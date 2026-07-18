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Случается раз в 100 лет: четырех знаков зодиака ждут большие перемены

Константин Пономарев
18 июля 2026, 15:59
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В июле 2026 года произойдет редкое выравнивание планет, известное как "Корзина Барбо". Наибольшее влияние оно окажет на четыре знака зодиака.
Четыре знака зодиака ждут большие перемены
Четыре знака зодиака ждут большие перемены / Коллаж Главред, фото: Reddit, Freepik

Вы узнаете:

  • Почему редкое выравнивание планет называют событием столетия
  • Какие четыре знака окажутся под самым сильным влиянием
  • Что, по прогнозам астрологов, изменится в ближайшие два года

Уникальное событие, известное как "Корзина Барбо" или "Колыбель Барбо", уже стало одной из самых обсуждаемых тем среди астрологов.

По их мнению, пик этого необычного планетарного выравнивания придется на 19–21 июля 2026 года, а его влияние может ощущаться еще несколько лет. Об этом пишет Parade.

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Особое внимание специалисты уделяют четырем знакам зодиака, для которых этот период обещает стать переломным.

Что представляет собой "Корзина Барбо"

Конфигурация получила название в честь французского астролога Андре Барбо. Она возникает благодаря редкому расположению четырех планет - Юпитера, Урана, Нептуна и Плутона. По мнению астрологов, такое сочетание символизирует начало масштабных перемен, связанных с творчеством, технологиями, мировоззрением и личностным развитием.

Конфигурация возникает благодаря редкому расположению четырех планет
Конфигурация возникает благодаря редкому расположению четырех планет / Фото: Reddit

Считается, что последствия этого периода могут проявляться с 2026 по 2028 год, открывая возможности для переосмысления привычного образа жизни и новых начинаний.

Водолей

Именно Водолеи, по мнению астрологов, окажутся среди тех, кто наиболее ярко почувствует действия редкого явления. Они прогнозируют усиление интуиции, творческого мышления и стремление отказаться от ограничений, которые долгое время мешали двигаться вперед.

Также ожидается, что представители этого знака смогут легче находить нестандартные решения сложных задач и по-новому взглянуть на собственные цели.

Лев

Для Львов этот период может стать временем глубоких внутренних перемен. Астрологи предполагают, что многие представители знака пересмотрят жизненные приоритеты, изменят привычки и начнут строить отношения на более искренней основе.

Особое значение могут приобрести новые знакомства и окружение, которое будет вдохновлять на развитие и личностный рост.

Близнецы

По мнению астрологов, Близнецов ждет период интеллектуального и духовного подъема. Усилится интерес к обучению, исследованиям и новым знаниям, а интуиция поможет замечать детали, которые раньше оставались незамеченными.

Это время считается благоприятным для реализации творческих проектов, получения образования и обмена опытом с окружающими.

Овен

Для Овнов редкое планетарное выравнивание может изменить привычный ритм жизни. Астрологи считают, что представители этого знака станут чаще прислушиваться к собственной интуиции, уделяя больше внимания внутреннему состоянию, чем постоянной гонке за результатами.

По их мнению, такой подход поможет принимать более взвешенные решения и сосредоточиться на том, что действительно приносит удовлетворение.

Ранее Главред писал о том, какие люди родились для семейной жизни. Некоторые даты рождения связывают с умением создавать традиции, поддерживать родных и укреплять отношения между поколениями.

Также сообщалось о том, что названы самые токсичные пары по знаку зодиака. Токсичные отношения знаков портят жизнь миллионам. Возможно, все дело в звездах.

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