Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Богатство бывает разным, но главное - вовремя сделать первый шаг к нему.

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Кому предсказывают настоящее богатство / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие дни откроют путь к успеху и благополучию

Кому стоит действовать, а кому - сделать паузу

Три китайских знака зодиака привлекут к себе богатство и успех в течение следующей недели, с 20 по 26 июля. Для них наступит именно та неделя, когда упорный труд окупается.

Астрологи говорят, что первый шаг нужно сделать в понедельник - День установления. Он не обязательно должен быть идеальным, ведь главное - действовать, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

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Каких знаков зодиака ждет богатство

Коза

Вас тянет к свободе. Вы хотите иметь больше контроля над своим временем и тем, как вы его тратите. Вы не против проводить время с семьей и друзьями, но не хотите чувствовать себя под микроконтролем.

Вы хотите, чтобы люди доверяли вашей способности решать проблемы, и несколько решений, которые вы примете в среду, помогут вам в этом. Уже в воскресенье вы расслабитесь.

Крыса

Для вас деньги имеют значение, поэтому на этой неделе, когда речь заходит об успехе и богатстве, вы хотите видеть реальные доллары на своем банковском счете. Однако вам нужно быть осторожными.

Вторник и воскресенье - дни для преодоления препятствий, но если вы потратите больше, чем имеете, или рискнете, то можете столкнуться с неожиданной неудачей.

Петух

Богатство приходит к вам в виде дружбы. На этой неделе то, что вы цените больше всего и считаете высшим успехом, - это наличие в вашей жизни людей, которые любят вас и заботятся о вас. Вы вкладываете свое время и энергию в этих людей.

Эта неделя станет для вас очень успешной, потому что она открывает ваш разум и сердце для новых возможностей. Вы сможете понять, в каком направлении пойдет ваша жизнь, если сосредоточитесь на том, что действительно важно.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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