26 июля 2026 года может стать особенно благоприятной для трех знаков зодиака. По прогнозам астрологов, начало сезона Льва 22 июля и завершение ретроградного Меркурия 23 июля принесут новые возможности, мотивацию и шанс изменить жизнь к лучшему.

Главред узнал, какие три знака зодиака станут любимцами судьбы.

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В то же время удача не придет сама по себе. Астролог Your Tango Кейт Роузподчеркнула, что важно действовать, принимать решения и не бояться перемен.

Стрелец

Для Стрельцов эта неделя может стать началом нового этапа. Сезон Льва поможет им почувствовать больше уверенности, смелее ставить цели и обратить внимание на новые финансовые возможности.

Астролог отмечает, что прошлые трудности, возможно, подготовили Стрельцов к важным переменам. Сейчас им стоит не бояться рисковать и использовать шансы, которые появляются на пути. Главное - не откладывать решения из-за сомнений.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Скорпионам этот период даст возможность переосмыслить прошлый опыт и понять, чего они на самом деле хотят. После завершения ретроградного Меркурия 23 июля им будет легче определиться с планами и двигаться к поставленным целям.

Астрологи считают, что даже предыдущие ошибки могут стать полезным уроком. Эта неделя благоприятна для новых решений, перемен в жизни и восстановления уверенности в собственных силах.

Лев

Для Львов начинается особый период, ведь 22 июля стартует их сезон. Представители этого знака могут почувствовать прилив энергии, мотивации и желания реализовать давние планы.

В то же время 26 июля начало ретроградного Сатурна может напомнить о необходимости ответственности и терпения. Львам советуют не торопиться, а сосредоточиться на долгосрочных целях. Именно настойчивость и правильные решения могут помочь им воспользоваться новыми возможностями.

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Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

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