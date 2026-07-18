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Гороскоп Таро на завтра 19 июля: Близнецам - баланс, Рыбам - закрыть глаза

Алена Кюпели
18 июля 2026, 15:27
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 20 февраля
Гороскоп Таро на 19 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на воскресенье: Паж Жезлов, перевернутая

Овен, сегодня вы немного не в себе. Возможно, вы разрываетесь между тем, кем хотите быть, и тем, кто вы есть сейчас.

Паж Жезлов, перевернутая карта Таро, напоминает вам о необходимости сосредоточиться на одной задаче, пока она не будет выполнена. К концу воскресенья вы будете рады, что так поступили. Тогда вы сможете начать остаток недели с новыми силами.

Телец

Карта Таро для Тельца на воскресенье: Маг, перевернутая

Трудно определить, когда кто-то ведёт себя искренне. Но даже если вы не можете контролировать других людей, Телец, вы не можете контролировать себя.

Перевернутая карта Таро Маг указывает на манипулятивное поведение. Люди порой действуют как зеркала. Поэтому, если вы видите что-то, что вам не нравится в другом человеке, спросите себя, обладаете ли вы сами этими чертами.

В воскресенье вы можете использовать любое занятие, которое вам неприятно; Это очень полезный инструмент для личностного роста.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на воскресенье: Десятка Жезлов

Близнецы, вы можете перенапрягаться и даже говорить, что вам это нравится. В воскресенье, 19 июля, карта Таро "Десятка Жезлов" предупреждает вас о том, что не стоит переусердствовать.

Когда вы обнаруживаете, что очень заняты и не можете по-настоящему наслаждаться процессом, спросите себя, почему вы делаете это именно так. Если нет необходимости заставлять себя работать на износ, и вы упускаете возможность жить сбалансированной жизнью, сделайте перерыв. Постарайтесь вернуть баланс в свою жизнь, если это возможно.

Рак

Карта Таро для Рака на воскресенье: Четверка Пентаклей, перевернутая

В воскресенье, 19 июня, четвертая карта Таро "Пентакли" говорит о значительном изменении вашего мировоззрения. Вы переходите от потребности контролировать ситуацию к готовности быть уязвимым. Это ваша сильная сторона, и именно здесь вы проявляете себя лучше всего.

Вы способны демонстрировать определенную мягкость, которую другим трудно выразить. Вместо того чтобы пытаться быть самым крутым в группе, покажите свою добрую сторону.

Лев

Карта Таро для Льва на воскресенье: Девятка Жезлов

Иногда речь идёт о победе. В воскресенье вы полны решимости и стремления достичь определённой цели. Вашей целью может быть провести время с партнёром или завершить проект. Чем бы вы ни занимались, вы определённо почувствуете усталость.

Карта Таро Девятка Жезлов часто говорит об истощении. Но, несмотря на всё это, вы будете чувствовать себя на высоте, потому что сделали то, что обещали.

Девы

Карта Таро для Девы на воскресенье: Перевёрнутая Башня

Сейчас вам предстоит сыграть роль уборщика, Дева. У вас есть хороший друг, который переживает трудности, и он расскажет вам обо всём в воскресенье.

К счастью для него, вы уже через это прошли и заслужили футболку с надписью "Заслуга". В воскресенье вы поможете другим справиться с последствиями проблем, которые кажутся им непреодолимыми. Но это будет легко.

Весы

Карта Таро для Весов на воскресенье: Шут, перевернутый

Иногда вы верите людям, которые, честно говоря, не заслужили вашего доверия. Это часть вашей заботливой и доверчивой натуры, Весы.

Однако перевернутая карта Таро "Шут" говорит о том, что некоторые люди иногда вас разочаровывают. Возможно, ваш коллега или кто-то не выполняет обещание или рассказывает секрет. В любом случае, лучше извлечь урок, чем позволить этому вас расстроить.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на воскресенье: Туз Кубков

Вы довольно требовательны к совершенству во всем. Когда что-то не получается с первого раза, вы не хотите сдаваться; вы хотите попробовать снова и все исправить.

Скорпион, вы готовы к новому началу в жизни. В воскресенье Туз Кубков означает шанс попробовать что-то снова. Вы можете начать все с чистого листа и, с оптимистичным настроем, получить то, что вам причитается.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на воскресенье: Паж Кубков

Паж Кубков - это приглашение попробовать себя в различных делах, которые вам нравятся.

Стрелец, сегодня отличный день, чтобы раскрыть свой невероятный ум. В игру вступают различные точки зрения, и у вас появляется возможность выразить себя в самых разных формах. От искусства до музыки - это ваше время для игривости и творчества.

Козерог

Карта Таро для Козерога на воскресенье: Королева Пентаклей

Королева Пентаклей также считается материнской заботой и поддержкой. Она сочетает в себе мужскую энергию защиты с мягкостью нежной заботы.

Козерог, вы берете на себя роль кормильца в жизни людей и в своей собственной. В воскресенье вы ищете новые возможности заработать деньги и занять влиятельное положение, чтобы заботиться о нуждающихся. Вы открываете свое сердце для работы, волонтерства или просто для того, чтобы выслушать.

Водолей

Карта Таро для Водолея на воскресенье: Двойка Жезлов, перевернутая

Водолей, вы руководствуетесь высшим разумом, но это не значит, что вы всегда точно знаете, чего хотите. В воскресенье перевернутая Двойка Жезлов указывает на очень сложное решение, которое вам трудно принять.

Вы можете действительно не знать, что правильно сделать, и вам не нужно делать это прямо сейчас. Вы можете все обдумать, даже если это требует срочного решения. Однако лучший подход - обратиться за советом к друзьям, которые, возможно, уже сталкивались с подобной ситуацией, чтобы получить ценные советы от других.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на воскресенье: Влюбленные, перевернутая

Рыбы, несмотря на вашу доброту и приятную натуру, вы можете чувствовать, что кто-то в вашей жизни не хочет ладить с вами. У этого человека может быть какой-то мотив, или он просто в плохом настроении. В воскресенье перевернутая карта Влюбленные означает дисгармонию, и это может быть не вашей виной. Вы можете просто закрыть на сегодня глаза и заняться другими делами до завтра.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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