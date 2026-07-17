Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Конец одиночества: для каких знаков зодиака суббота принесет перемены

Марина Иваненко
17 июля 2026, 23:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайский гороскоп предсказывает четырём знакам день искреннего общения и важных встреч. Кому китайский гороскоп советует сделать первый шаг.
Одиночество подходит к концу
Одиночество подходит к концу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Кто восстановит важные отношения
  • Каким знакам повезет в общении

Суббота, 18 июля 2026 года, станет особенным днём для многих представителей китайского гороскопа. Энергия Водяной Змеи в сочетании с Луной Деревянной Овцы и годом Огненного Коня создает благоприятные условия для восстановления отношений и новых знакомств. Это время, когда искренность, открытость и готовность сделать первый шаг помогут найти общий язык с окружающими. Подробнее расскажет Главред.

Как сообщает YourTango, четыре знака китайского зодиака в этот день получат шанс оставить одиночество позади и впустить в свою жизнь новых людей.

видео дня

Бык

Представители этого знака известны своей преданностью и надежностью. Они всегда готовы поддержать близких, но сейчас сами нуждаются в тепле и внимании.

18 июля не стоит оставаться дома. Обычная прогулка или встреча с друзьями может подарить знакомство, которое быстро перерастет в искреннее общение. Один случайный взгляд или короткий разговор способны стать началом нового этапа в личной жизни.

Петух

Петухи обычно ценят содержательные беседы и не любят пустых разговоров. Однако именно эта избирательность иногда мешает им заводить новые знакомства.

В субботу даже непринуждённый разговор о повседневных вещах может стать началом крепкой дружбы или перспективных отношений. Не стоит недооценивать силу простого человеческого общения.

Змея

Для Змеи душевное спокойствие всегда стоит на первом месте. Из-за этого представители этого знака нередко прекращают общение с людьми, которые приносят негатив.

Однако 18 июля стоит сделать шаг навстречу тем, кто действительно дорог. Звонок старому другу или теплая встреча помогут оставить обиды в прошлом, восстановить доверие и провести выходные в приятной компании.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Дракон

Драконы часто производят впечатление сильных и независимых людей, однако даже они нуждаются в поддержке и искреннем общении.

В этот день звезды советуют немного ослабить контроль и позволить другим увидеть вашу настоящую, более чувствительную сторону. Именно открытость поможет найти людей, которые будут принимать вас такими, какие вы есть, и избавиться от чувства одиночества.

Читайте также:

Источник

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Назначены новые временные главы СБУ и Нацполиции: кто возглавил силовиков

Назначены новые временные главы СБУ и Нацполиции: кто возглавил силовиков

01:02Политика
Ракеты и самолеты уже готовы: когда РФ может нанести новый удар по Украине

Ракеты и самолеты уже готовы: когда РФ может нанести новый удар по Украине

23:23Украина
Тысячи людей вышли на акции после громкого решения Зеленского: какие требования

Тысячи людей вышли на акции после громкого решения Зеленского: какие требования

22:54Регионы
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

Последние новости

01:02

Назначены новые временные главы СБУ и Нацполиции: кто возглавил силовиков

17 июля, пятница
23:55

Клумба будет усыпана бутонами цветов: простые действия продлят цветение надолгоВидео

23:43

Конец одиночества: для каких знаков зодиака суббота принесет перемены

23:23

Ракеты и самолеты уже готовы: когда РФ может нанести новый удар по Украине

23:03

В РФ скончалась жена КВН-щика Маслякова: что с ней случилось

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
22:54

Тысячи людей вышли на акции после громкого решения Зеленского: какие требованияФотоВидео

22:45

Как правильно стерилизовать огурцы в банках: правила и время обработки

22:37

Принцу Гарри стали известны секретные подробности о здоровье Короля

22:32

За нарушение правил - штраф: какой ремонт запрещено делать в квартире в Украине

Реклама
22:19

Вступление Украины в ЕС: Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры - СМИ

22:14

Как использовать порванные колготки: простые лайфхаки для дома и сада

21:53

Муравьи будут обходить дом стороной: все благодаря одной простой хитростиВидео

21:34

"Не могу без Федорова": "Флэш" получил новую должность в команде Зеленского

21:15

Урожай будет храниться месяцами: когда выкапывать ранний картофельВидео

20:53

В семье Кардашьян – горе: Ким сообщила о смерти близкого человека

20:46

РФ ударила по центру Харькова: есть погибший и много раненых, среди них - дети

20:24

Повышенная угроза для одного города: РФ готовит массированный удар, что известно

20:08

Овощное ассорти с грибами на зиму — оригинальный рецепт яркого салата

19:55

Бензин и дизель ждет подорожание: раскрыты сроки нового роста цен

19:45

В Херсонской области расширили обязательную эвакуацию: какие районы вошли

Реклама
19:29

Зачем на самом деле нужны черные ромбы на рулетке: секрет символа удивит

19:10

Денисенко объяснил, почему Федоров может стать новым политическим феноменоммнение

19:00

Под защитой ангелов: какие даты рождения считаются избранными свыше

18:55

"Последний год": появился неожиданный прогноз "развязки для Путина"Видео

18:53

Какой будет оставшаяся часть лета: народные приметы на 18 июля

18:43

Российские атаки угрожают экспорту украинского зерна через Чёрное море – FT

18:32

Розы будут усыпаны бутонами: хитрый трюк спасет от опасной болезниВидео

18:27

Подвал ювелирного магазина скрывал сокровища: что нашли внутриВидео

18:17

Лидер по количеству носителей: какая фамилия является самой популярной в Украине

18:16

Кабмин назначил временных руководителей Минобороны и МИД — кто они

18:01

Масштабный удар по РФ: поражены танкеры, корабль и один из крупнейших НПЗ

17:50

Умерла "Женщина с голубями" из "Один дома 2" - причина смерти оскароносной актрисы

17:41

РФ усиливает производство оружия и готовится к новым наступлениям – Сырский

17:35

Счастье уже на пороге — шесть знаков китайского зодиака, которым повезет

17:15

На кухне нашли скрытую опасность: виновата обычная разделочная доскаВидео

17:03

У Путина остался лишь один вариант: какое оружие способно изменить ход войныВидео

17:00

Не хулиган и не дебошир: как на украинском назвать нарушителей порядка

16:55

"Я продал квартиру": Дмитрий Коляденко спустя 12 лет вернул долг Ирине Билык

16:50

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус

16:41

Беременность в 46: Витвицкая резко ответила на хейт своего решения

Реклама
16:27

Огурцы, как в магазине — секретный ингредиент для суперхрустящих корнишонов

16:22

Все думали, что это сом: невероятный улов семилетнего мальчика вошел в историю

16:15

Получил отсрочку благодаря экс-полицейскому, присвоившему 13 млн: ветераны призвали расследовать уклонение Николова от призыва

16:07

Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

15:49

ЕС впервые ввел санкции против РФ за массированные обстрелы Киева

15:47

Родители не должны быть друзьями для своих детей: психолог объяснила почему

15:47

Стилистка раскрыла секреты длины одежды, которые делают фигуру стройнее

15:30

Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

15:19

Почему 18 июля нельзя лениться: какой церковный праздник

15:16

Теневой флот РФ идет ко дну, Кремль в панике: зачем Украина устроила погром

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять