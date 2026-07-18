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Китайский гороскоп на 20–26 июля: Драконам - приключения, Лошадям - ожидание

Марина Иваненко
18 июля 2026, 18:20
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Китайский гороскоп советует одним знакам рисковать, а другим - сбавить темп. Какие возможности открывает прогноз по китайскому календарю на этой неделе.
Китайский гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие изменения ждут все знаки китайского гороскопа
  • Кому неделя принесет успех и новые возможности
  • Каких решений рекомендуется избегать в ближайшие дни

В современном ритме жизни способность сохранять внутренний баланс и вовремя переключаться на творчество становится одним из лучших способов борьбы со стрессом. Когда эмоциональное напряжение растет, любая творческая или интеллектуальная деятельность - от рисования и музыки до выпечки или сборки мебели - помогает вернуть ощущение контроля над собственной жизнью. Этот период также идеально подходит для принятия важных решений, которые долго откладывались. Реализация давних планов принесет долгожданное облегчение и откроет новые перспективы. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает Collective World, на этой неделе многим знакам китайского гороскопа стоит научиться вовремя сбавлять темп и больше доверять собственным силам.

видео дня

Китайский гороскоп - Крыса

Для достижения большой цели Крысам стоит сосредоточиться на накоплении средств. Создание надежной финансовой основы облегчит переход к новому жизненному этапу. Желание сменить работу или место жительства, если они сдерживают ваше развитие, вполне оправдано. Это также благоприятное время для открытия собственного дела или поиска пространства для реализации новых идей.

Китайский гороскоп - Бык

Настойчивость Быков руководство ценит гораздо больше, чем может показаться. Настал удачный момент, чтобы позволить себе небольшую передышку. Поездка на природу или смена обстановки поможет восстановить силы и вернуть душевное равновесие. Замедление темпа жизни позволит уделить больше времени любимым увлечениям.

Китайский гороскоп - Тигр

На этой неделе Тиграм не стоит рисковать без надобности. Гораздо полезнее сделать паузу и насладиться результатами собственного труда. Не отказывайте себе в приятном подарке или качественном отдыхе - это поможет восстановить энергию и мотивацию.

Китайский гороскоп - Кролик

Кроликов ждёт немало работы, поэтому важно не позволять другим перекладывать свои обязанности на ваши плечи. Не поддавайтесь манипуляциям или попыткам вызвать чувство вины. Творческие проекты могут принести не только моральное удовлетворение, но и дополнительный доход.

Китайский гороскоп - Дракон

Драконов ждут интересные приключения, поэтому не стоит тратить силы на переживания из-за возможных неудач. Позитивный настрой и четкое представление о желаемом результате помогут быстрее осуществить мечтаемое путешествие или реализовать давние планы.

Китайский гороскоп - Змея

Несмотря на большое количество драматических событий вокруг, Змеям удастся сохранить спокойствие. Не вмешивайтесь в чужие конфликты и избегайте резких высказываний в социальных сетях. Именно сдержанность и хладнокровие принесут вам преимущество и одобрение руководства.

Китайский гороскоп - Лошадь

Если ни один из вариантов не кажется привлекательным, Лошадям лучше не торопиться с выбором. Уже ближе к выходным ситуация изменится к лучшему. Вера в собственные силы и открытость новому помогут привлечь успех и достаток.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп - Овца

Талант и нестандартный подход Овец наконец-то получат заслуженное признание. Это прекрасное время для поиска работы в творческой сфере или начала карьеры консультанта. Наибольшее удовольствие принесет создание качественного визуального или аудиоконтента.

Китайский гороскоп - Обезьяна

Хотя Обезьяны не любят жить по чужим правилам, на этой неделе лучше временно их соблюдать. Это поможет избежать конфликтов в профессиональной и личной сферах. Большие планы пока стоит держать при себе - неожиданность станет вашим преимуществом.

Китайский гороскоп - Петух

Нестандартный подход к решению сложных задач поможет Петухам укрепить авторитет. Не бойтесь предлагать новые идеи и обращать внимание на недостатки устаревших систем. Именно инновационность станет вашим главным козырем.

Китайский гороскоп - Собака

Собакам важно не терять веру в собственные силы, даже если придётся столкнуться с необоснованной критикой. Ваш профессионализм уже заметили руководители, поэтому в ближайшее время возможны приятные изменения в карьере и новые перспективы.

Китайский гороскоп - Свинья

После длительного периода напряжения жизнь Свиней постепенно входит в более спокойное русло. Внутренняя гармония будет способствовать финансовому росту, улучшению самочувствия и укреплению личных отношений. Не позволяйте чужим страхам или тревогам влиять на ваше настроение и планы.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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