Главные сплетники среди знаков зодиака: астрологи составили список

Читайте в материале:
- Разговоры за спиной снижают уровень стресса
- Названы три знака зодиака, которые обожают собирать слухи
- Некоторые представители гороскопа раскрывают чужие тайны случайно
Учёные говорят, что сплетни идут обществу на благо. Если использовать разговоры за чужой спиной с умом, то они работают как терапия, могут укреплять самооценку и даже снижать стресс. Если верить астрологии, то некоторые знаки зодиака больше других склонны к тому, чтобы становиться главным источником и распространителем новостей в своём окружении.
Издание PureWow назвало три знака зодиака, которые чаще других заслуживают репутацию главных знатоков и пересказчиков всех сплетен.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Наделённые редким даром красноречия, Близнецы почти из каждого разговора выходят с целой коллекцией пикантных подробностей, которыми им так и хочется поделиться.
Нельзя сказать, что у этих невероятно общительных людей дурные намерения — просто они постоянно с кем-то беседуют, а потому неизбежно узнают массу всего интересного. Их словоохотливость нередко играет с ними злую шутку: Близнецы легко увлекаются разговором, говорят без умолку, и рано или поздно что-нибудь обязательно срывается с языка. Не успеют они опомниться, как конфиденциальная информация уже пошла гулять по кругу.
От этих мастеров двойственности вполне можно ожидать, что они случайно проговорятся о коллеге, которая ждёт ребёнка, но ещё никому об этом не рассказала, или ненароком раскроют имениннице секрет сюрприз-вечеринки, которую для нее готовят друзья.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпионы от природы чрезвычайно любопытны, поэтому неудивительно, что они постоянно интересуются чужими делами. Склонные к расспросам и настоящим допросам, они обожают докапываться до самых сокровенных и тёмных тайн. Скорпион, скорее всего, знает все подробности недавних романтических приключений своих друзей и первым предупредит компанию, если заметит что-то подозрительное.
Если же кто-то попытается набиваться в друзья, Скорпионы, ревниво охраняющие свою территорию, обязательно будут нашептывать близким предостережения.
Однако при этом Скорпионы славятся умением хранить секреты. Поэтому друзья часто сами несут им самые горячие новости и свежие сплетни. А поскольку Скорпионы обожают быть в курсе происходящего, они всегда готовы внимательно слушать.
Лев (23 июля — 22 августа)
Любящий внимание Лев готов на многое, чтобы чувствовать себя частью компании, а значит, ему необходимо владеть всей подноготной.
Будь то желание быстрее найти общий язык с новой компанией или попытка почувствовать себя увереннее, этот гордый знак можно назвать настоящим коллекционером слухов.
С присущей им любовью к драме Львы нередко становятся посредниками между двумя заклятыми друзьями, которые обсуждают друг друга за спиной. Эти представители огненной стихии соберут всю необходимую информацию, усадят всех участников конфликта за один стол и помогут выяснить отношения — чтобы в итоге предстать звездой вечера, сумевшей помирить враждующие стороны.
Что стоит учитывать читателю
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Как писал Главред, вспыльчивость и склонность к нетерпению может быть связана со знаком зодиака. Некоторые представители зодиакального круга привыкли действовать быстро, не любят промедления и хотят получать желаемое здесь и сейчас. Другие же — их полные противоположности и способны действовать на окружающих как охлаждающий компресс. Читайте о трех самых нетерпеливых знаках зодиака.
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