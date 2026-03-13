Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Самые болтливые знаки зодиака: кому нельзя рассказывать секреты

Анна Ярославская
13 марта 2026, 03:07
Способность хранить чужие тайны во многом зависит от знака зодиака. Среди них есть как надежные хранители секретов, так и настоящие любители сплетен.
Гороскоп
Астрологи назвали три знака зодиака, которые не умеют держать язык за зубами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Кратко:

  • Умение хранить секреты может зависеть от знака зодиака
  • Три знака надежно хранят тайны
  • Еще три знака - настоящие болтуны

Некоторым людям можно без опасений доверить любую тайну, а есть те, кто невольно превращает секрет в сплетню. Астрологи говорят, что многое зависит от знака зодиака.

Главред разобрался, кто из представителей зодиакального круга умеет хранить секреты годами, а кто часто проговаривается.

видео дня

Три знака зодиака, которые умеют хранить секреты

Скорпион (22 октября - 21 ноября)

Скорпионы — настоящие верные друзья, на которых можно положиться. Вы можете быть уверены, что они сохранят секреты до самой смерти. Интроспективные, тихие и загадочные Скорпионы никогда не выдадут чужие тайны, пишет PureWow.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы — чувствительный водный знак. Они относятся к чужим секретам так же, как и к своим.

Рыбы известны своей бескорыстностью. Они могут полностью посвятить себя служению другим, поэтому будьте осторожны, когда будете изливать им душу.

Представители этого знака зодиака могут быть очень эмпатичными, и им трудно избавиться от чужой энергии. Если вы не хотите обременять Рыб, держите всё при себе, советуют астрологи.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, лучшие партнеры
Совместимость знаков зодиака - лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы — чрезвычайно преданные и надёжные друзья. Иногда их ошибочно называют самовлюблёнными, но на самом деле Львы больше интересуются другими людьми, чем собой. Именно близкие поддерживают в них жизнь и мотивацию, и если Лев принял вас в свою компанию, то вам вряд ли удастся ее покинуть.

"Как и Скорпионы, Львы не поступят с вами подло, если вы сами не предадите их доверие", - говорят астрологи.

Три знака зодиака, которые не умеют хранить тайны

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы меньше озабочены фактами и больше – истиной. Они хотят "докопаться до сути". Эти яркие, энергичные и харизматичные люди известны своим умением рассказывать истории и любят преувеличивать и нагнетать драматизм.

"Будьте осторожны, рассказывая им то, что нужно сохранить в тайне, потому что, если история достаточно хороша, они не смогут удержаться и поделятся ею", - говорится в сообщении.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы — самые большие сплетники среди всех знаков зодиака, поэтому они совершенно не умеют держать язык за зубами. Ими управляет планета общени и информации Меркурий.

Хотя Близнецы — душа любой вечеринки, их не следует привлекать к планированию каких-либо больших сюрпризов. Дело не в том, что они хотят всё испортить, просто им нравится играть по своим правилам.

"Да, они осторожны с серьёзной информацией, но если она интересная, то они обязательно её выболтают", - предупредили астрологи.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девы также находятся под влиянием планеты общения Меркурия, и они просто обожают сплетничать.

"Как и Рыбы, Девы склонны очень активно вмешиваться в жизнь других людей. Но если Рыбы часто бывают слишком бескорыстны, то Девы могут быть немного слишком эгоистичны. Если они собираются вам помочь, вы должны сделать это по их правилам. И если вы совершите ошибку, сопротивляясь плану Девы, они обязательно выскажется всем, кто готов слушать, о том, что вы поступили неправильно. Это включает в себя раскрытие любых секретов, необходимых для того, чтобы донести свою точку зрения", - считают астрологи.

Ранее Главред писал, что некоторые знаки зодиака склонны к самосаботажу больше, чем другие. Астрологи назвали три знака зодиака, которые не могут не усложнять то, что должно быть простым, и постоянно сами себе мешают.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Близнецы астролог гороскоп знаки зодиака Лев Стрелец Рыбы Дева Скорпион
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

01:47Фронт
РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

23:15Война
В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

22:39Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

Лишь единицы скажут, куда может ехать водитель: коварный тест по ПДД

Лишь единицы скажут, куда может ехать водитель: коварный тест по ПДД

По делам НАБУ против друзей Януковича не вынесен ни один приговор – СМИ

По делам НАБУ против друзей Януковича не вынесен ни один приговор – СМИ

Последние новости

04:41

Настоящие советские богачи: 5 профессий, которые ломали миф СССР о "равенстве"

04:25

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали КремлюВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

03:41

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

03:07

Самые болтливые знаки зодиака: кому нельзя рассказывать секреты

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
02:10

"Это неприемлемо": Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе

01:47

Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

01:31

Муж Элтона Джона раскрыл правду о здоровье певца: "Он борется"

00:52

Растения пустят корни за считанные дни: домашние методы для быстрого приживанияВидео

Реклама
00:41

Сын Оззи Осборна назвал дочь в честь покойного отцаВидео

12 марта, четверг
23:50

"Как раз сегодня": Надя Дорофеева заговорила о новом этапе в жизни

23:35

Эксперты назвали ТОП-5 пород кошек для семьи и квартиры: первое место неожиданноеВидео

23:20

Венгрия вернула авто Ощадбанку, но "забыла" о деньгах и золоте

23:15

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

22:39

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

21:56

Триумф бразильцев и шедевр "ножницами": Шахтер в ярком стиле переиграл Лех

21:40

Графики переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 13 мартаФото

21:39

В РФ заявили о наступлении на Сумы и прорыве границы - в СНБО отреагировали

21:35

"Вернулся": как весна изменила Андрея Беднякова

21:28

Уильям никогда: кого принцесса Диана готовила для королевского престола

Реклама
21:12

В Харькове произошла трагедия - под лед провалились шестеро детейФото

21:02

Звезды наделили рожденных в конкретные месяцы особым шармом - кто они

20:52

Норвежцы почти не убирают, но дома идеальная чистота — в чем секрет

20:37

Свет не для всех - новые графики отключений в Запорожской области на 13 марта

20:34

9 из 10 ошибаются: как не остаться без урожая перца

20:30

Как сказать "комок в горле" на украинском языке - правильный вариант знают не всеВидео

20:26

Графики не для всех - кому будут отключать свет в Черкасской области 13 марта

20:14

"Я тогда пьянствовал": украинский бизнесмен толкнул Ани Лорак со сцены

20:05

Как украинец научил Европу пить кофе: история необычного казака

19:48

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:39

Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:25

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - ГенштабВидео

19:18

Могут ли ТЦК задерживать человека без проверки документов - нардеп назвал нюанс

19:12

Расплачиваться нам: зачем на самом деле в СССР вкапывали шины во дворах

19:11

Как выбрать качественный чай: 2 отметки на упаковке выдают дешевую подделку

19:10

Почему интересы США и Израиля в войне с Ираном могут разойтись: Невзлин объяснилмнение

19:09

Путинист Тарзан заставил Королеву сесть на уколы: зачем ему это

19:07

"Хотелось бы кур выращивать": Вячеслав Довженко рассказал о своих доходах

19:03

Бензин по 100 гривен за литр: при каком условии дефицит на АЗС станет неизбежнымВидео

18:45

"Вот и все": Кидман сделала первое официальное заявление о разводе с Урбаном

Реклама
18:36

5 запретов, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 13 марта

18:36

Крокодилы захватили улицы города: жители боятся выходить из домов

18:30

Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз

18:28

"Для женщины это важная история": Кулеба принял решение по поводу невесты

18:14

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на заправке за 39 с

18:08

Вернуть мягкость полотенца можно с помощью простого трюка: что следует бросить в машинку

18:06

Будет дождь и даже мороз: синоптик удивил прогнозом погоды

18:04

Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

17:53

Женщина едва ходила из-за лишнего веса: как она похудела и стала модельюВидео

17:46

Зеленский раскрыл, кто запускал первые "Шахеды" по Украине — и это не россияне

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять