Таро-прогноз на новолуние в июле 2026: кого ждет триумф, а кого - застой в деньгах

Новолуние в Раке исполнит мечты не всех: одним карты сулят успех, другим - испытания. Детали раскрыла Анжела Перл.

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Анжела Перл раскрыла главный прогноз на новолуние 14 июля 2026 / скриншот

Во вторник, 14 июля, произойдет новолуние в знаке Рака. Его энергию можно будет почувствовать в течение двух недель - вплоть до полнолуния 29 июля.

Таролог Анжела Перл опубликовала Таро-прогноз на этот период для каждого знака зодиака на своем Youtube-канале.

Таро-прогноз на новолуние в июле 2026 для всех знаков зодиака

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

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Карты: Королева жезлов, Паж кубков

Это карта огненного знака - Овна (могут также проиграться Львы и Стрельцы). Она показывает вашу суть. Возможно, в ближайшие две недели вы захотите заняться творчеством.

Паж кубков - это карта детей или домашних животных. Может быть, у вас появится питомец? Или вы будете оформлять детей в новую школу, детский сад, искать няню или записывать их на кружки.

Поскольку кубки - это чувства, эмоции и любовь, карта может говорить о зарождении новых чувств или даже о новости о беременности.

Рыба на карте - символ изобилия. К вам придет душевное изобилие, то, что глубоко затронет ваши чувства. Возможно, вы получите очень приятное сообщение.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карты: Звезда, 10 мечей

Звезда говорит о том, что нужно смотреть вперед. Куда ведет вас ваш путь? Сейчас очень важно четко сформулировать свои желания: чего вы хотите достичь, к чему и куда вы хотите прийти.

Десятка мечей - это необходимость что-то закончить, завершить и больше туда не оглядываться. Вы окончательно прощаетесь с прошлым, которое, возможно, вас ранило или было болезненным.

"Оставляйте его позади и идите вперед, в будущее - там вас ждет счастье", - сказала таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карты: 7 мечей, Туз мечей

Семерка мечей говорит о желании остаться в тени, за сценой, чтобы вас не было видно, или вовсе откуда-то уйти. Если вы планируете уволиться, закрыть бизнес или выйти из какого-то дела, уходите тихо и постепенно. Если у вас есть свое дело и на вас работают ассистенты или няня, они могут внезапно уволиться и не выйти на работу. Иногда эта карта показывает желание убежать от реальности и проблем.

Туз мечей - это карта-ледокол. Если вы находитесь в некомфортной ситуации - уходите оттуда. Туз мечей - это новые мысли, новые идеи, движение напролом и только вперед. Единица символизирует начало. Вас ждут абсолютно новые возможности в ближайшие две недели.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карты: 2 пентаклей, Маг

Двойка пентаклей говорит о расширении возможностей. Возможно, у вас появится второй источник дохода, подработка или вы получите денежный перевод. А может быть, наоборот, вы будете кому-то финансово помогать. Также карта может указывать на поездки. Главный посыл двойки пентаклей - это обретение баланса и равновесия. Подумайте, чего вам не хватает для гармонии.

Кроме того, это карта выбора (скорее всего, финансового или связанного с вашими ценностями).

Что касается второй карты, то маг сам принимает решения и знает, что может создать собственный сценарий жизни. Он не сидит в ожидании чуда, а сам планирует, решает и воплощает свои мечты в реальность. У него - как и у вас - есть для этого все инструменты. Вы способны сами создать свою жизнь такой, какой хотите ее видеть.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карты: 3 пентаклей, 8 мечей

Тройка пентаклей - это огромный креативный потенциал, создание чего-то нового и работа в команде. Возможно, вас ждет обсуждение крупного денежного проекта или вы будете нанимать команду специалистов (строителей, рабочих, дизайнеров). Также это хорошее время для начала обучения, которое в будущем принесет отличный доход.

Восьмерка мечей указывает на внутреннее состояние несвободы. Вам может казаться, будто обязательства, ответственность или внешние обстоятельства изолируют вас, держат на одном месте и не дают развиваться или уехать. Но на самом деле это иллюзия.

Если у вас есть цель, мечта и четкий план, то смело двигайтесь в этом направлении. Восьмерка мечей - это карта страхов и неуверенности, но все проблемы решаемы.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карты: Император, Влюбленные

Вас может ждать встреча с влиятельным мужчиной. Это может быть свидание, романтическое знакомство или встреча делового характера. Возможно, это ваш риелтор, юрист, адвокат или банкир, с которым вы будете оформлять документы (хотя из-за ретроградного Меркурия важные сделки лучше отложить до 23 июля).

Если говорить о личной жизни, то карты сулят прекрасный романтический настрой, гармонию в отношениях и приятные приглашения на свидания. Также может проиграться совмещение двух сфер: например, романтический вечер с партнером и параллельно - важный разговор с боссом на работе.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карты: 5 жезлов, 9 кубков

Пятерка - это карта здоровой конкуренции и соревновательности. Вам нужно проявить себя и доказать, что вы лучший в своем деле. Возможно, вы примете участие в конкурсе, будете бороться за грант, проект или просто пойдете смотреть спортивные соревнования. Пятерки всегда приносят перемены, и они уже на пороге.

Девятка кубков - это перемены будут к лучшему. Вы определенно останетесь довольны результатами этих двух недель, а полнолуние окончательно покажет ваш триумф.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карты: 4 пентаклей, Колесница

Четверка пентаклей - это карта сохранения ресурсов. Возможно, вы будете активно копить деньги, присматривать недвижимость для покупки или оформлять документы на аренду/сдачу жилья (помните, что крупные сделки лучше регистрировать после 23 июля, когда Меркурий выйдет из ретроградного движения).

Четверка иногда предупреждает о застое в финансах - ведь деньги любят движение. Если вы планируете просить у кого-то в долг или ждать финансовой помощи, этот человек вряд ли согласится, так как он очень держится за свои средства.

Колесница - это шикарная карта для движения вперед. Вы полностью управляете своей жизнью. Вы четко знаете, куда стремитесь. Колесница сулит вам триумф, быстрое продвижение и большой успех.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карты: Король мечей, Король пентаклей, 6 кубков

Король мечей - это мужчина воздушного знака (Близнецы, Весы или Водолей). Он может быть интеллектуалом, вашим преподавателем, бухгалтером или юристом.

Король пентаклей - это практичный, стабильный, традиционный мужчина, часто при деньгах. По знаку зодиака - Телец, Козерог или Дева. Возможно, вы будете собираться в компании друзей или коллег-мужчин.

Шестерка кубков часто указывает на людей из прошлого - одноклассников или друзей детства. Это карта подарков, искренней дружбы, теплых эмоций и душевного отношения к вам. Возможно, к вам приедут гости, вы получите посылку, приятное сообщение или проведете встречу, которая вернет вас в теплые детские воспоминания. Окружающие люди помогут вам от чистого сердца.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карты: Туз пентаклей, 6 мечей

Вы получаете подарок, приглашение или отличную возможность. Это может быть новая работа, крупный клиент или выгодный проект. Туз пентаклей - очень хорошая, денежная карта - к вам придут финансы.

Шестерка мечей - карта движения вперед и прогресса в делах. Возможен переезд, командировка, путешествие или полет за границу. В любом случае, это очень прибыльный период с массой новых перспектив.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карты: Иерофант, 2 жезлов

Иерофант - карта мудрости. Возможно, вам стоит обратиться за советом к авторитетному человеку. Также это карта духовного познания себя. В практическом смысле она может указывать на приглашение на венчание или крестины, поездку в место силы или посещение храма. Произойдет то, что найдет глубокий отклик в вашей душе и изменит вас изнутри.

Двойка жезлов - это карта расширения горизонтов и масштабного планирования будущего. Это могут быть переговоры с зарубежными партнерами, подготовка к поездке или постоянное общение. Если вопрос касается личной жизни, то связь с партнером будет активно поддерживаться, вы будете строить совместные планы.

Также двойка указывает на выбор из двух вариантов: например, покупка жилья в другом городе или открытие второго филиала вашего бизнеса. Вас ждут амбициозные цели, развитие, и у вас все получится.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карта: Повешенный, 6 жезлов

Повешенный - это карта Рыб. Она говорит: "Не трогайте меня, я в себе". Время для медитации, уединения, отпуска на пляже с выключенным телефоном. Если какая-то ситуация зависла, в ближайшие две недели не нужно ее искусственно подталкивать. Всему свое время, а пока - просто отдыхайте.

Шестерка жезлов говорит о том, что Рыб ждет триумф. Это карта победы и лидерства. У вас будет столько энергии, что вы сможете вести за собой людей. Вас ждут аплодисменты, признание ваших заслуг и победное ощущение: "Я смог это сделать!".

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 14 июля 2026 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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