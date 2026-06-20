Главные сплетники среди знаков зодиака: астрологи составили список

Три знака зодиака знают всё обо всех.

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Астрологи назвали три самых болтливых знака зодиака / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

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Разговоры за спиной снижают уровень стресса

Названы три знака зодиака, которые обожают собирать слухи

Некоторые представители гороскопа раскрывают чужие тайны случайно

Учёные говорят, что сплетни идут обществу на благо. Если использовать разговоры за чужой спиной с умом, то они работают как терапия, могут укреплять самооценку и даже снижать стресс. Если верить астрологии, то некоторые знаки зодиака больше других склонны к тому, чтобы становиться главным источником и распространителем новостей в своём окружении.

Издание PureWow назвало три знака зодиака, которые чаще других заслуживают репутацию главных знатоков и пересказчиков всех сплетен.

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Близнецы (21 мая — 20 июня)

Наделённые редким даром красноречия, Близнецы почти из каждого разговора выходят с целой коллекцией пикантных подробностей, которыми им так и хочется поделиться.

Нельзя сказать, что у этих невероятно общительных людей дурные намерения — просто они постоянно с кем-то беседуют, а потому неизбежно узнают массу всего интересного. Их словоохотливость нередко играет с ними злую шутку: Близнецы легко увлекаются разговором, говорят без умолку, и рано или поздно что-нибудь обязательно срывается с языка. Не успеют они опомниться, как конфиденциальная информация уже пошла гулять по кругу.

От этих мастеров двойственности вполне можно ожидать, что они случайно проговорятся о коллеге, которая ждёт ребёнка, но ещё никому об этом не рассказала, или ненароком раскроют имениннице секрет сюрприз-вечеринки, которую для нее готовят друзья.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы от природы чрезвычайно любопытны, поэтому неудивительно, что они постоянно интересуются чужими делами. Склонные к расспросам и настоящим допросам, они обожают докапываться до самых сокровенных и тёмных тайн. Скорпион, скорее всего, знает все подробности недавних романтических приключений своих друзей и первым предупредит компанию, если заметит что-то подозрительное.

Если же кто-то попытается набиваться в друзья, Скорпионы, ревниво охраняющие свою территорию, обязательно будут нашептывать близким предостережения.

Однако при этом Скорпионы славятся умением хранить секреты. Поэтому друзья часто сами несут им самые горячие новости и свежие сплетни. А поскольку Скорпионы обожают быть в курсе происходящего, они всегда готовы внимательно слушать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Любящий внимание Лев готов на многое, чтобы чувствовать себя частью компании, а значит, ему необходимо владеть всей подноготной.

Будь то желание быстрее найти общий язык с новой компанией или попытка почувствовать себя увереннее, этот гордый знак можно назвать настоящим коллекционером слухов.

С присущей им любовью к драме Львы нередко становятся посредниками между двумя заклятыми друзьями, которые обсуждают друг друга за спиной. Эти представители огненной стихии соберут всю необходимую информацию, усадят всех участников конфликта за один стол и помогут выяснить отношения — чтобы в итоге предстать звездой вечера, сумевшей помирить враждующие стороны.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Как писал Главред, вспыльчивость и склонность к нетерпению может быть связана со знаком зодиака. Некоторые представители зодиакального круга привыкли действовать быстро, не любят промедления и хотят получать желаемое здесь и сейчас. Другие же — их полные противоположности и способны действовать на окружающих как охлаждающий компресс. Читайте о трех самых нетерпеливых знаках зодиака.

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