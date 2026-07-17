Конец одиночества: для каких знаков зодиака суббота принесет перемены

Китайский гороскоп предсказывает четырём знакам день искреннего общения и важных встреч. Кому китайский гороскоп советует сделать первый шаг.

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Одиночество подходит к концу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Кто восстановит важные отношения

Каким знакам повезет в общении

Суббота, 18 июля 2026 года, станет особенным днём для многих представителей китайского гороскопа. Энергия Водяной Змеи в сочетании с Луной Деревянной Овцы и годом Огненного Коня создает благоприятные условия для восстановления отношений и новых знакомств. Это время, когда искренность, открытость и готовность сделать первый шаг помогут найти общий язык с окружающими. Подробнее расскажет Главред.

Как сообщает YourTango, четыре знака китайского зодиака в этот день получат шанс оставить одиночество позади и впустить в свою жизнь новых людей.

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Бык

Представители этого знака известны своей преданностью и надежностью. Они всегда готовы поддержать близких, но сейчас сами нуждаются в тепле и внимании.

18 июля не стоит оставаться дома. Обычная прогулка или встреча с друзьями может подарить знакомство, которое быстро перерастет в искреннее общение. Один случайный взгляд или короткий разговор способны стать началом нового этапа в личной жизни.

Петух

Петухи обычно ценят содержательные беседы и не любят пустых разговоров. Однако именно эта избирательность иногда мешает им заводить новые знакомства.

В субботу даже непринуждённый разговор о повседневных вещах может стать началом крепкой дружбы или перспективных отношений. Не стоит недооценивать силу простого человеческого общения.

Змея

Для Змеи душевное спокойствие всегда стоит на первом месте. Из-за этого представители этого знака нередко прекращают общение с людьми, которые приносят негатив.

Однако 18 июля стоит сделать шаг навстречу тем, кто действительно дорог. Звонок старому другу или теплая встреча помогут оставить обиды в прошлом, восстановить доверие и провести выходные в приятной компании.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Дракон

Драконы часто производят впечатление сильных и независимых людей, однако даже они нуждаются в поддержке и искреннем общении.

В этот день звезды советуют немного ослабить контроль и позволить другим увидеть вашу настоящую, более чувствительную сторону. Именно открытость поможет найти людей, которые будут принимать вас такими, какие вы есть, и избавиться от чувства одиночества.

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