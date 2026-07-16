Старая жизнь останется позади: каким знакам зодиака откроется новый горизонт

Четверг - это идеальный день для принятия разумных решений, говорят астрологи.

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Жизнь знаков зодиака скоро станет лучше / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Для кого четверг станет чрезвычайно продуктивным днем

Кому нужно остановиться и отдохнуть

Уже с 16 июля жизнь четырех китайских знаков зодиака начнет значительно улучшаться. На четверг приходится день Металлического Кролика, который способствует трезвому мышлению и эмоциональной стабильности.

Астрологи отмечают, что это идеальный день для принятия разумных решений, особенно тех, которые меняют ход жизни, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

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Каких знаков зодиака ждут счастливые перемены

Кролик

Ваша жизнь станет намного лучше в тот момент, когда вы решите перестроить те ее аспекты, которые не работают. Вы наконец осознаете, что можете делать определенные вещи гораздо лучше, если просто сосредоточиться. Вам следует избавиться от моментов, которые истощают вашу энергию и отнимают время.

Обезьяна

Четверг окажется для вас чрезвычайно продуктивным. Вы можете решить уделить приоритетное внимание правильному питанию и физическим упражнениям. Это станет отличным способом провести день, ведь это улучшает вашу жизнь не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе.

Собака

В последнее время вы испытывали много стресса, поэтому природа и медитация могут помочь снизить тревожность и сделать вас гораздо спокойнее. Вы постараетесь улучшить свою жизнь сейчас и помочь ей стать лучше в будущем.

Лошадь

Вместо того чтобы ждать возможности наконец отдохнуть, вы решите воспользоваться ею самостоятельно. Даже если вы просто немного отдохнете и ничего не будете делать, жизнь уже покажется лучше. Ваша цель в четверг - дать своему разуму то, в чем он отчаянно нуждается.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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