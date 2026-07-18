Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — плоды, Весам — выбор

Таро-гороскоп поможет понять главные уроки ближайших дней. Какие карты Таро для знаков зодиака предвещают успех, новые возможности и важные решения.

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Таро-гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие карты выпали каждому знаку

Кому неделя принесет важные изменения

Наступает эмоционально насыщенная и важная неделя июля, которая принесет облегчение большинству знаков зодиака. Главным астрологическим ориентиром этого периода станет карта "Солнце", символизирующая уверенность, радость и успех. Начало сезона Льва совпадает с окончанием ретроградного Меркурия 23 июля, благодаря чему мысли прояснятся, а дела наконец сдвинутся с мертвой точки. В конце недели Сатурн начнет ретроградное движение, давая возможность переосмыслить события с начала года и убедиться в правильности выбранного пути. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает YourTango, карты Таро на этой неделе помогут лучше понять собственные потребности и подскажут, в каком направлении стоит двигаться дальше.

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Таро-гороскоп для Овна - Отшельник

Энергетика этой карты полностью противоположна вашей привычной активности, поэтому может показаться, что вы топчетесь на месте. На самом деле это не так. Астрологи советуют отменить встречу или мероприятие, на которое вы согласились лишь из чувства долга. Свободное время лучше посвятить отдыху, самоанализу и восстановлению внутреннего баланса.

Таро-гороскоп для Тельца - Девятка Пентаклей

Эта карта появляется тогда, когда упорный труд начинает приносить заслуженные плоды. Для Тельцов настало время насладиться собственными достижениями. Побалуйте себя приятными мелочами, вкусным ужином или спокойным утром, прежде чем браться за новые масштабные цели.

Таро-гороскоп для Близнецов - Маг

23 июля Меркурий завершает ретроградное движение, и Близнецы снова почувствуют себя в своей стихии. Карта Мага символизирует возвращение уверенности в собственных силах. Это прекрасное время для важных звонков, переписки и откровенных разговоров.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп для Рака - Звезда

Звезда приносит Ракам надежду, внутреннее спокойствие и веру в будущее. После непростого периода ситуация постепенно стабилизируется, а пережитый опыт поможет лучше понять собственные жизненные приоритеты.

Таро-гороскоп для Льва - Шестерка Палочек

Этот аркан обещает заслуженное признание ваших заслуг. Окружающие вновь обратят внимание на ваши таланты и лидерские качества. С началом сезона Льва вы почувствуете, что ситуация возвращается под ваш контроль.

Таро-гороскоп для Девы - Королева Пентаклей

Карта идеально отражает практичность, мудрость и заботливость Дев. На этой неделе не нужно никого впечатлять - достаточно оставаться собой. Прямое движение Меркурия вернет вам уверенность, естественный авторитет и легкость в общении.

Таро-гороскоп для Весов - Правосудие

Для Весов наступает момент честности с самими собой. Если вы долго откладывали важное решение из-за страха кого-то обидеть, пришло время поставить собственные потребности на первое место. Справедливость начинается с уважения к себе.

Таро-гороскоп для Скорпиона - Восемь Чаш

После завершения ретроградного Меркурия Скорпионам станет гораздо легче увидеть ситуацию без иллюзий. Карта советует смело оставить в прошлом всё, что больше не приносит пользы или сдерживает ваше развитие.

Таро-гороскоп для Стрельца - Восьмерка Палочек

К Стрельцам возвращается привычная энергия и желание действовать. Ощущение застоя останется позади. Даже небольшие трудности в конце недели не смогут помешать вашим планам, ведь вы будете готовы быстро реагировать на изменения.

Таро-гороскоп для Козерога - Король Мечей

Этот аркан призывает принимать решения, руководствуясь логикой, а не эмоциями. У вас уже есть вся необходимая информация, поэтому не откладывайте важный разговор или звонок. Решительность сейчас станет вашим главным преимуществом.

Таро-гороскоп для Водолея - Мир

Водолеев ждет начало нового жизненного этапа. Несмотря на вашу природную осторожность в отношении перемен, именно они откроют перед вами новые перспективы. Позвольте себе принять новые возможности без лишних сомнений.

Таро-гороскоп для Рыб - Колесо Фортуны

Для Рыб эта неделя станет символом позитивных перемен и неожиданных шансов. События могут развиваться быстрее, чем вы ожидали, но большинство из них будет работать в вашу пользу. Доверьтесь ходу событий, ведь судьба открывает перед вами новые возможности для личного и профессионального развития.

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