Трем знакам зодиака невероятно повезет в конце июля — кто среди счастливчиков

Астролог Кейт Роуз назвала три знака зодиака, для которых последняя неделя июля станет началом удачного периода в жизни.

https://horoscope.glavred.info/trem-znakam-zodiaka-neveroyatno-povezet-v-konce-iyulya-kto-sredi-schastlivchikov-10781336.html Ссылка скопирована

Астролог назвала три знака зодиака, которым повезет в июле / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие три знака зодиака могут получить больше всего удачи с 20 по 26 июля

Какие возможности могут открыться перед Стрельцами на этой неделе

Как этим знакам воспользоваться благоприятным периодом

Неделя с 20 по 26 июля 2026 года может стать особенно благоприятной для трех знаков зодиака. По прогнозам астрологов, начало сезона Льва 22 июля и завершение ретроградного Меркурия 23 июля принесут новые возможности, мотивацию и шанс изменить жизнь к лучшему.

Главред узнал, какие три знака зодиака станут любимцами судьбы.

видео дня

В то же время удача не придет сама по себе. Астролог Your Tango Кейт Роузподчеркнула, что важно действовать, принимать решения и не бояться перемен.

Стрелец

Для Стрельцов эта неделя может стать началом нового этапа. Сезон Льва поможет им почувствовать больше уверенности, смелее ставить цели и обратить внимание на новые финансовые возможности.

Астролог отмечает, что прошлые трудности, возможно, подготовили Стрельцов к важным переменам. Сейчас им стоит не бояться рисковать и использовать шансы, которые появляются на пути. Главное - не откладывать решения из-за сомнений.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Скорпионам этот период даст возможность переосмыслить прошлый опыт и понять, чего они на самом деле хотят. После завершения ретроградного Меркурия 23 июля им будет легче определиться с планами и двигаться к поставленным целям.

Астрологи считают, что даже предыдущие ошибки могут стать полезным уроком. Эта неделя благоприятна для новых решений, перемен в жизни и восстановления уверенности в собственных силах.

Лев

Для Львов начинается особый период, ведь 22 июля стартует их сезон. Представители этого знака могут почувствовать прилив энергии, мотивации и желания реализовать давние планы.

В то же время 26 июля начало ретроградного Сатурна может напомнить о необходимости ответственности и терпения. Львам советуют не торопиться, а сосредоточиться на долгосрочных целях. Именно настойчивость и правильные решения могут помочь им воспользоваться новыми возможностями.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред