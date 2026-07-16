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Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - сообщение, Близнецам - прозрение

Алена Кюпели
16 июля 2026, 09:10
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 25 февраля
Гороскоп Таро на 17 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Тройка Кубков

В пятницу вы получите сообщение, которое кардинально изменит ваш день. Согласно Тройке Кубков, оно от нужного человека. От того, с кем вы давно хотели связаться, но так и не сделали этого.

Возможно, 17 июля всё начнётся не очень хорошо, Овны. Но как только вы получите сообщение от этого человека, у вас появится что-то, чего можно с нетерпением ждать. Это имеет огромное значение.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Императрица, перевёрнутая

Тот факт, что Императрица находится рядом с вами в пятницу, говорит о том, что вы очень близки к тому, чего хотите, Телец. Но она перевёрнута, поэтому что-то мешает вам это получить.

Вы тоже знаете, что это. И вы точно знаете, что с этим делать. 17 июля - хороший день, чтобы перестать откладывать это на потом, хорошо?

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на пятницу: Туз Мечей

17 июля вы впервые ясно видите что-то. Обычно такие внезапные озарения вам не чужды, но с начала ретроградного Меркурия в конце июня их стало гораздо меньше.

Не волнуйтесь, Близнецы. К концу пятницы вы точно будете знать, что думаете о ситуации. И наконец-то поймете, что хотите сказать по этому поводу.

Рак

Карта Таро для Рака на пятницу: Умеренность, перевернутая

С начала ретроградного Меркурия в прошлом месяце у вас было много дел. Появление Умеренности в перевернутом положении в пятницу - знак того, что все это начинает вас угнетать.

Эта карта Таро, по сути, означает, что пора сбавить темп. Мы так близки к тому, чтобы Меркурий снова стал прямым (осталось меньше недели!). А пока, Рак, постарайтесь не брать на себя больше обязательств, чем позволяют ваши реальные силы.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Король Жезлов

Король Жезлов - это, по сути, вы, Лев. Уверенный и решительный, да. Но не в чрезмерной властности. Именно такую ​​атмосферу вы излучаете 17 июля.

Благодаря тому, что Луна большую часть дня находится в вашем знаке зодиака, а Юпитер - ваш счастливый спутник, вы, по сути, на вершине мира. Это хороший день, чтобы взять на себя ответственность за что-то.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Двойка Пентаклей, перевернутая

У вас много дел одновременно, Дева. В пятницу становится ясно, что из-за этого что-то остается без внимания, что совсем на вас не похоже.

Поскольку масть Пентаклей ассоциируется с деньгами, я думаю, что есть финансовая ситуация, требующая внимания, которой вы не уделяли. Хорошая новость в том, что 17 июля Луна и Венера встретятся в вашем знаке. Учитывая, что это произойдет в 11:11 утра, у меня есть хорошее предчувствие, что вы очень близки к тому, чтобы все наладилось.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Луна, перевернутая

В пятницу кто-то докажет вашу правоту, Весы. Это не тот результат, на который вы надеялись. Возможно, вы пока этого не видите, но этот человек оказал вам услугу.

Перевернутая Луна говорит мне, что 17 июля - последний день, когда вы будете тратить энергию на размышления обо всей этой ситуации. Вы никогда не чувствовали себя настолько готовыми двигаться дальше.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Семерка Жезлов

17 июля разногласия с кем-то заставят вас усомниться в себе так, как вы никогда раньше не сомневались. Вы приняли решение. Семерка Жезлов говорит, что вы правы, придерживаясь его.

Правда в том, что вы все тщательно обдумали. Вы знаете, почему вы оказались там, где находитесь. Когда кто-то изо всех сил пытается убедить вас в обратном, не позволяйте ему этого сделать.

Правда в том, что вы все тщательно обдумали. Вы знаете, почему вы там, где находитесь. Когда кто-то изо всех сил пытается убедить вас в обратном, не позволяйте ему этого сделать.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Туз Жезлов, перевернутый

Всякий раз, когда я вижу перевернутый Туз Жезлов, у меня возникает ощущение, что с вашими целями все в порядке, но способ их достижения не совсем правильный. 17 июля вы поймете, почему это так.

Вы, вероятно, первыми признаете, что не очень-то любите брать на себя обязательства, поэтому тот факт, что вы продолжали работать над достижением цели, даже когда все шло не по плану, - это очень важно. Попробуйте изменить свой подход.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Император

Козерог, Император - это, по сути, вы. Это человек, который уже знает, что делать, и делает это, не придавая этому большого значения.

Это определенно ваши качества, и они пригодятся в пятницу, когда кто-то принесет вам проблему, которую никто другой не смог решить. Вы сделаете это быстрее, чем они ожидали, но я даже не удивлена. Это просто вы.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Десятка Кубков

Десятка Кубков символизирует подлинное счастье, Водолей. Не токсичный позитив или что-то подобное, а истинное чувство удовлетворения тем, кто вы есть и где вы находитесь в жизни, прежде всего благодаря людям, которые вас окружают.

Ситуация дома или с кем-то из близких подарит вам это чувство 17 июля. Всё совершенно просто. Никаких обязательств. Наслаждайтесь!

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Колесо Фортуны, перевёрнутое

Вы ждёте чего-то, что, согласно перевёрнутому Колесу Фортуны, не произойдёт в пятницу. Извините, Рыбы. Я знаю, что это разочаровывает.

Но не волнуйтесь. В конце концов, это всё ещё Колесо Фортуны, а это знак того, что то, чего вы ждёте, произойдёт, как только настанет подходящий момент. Не теряйте надежду.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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