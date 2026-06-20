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Главные сплетники среди знаков зодиака: астрологи составили список

Анна Ярославская
20 июня 2026, 12:26
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Три знака зодиака знают всё обо всех.
Знаки зодиака, гороскоп
Астрологи назвали три самых болтливых знака зодиака / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Разговоры за спиной снижают уровень стресса
  • Названы три знака зодиака, которые обожают собирать слухи
  • Некоторые представители гороскопа раскрывают чужие тайны случайно

Учёные говорят, что сплетни идут обществу на благо. Если использовать разговоры за чужой спиной с умом, то они работают как терапия, могут укреплять самооценку и даже снижать стресс. Если верить астрологии, то некоторые знаки зодиака больше других склонны к тому, чтобы становиться главным источником и распространителем новостей в своём окружении.

Издание PureWow назвало три знака зодиака, которые чаще других заслуживают репутацию главных знатоков и пересказчиков всех сплетен.

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Близнецы (21 мая — 20 июня)

Наделённые редким даром красноречия, Близнецы почти из каждого разговора выходят с целой коллекцией пикантных подробностей, которыми им так и хочется поделиться.

Нельзя сказать, что у этих невероятно общительных людей дурные намерения — просто они постоянно с кем-то беседуют, а потому неизбежно узнают массу всего интересного. Их словоохотливость нередко играет с ними злую шутку: Близнецы легко увлекаются разговором, говорят без умолку, и рано или поздно что-нибудь обязательно срывается с языка. Не успеют они опомниться, как конфиденциальная информация уже пошла гулять по кругу.

От этих мастеров двойственности вполне можно ожидать, что они случайно проговорятся о коллеге, которая ждёт ребёнка, но ещё никому об этом не рассказала, или ненароком раскроют имениннице секрет сюрприз-вечеринки, которую для нее готовят друзья.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы от природы чрезвычайно любопытны, поэтому неудивительно, что они постоянно интересуются чужими делами. Склонные к расспросам и настоящим допросам, они обожают докапываться до самых сокровенных и тёмных тайн. Скорпион, скорее всего, знает все подробности недавних романтических приключений своих друзей и первым предупредит компанию, если заметит что-то подозрительное.

Если же кто-то попытается набиваться в друзья, Скорпионы, ревниво охраняющие свою территорию, обязательно будут нашептывать близким предостережения.

Однако при этом Скорпионы славятся умением хранить секреты. Поэтому друзья часто сами несут им самые горячие новости и свежие сплетни. А поскольку Скорпионы обожают быть в курсе происходящего, они всегда готовы внимательно слушать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Любящий внимание Лев готов на многое, чтобы чувствовать себя частью компании, а значит, ему необходимо владеть всей подноготной.

Будь то желание быстрее найти общий язык с новой компанией или попытка почувствовать себя увереннее, этот гордый знак можно назвать настоящим коллекционером слухов.

С присущей им любовью к драме Львы нередко становятся посредниками между двумя заклятыми друзьями, которые обсуждают друг друга за спиной. Эти представители огненной стихии соберут всю необходимую информацию, усадят всех участников конфликта за один стол и помогут выяснить отношения — чтобы в итоге предстать звездой вечера, сумевшей помирить враждующие стороны.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Как писал Главред, вспыльчивость и склонность к нетерпению может быть связана со знаком зодиака. Некоторые представители зодиакального круга привыкли действовать быстро, не любят промедления и хотят получать желаемое здесь и сейчас. Другие же — их полные противоположности и способны действовать на окружающих как охлаждающий компресс. Читайте о трех самых нетерпеливых знаках зодиака.

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О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

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