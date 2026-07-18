Тайные страхи знаков зодиака: астрологи назвали главные фобии

У каждого знака зодиака есть истинный страх, который они тщательно маскируют.

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Скрытые страхи знаков зодиака - что они прячут от окружающих / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Вы узнаете:

Астрологи назвали тайные страхи каждого знака зодиака

Что пугает представителей земной, водной и огненной стихий

Как знаки зодиака реагируют на свои главные кошмары

Даже самые смелые люди имеют страхи. Одни боятся пауков, другие - закрытого пространства, третьи - микробов. Астрологи считают, что понять, чего человек боится больше всего, можно по знаку зодиака.

Чего боятся знаки зодиака на самом деле

Овен: Когда им указывают, что делать

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Овны - это главные "боссы-молокососы" гороскопа. В том смысле, что они одновременно и капризные дети, и требовательные начальники. Овну жизненно необходимо управлять собственной судьбой, потому что выполнять чьи-то приказы - вариант, который даже не обсуждается, пишет PureWow.

Овен живёт и дышит способностью принимать решения и действовать. Если им мешают взять бразды правления в свои руки - особенно душная бюрократия или кто-то, кто не разделяет их страсть к радикальным мерам - Овнов охватывает глубокий, первобытный ужас. Этот страх, скорее всего, будет выливаться в банальную, классическую истерику.

Телец: Полный хаос

Для этого земного знака стабильная рутина - как кислород. Если ее перекрыть, Тальцы начнут задыхаться. Тельцам нужны порядок и предсказуемость вовсе не от нехватки воображения (как раз наоборот, это натуры крайне эстетичные), а потому что перемены - штука пугающая.

Хаос для них означает застрять на самом старте, бесконечно прощупывая почву под ногами и не имея возможности сделать второй или третий шаг. Для Тельца это не "опыт личностного роста", а сущий Сизифов труд.

Близнецы: Скука

Близнецы известны своими крайностями. В конце концов, метаться между противоположными полюсами - святая обязанность этого знака. Но в основе всего близнецовского хаоса лежит один главный страх - скука.

Их обострённое любопытство легко заглушает инстинкт самосохранения, толкая их поджигать всё вокруг просто ради того, чтобы было на что посмотреть. Близнецы, оставшиеся без дела, - угроза для общества и для самих себя.

Рак: Одиночество

Раки - самые пугливые создания в зодиаке. Вся суть этого знака - в защите от самых глубоких, детских душевных травм. Обычно этот страх завязан на подсознательном ощущении, что родители не вечны, а мир вокруг - вовсе не тёплая и уютная утроба, а враждебное и опасное место.

Если вам нужно выйти в магазин, лучше позовите Рака с собой. Втайне они уже паникуют, что вы никогда не вернётесь.

Лев: Оказаться недостойными любви

Львы помешаны на самовыражении и аутентичности. В конечном счёте они просто хотят, чтобы их любили такими, какие они есть.

Но снимая слой за слоем со своей личности, Лев рискует наткнуться на то, что ему самому не понравится. Самый жуткий кошмар для Льва - разлюбить себя. Им кажется: если ты сам себя не выносишь, как тебя сможет полюбить кто-то другой?

Дева: Своё несовершенство

Девы - полная противоположность любителям похвастаться под видом скромности. Они скорее умрут в безвестности, выполнив работу идеально, чем получат "Оскар" или "Грэмми" за то, что сами считают халтурой.

Девы зациклены на безупречности, и отчасти они так уверенно критикуют окружающих лишь потому, что сами чертовски строго соответствуют собственным стандартам. Страх провалить свой внутренний экзамен на честность и профпригодность - вот главная причина, почему они так так много трудятся.

Весы: Расставание

Весы свято верят в партнёрство, ведь то, чего можно достичь вместе, несоизмеримо больше одиночных усилий. Это касается любых союзов, а не только брака. Но над каждыми отношениями - будь то друг, родственник, деловой партнёр или спутник жизни - всегда дамокловым мечом висит угроза расставания.

Ничто не длится вечно, и на каком-то уровне Весы глубоко травмированы мыслью о том, сколько всего теряется, когда "мы" снова превращается в "я".

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион: Тотальная слежка

Скорпион предпочитает действовать в тени. В конце концов, никого не касается, как именно они раздобыли номер страховки своего бывшего, запатентованную формулу конкурента или компромат, способный снять с должности начальника.

Власть Скорпиона - штука редкая, и если посвятить в свои секреты кого-то ещё, её ценность испарится. Так что жизнь в прозрачном стеклянном кубе, где фиксируется каждый шаг, для них невыносима. Если, конечно, пульт от камер наблюдения не находится в их собственных руках.

Стрелец: Захолустная жизнь

Стрелец в душе - это Белль из "Красавицы и Чудовища", которая кружится по площади французской деревушки и мечтает о далёких приключениях. Этот знак обожает разнообразие: кухни мира, языки, культуры, научные дисциплины, религии.

Когда дело касается человеческого опыта, их аппетит безграничен. Поэтому оказаться запертыми в зашоренной, провинциальной среде - пусть даже вполне милой - без возможности исследовать другие горизонты для них равносильно фильму ужасов.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Козерог: Нереализованный потенциал

Козероги - вечные трудоголики, это факт. При этом они чувствуют ценность времени как никто другой.

Представители этого знака зодиака прекрасно знают, на что способны, и помнят, что жизнь у них всего одна.

Козероги никто не позволят себе проспать свои мечты из-за лишнего часа в кровати. Этот кошмар подбросит их с постели быстрее любого будильника.

Водолей: Быть изгоем

Философия Водолея соткана из вечной тревоги "быть не в своей тарелке". Для этих штатных инопланетян зодиака не существует понятия "слишком странный", чтобы не получить место за общим столом.

Водолеи мыслят глобально: они хотят видеть мир, который принимает любых чудаков, гиков и аутсайдеров. Потому что никто не заслуживает того, чтобы его задвинули в угол.

Рыбы: Смерть

Последний знак зодиака, разумеется, больше всего боится финального босса - смерти. Энергия Рыб завязана на стирании границ: между реальностью и снами, вымыслом и фактами, телом и духом. Граница между жизнью и смертью - это место, где они буквально прописаны, и балансировать на краю этой пропасти бывает жутко. Их легендарная чувствительность и интуиция - не что иное, как защитная реакция на самые мрачные стороны бытия, которые не дают им покоя.

Ранее Главред писал, какие знаки зодиака умеют создавать проблемы на ровном месте.

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