Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Вы узнаете:
- Какие дни откроют путь к успеху и благополучию
- Кому стоит действовать, а кому - сделать паузу
Три китайских знака зодиака привлекут к себе богатство и успех в течение следующей недели, с 20 по 26 июля. Для них наступит именно та неделя, когда упорный труд окупается.
Астрологи говорят, что первый шаг нужно сделать в понедельник - День установления. Он не обязательно должен быть идеальным, ведь главное - действовать, пишет Главред со ссылкой на YourTango.
Каких знаков зодиака ждет богатство
Коза
Вас тянет к свободе. Вы хотите иметь больше контроля над своим временем и тем, как вы его тратите. Вы не против проводить время с семьей и друзьями, но не хотите чувствовать себя под микроконтролем.
Вы хотите, чтобы люди доверяли вашей способности решать проблемы, и несколько решений, которые вы примете в среду, помогут вам в этом. Уже в воскресенье вы расслабитесь.
Крыса
Для вас деньги имеют значение, поэтому на этой неделе, когда речь заходит об успехе и богатстве, вы хотите видеть реальные доллары на своем банковском счете. Однако вам нужно быть осторожными.
Вторник и воскресенье - дни для преодоления препятствий, но если вы потратите больше, чем имеете, или рискнете, то можете столкнуться с неожиданной неудачей.
Петух
Богатство приходит к вам в виде дружбы. На этой неделе то, что вы цените больше всего и считаете высшим успехом, - это наличие в вашей жизни людей, которые любят вас и заботятся о вас. Вы вкладываете свое время и энергию в этих людей.
Эта неделя станет для вас очень успешной, потому что она открывает ваш разум и сердце для новых возможностей. Вы сможете понять, в каком направлении пойдет ваша жизнь, если сосредоточитесь на том, что действительно важно.
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