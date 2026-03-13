Самые болтливые знаки зодиака: кому нельзя рассказывать секреты

Способность хранить чужие тайны во многом зависит от знака зодиака. Среди них есть как надежные хранители секретов, так и настоящие любители сплетен.

Умение хранить секреты может зависеть от знака зодиака

Три знака надежно хранят тайны

Еще три знака - настоящие болтуны

Некоторым людям можно без опасений доверить любую тайну, а есть те, кто невольно превращает секрет в сплетню. Астрологи говорят, что многое зависит от знака зодиака.

Главред разобрался, кто из представителей зодиакального круга умеет хранить секреты годами, а кто часто проговаривается.

Три знака зодиака, которые умеют хранить секреты

Скорпион (22 октября - 21 ноября)

Скорпионы — настоящие верные друзья, на которых можно положиться. Вы можете быть уверены, что они сохранят секреты до самой смерти. Интроспективные, тихие и загадочные Скорпионы никогда не выдадут чужие тайны, пишет PureWow.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы — чувствительный водный знак. Они относятся к чужим секретам так же, как и к своим.

Рыбы известны своей бескорыстностью. Они могут полностью посвятить себя служению другим, поэтому будьте осторожны, когда будете изливать им душу.

Представители этого знака зодиака могут быть очень эмпатичными, и им трудно избавиться от чужой энергии. Если вы не хотите обременять Рыб, держите всё при себе, советуют астрологи.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы — чрезвычайно преданные и надёжные друзья. Иногда их ошибочно называют самовлюблёнными, но на самом деле Львы больше интересуются другими людьми, чем собой. Именно близкие поддерживают в них жизнь и мотивацию, и если Лев принял вас в свою компанию, то вам вряд ли удастся ее покинуть.

"Как и Скорпионы, Львы не поступят с вами подло, если вы сами не предадите их доверие", - говорят астрологи.

Три знака зодиака, которые не умеют хранить тайны

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы меньше озабочены фактами и больше – истиной. Они хотят "докопаться до сути". Эти яркие, энергичные и харизматичные люди известны своим умением рассказывать истории и любят преувеличивать и нагнетать драматизм.

"Будьте осторожны, рассказывая им то, что нужно сохранить в тайне, потому что, если история достаточно хороша, они не смогут удержаться и поделятся ею", - говорится в сообщении.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы — самые большие сплетники среди всех знаков зодиака, поэтому они совершенно не умеют держать язык за зубами. Ими управляет планета общени и информации Меркурий.

Хотя Близнецы — душа любой вечеринки, их не следует привлекать к планированию каких-либо больших сюрпризов. Дело не в том, что они хотят всё испортить, просто им нравится играть по своим правилам.

"Да, они осторожны с серьёзной информацией, но если она интересная, то они обязательно её выболтают", - предупредили астрологи.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девы также находятся под влиянием планеты общения Меркурия, и они просто обожают сплетничать.

"Как и Рыбы, Девы склонны очень активно вмешиваться в жизнь других людей. Но если Рыбы часто бывают слишком бескорыстны, то Девы могут быть немного слишком эгоистичны. Если они собираются вам помочь, вы должны сделать это по их правилам. И если вы совершите ошибку, сопротивляясь плану Девы, они обязательно выскажется всем, кто готов слушать, о том, что вы поступили неправильно. Это включает в себя раскрытие любых секретов, необходимых для того, чтобы донести свою точку зрения", - считают астрологи.

