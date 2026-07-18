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Сорят деньгами направо и налево: три самых расточительных знака зодиака

Анна Ярославская
18 июля 2026, 14:58
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Финансовые привычки каждого знака можно объяснить влиянием планеты-управителя.
Финансовый гороскоп
Названы три знака зодиака, которые тратят больше всех / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему Стрелец тратит деньги на впечатления
  • Какой знак зодиака ведёт бюджет в Excel
  • Кто никогда не берёт кредит

Астролог Джейми Райт рассказала, какие знаки зодиака тратят деньги, не задумываясь, а какие - считают каждую копейку.

По ее словам, Весы, Рыбы и Стрелец - три знака зодиака, которые тратят деньги без каких-либо угрызений совести, тогда как Козерог и Дева тщательно планируют каждую покупку, пишет PureWow.

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Транжиры зодиака: Весы, Рыбы и Стрелец

Весы

Весы живут каждый день так, будто это финальная ликвидация товара в закрывающемся ЦУМе. Этим утонченным воздушным знаком управляет Венера - планета красоты, поэтому Весы всегда в курсе последних трендов. Они с первого взгляда видят качественную вещь и без проблем раскошелятся на то, что прослужит долго. Проблема лишь в том, что таких "выгодных инвестиций" они делают слишком много.

Астрологически вторым домом доходов и финансов у Весов управляет Марс - планета решительных действий и агрессии. Вопреки своему обычному внешнему спокойствию и стремлению к балансу, в вопросах денежного потока Весы любят жить на грани.

Девиз Весов: "Чтобы заработать деньги, нужно их тратить!".

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Знаки зодиака - стихия воздух / Инфографика: Главред

Рыбы

Рыбы - главные мечтатели зодиакального круга, слегка оторванные от реальности. Ими управляет Юпитер, поэтому они вечно гоняются новыми яркими впечатлениями. Они прекрасно знают, что жизнь - штука сложная, и порой лучшее лекарство от плохого дня - это порция шопинг-терапии.

Как и у Весов, за финансовый сектор Рыб отвечает огненный Марс. Рыбы с невероятным азартом относятся и к своим ценностям, и к вещам, так что, если вовремя не остановиться, они могут подчистую сжечь все свои сбережения и даже этого не заметить.

К тому же Рыбы - знак мутабельный, они обожают все менять. То, что казалось отличным вложением на прошлой неделе, на этой может потерять всякий смысл.

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Знаки зодиака - стихия вода / Инфографика: Главред

Стрелец

Стрелец - главный идеалист и фантазер гороскопа. Стрельцами управляет Юпитер (планета расширения). Они обожают тратить деньги на все, что стимулирует их интеллект и расширяет кругозор.

Однако, вопреки всей их тяге к авантюрам, вторым домом финансов Стрельца заправляет строгий и ответственный Сатурн. Поэтому, в отличие от других транжир, Стрельцы всегда держат в приоритете свою финансовую безопасность. Именно это делает их такими амбициозными: они обожают зарабатывать деньги ровно для того, чтобы потом с шиком их спустить.

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Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

Два знака зодиака, которые экономят каждую копейку

Козерог

Козероги ничего не делают без четкого долгосрочного плана, поэтому они всегда на высоте, когда речь идет о накоплениях и грамотных инвестициях.

Вы никогда не поймаете Козерога на бездумной трате денег ради сиюминутного удовольствия - будь то модный бранч, переоцененная поездка на такси бизнес-класса или даже фермерские продукты, если у них нет четкого рецепта, как их использовать.

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Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

Дева

Девы - истинные королевы бюджета. Как практичные и внимательные к деталям земные знаки, Девы всегда имеют план (и, скорее всего, Excel-таблицу), где до копейки расписано, куда пойдут их кровно заработанные деньги.

За второй дом финансов у Девы отвечает Венера - планета любви и гармонии. Это делает Дев невероятно осмотрительными: они взвесят все "за" и "против", прежде чем приложить карту к терминалу.

С другой стороны, такая бережливость порой перерастает в привычку отказывать себе в любых развлечениях ради экономии.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее Главред писал о двух самых фартовых знаках зодиака, а также тех, кому не стоит покупать лотерейные билеты или играть в казино,

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О ресурсе: PureWow

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