Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

Руслана Заклинская
13 марта 2026, 03:41
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 14 марта всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение
Гороскоп на 14 марта 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 марта
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 14 марта поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Вы будете наслаждаться досугом. Финансовые проблемы решатся с помощью ваших друзей. Хорошее время, чтобы заняться деятельностью, включающей молодежь. В этот день вы будете наслаждаться экзотическими вкусами в своей жизни. Вы можете провести время с другом в этот день, но следует избегать употребления алкоголя, так как это пустая трата времени. Вы можете провести время с друзьями или семьей. Однако можете немного раздражиться, если другие будут заниматься шопингом.

Гороскоп на завтра - Телец

Вероятно, вы столкнетесь с некоторыми неудачами, поскольку не сможете выполнить важное задание. Но используйте свои аргументы, чтобы двигаться дальше. Банковские операции следует вести очень осторожно. Ваша остроумие сделает вас популярным на светских встречах. Вмешательство других вызовет напряжение. Рожденные под этим знаком зодиака будут планировать выполнять творческие задачи в свободное время в этот день, хотя вы не сможете достичь успеха в своих планах. Поведение вашего мужа или жены может нарушить ваши профессиональные отношения в этот день. Начало дня будет впечатляющим, что придаст вам энергии на весь день.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Ваши личные проблемы могут беспокоить, но умственные упражнения помогут справиться с давлением. В этот день деньги могут предоставить близкие, а семейные дела принесут новых друзей. Хорошие друзья - это сокровище, которое стоит беречь. Небольшие усилия могут сделать этот день лучшим в супружеской жизни. Возможно важное решение с семьей, которое будет полезным в долгосрочной перспективе.

Гороскоп на завтра - Рак

Ваша личность в этот день будет действовать как духи. Финансовые хлопоты решатся с помощью друзей. Стоит изучить возможности для путешествий и провести увлекательное время с мужем или женой. В этот день вы будете наслаждаться своим свободным временем.

Гороскоп на завтра - Лев

Религиозные чувства побудят вас посетить святое место и получить божественное знание. Прошлые финансовые вложения принесут плоды. Любимый партнер удивит чем-то прекрасным. Руководитель даст вам хороший совет. Любовь и вкусная еда - основы супружеской жизни, и в этот день вы почувствуете их лучше всего.

Гороскоп на завтра - Дева

Займитесь интересными делами, чтобы расслабиться. В этот день один из братьев или сестер может одолжить у вас денег, и хотя вы выполните его желание, это может осложнить финансы. Хорошее время для заключения брачного союза, а присутствие партнера будет ощущаться даже в его отсутствии. Прогулки под ясным небом принесут удовольствие, душевное спокойствие поможет в течение дня. В этот день любовь, романтика и забота о детях достигнут вершины.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Здоровью стоит уделить внимание. Денежная прибыль может не оправдать ожиданий. Позаботьтесь о потребностях детей, ведь дом без них лишен радости. Старайтесь не говорить грубо любимому человеку, иначе придется раскаяться. В этот день вы поймете важность отношений, проводя время с семьей. Муж или жена может открыть вам некоторые неприятные вещи.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Вам будет трудно сосредоточиться на работе из-за состояния здоровья. Улучшение финансов позволит приобрести нужные вещи. Возможен период напряженности, но поддержка семьи поможет. В этот день вы почувствуете экстаз душевной любви и насладитесь временем с мужем или женой. Безграничная креативность и энтузиазм сделают день продуктивным, но перегрузка может быть вредной.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Самосовершенствование принесет чувство уверенности и улучшит настроение. Появится желание заработать деньги, а новые надежды и мечты будут дарить люди, хотя многое зависит от ваших усилий. Романтические отношения могут быть не слишком удачными, работа принесет некоторое разочарование, а близкие не всегда поймут ваши мысли, что может вызвать стресс.

Гороскоп на завтра - Козерог

Ваши большие усилия и поддержка семьи принесут желаемые результаты, но продолжайте упорно работать, чтобы поддерживать настроение. Не стоит вкладывать деньги в этот день без консультации с кем-либо. Хорошее время для заключения брачного союза. После выполнения домашних дел можно отдохнуть, посмотрев фильм или позвонив по телефону. Возможны напряженные отношения с мужем или женой, а в начале дня могут поступить плохие новости — держите себя под контролем.

Гороскоп на завтра - Водолей

Если планируете путешествие, следите за ценными вещами и сумками, особенно в этот день. Используйте свободное время, чтобы помочь семье. Может быть трудно держаться подальше от любимого человека, а ваши коммуникативные и рабочие навыки произведут впечатление. Муж или жена может усомниться в вашей верности из-за плотного графика, но в конце концов поймет вас. В этот день вы осознаете, как быстро летит время, встретив старого друга.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Друзья поддержат вас и сделают счастливыми. В начале дня возможны финансовые потери, поэтому будьте осторожны с личной информацией. Любимый или любимая может стремиться к обязательствам — не давайте обещаний, которые трудно выполнить. В этом смысле в этот день у вас будет достаточно времени для себя. После долгого времени проведете мирный день с партнером, без ссор и споров, а только с любовью. Заботясь о близких, не забывайте о собственном здоровье.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

01:47Фронт
РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

23:15Война
В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

22:39Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

Лишь единицы скажут, куда может ехать водитель: коварный тест по ПДД

Лишь единицы скажут, куда может ехать водитель: коварный тест по ПДД

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Последние новости

05:50

Денежная удача в пятницу 13-го: каким знакам зодиака действительно повезет

05:13

Так выглядела "роскошь" в СССР: за какими вещами охотились советские люди

04:41

Настоящие советские богачи: 5 профессий, которые ломали миф СССР о "равенстве"

04:25

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали КремлюВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
03:41

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

03:07

Самые болтливые знаки зодиака: кому нельзя рассказывать секреты

02:10

"Это неприемлемо": Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе

01:47

Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

Реклама
01:31

Муж Элтона Джона раскрыл правду о здоровье певца: "Он борется"

00:52

Растения пустят корни за считанные дни: домашние методы для быстрого приживанияВидео

00:41

Сын Оззи Осборна назвал дочь в честь покойного отцаВидео

12 марта, четверг
23:50

"Как раз сегодня": Надя Дорофеева заговорила о новом этапе в жизни

23:35

Эксперты назвали ТОП-5 пород кошек для семьи и квартиры: первое место неожиданноеВидео

23:20

Венгрия вернула авто Ощадбанку, но "забыла" о деньгах и золоте

23:15

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

22:39

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

21:56

Триумф бразильцев и шедевр "ножницами": Шахтер в ярком стиле переиграл Лех

21:40

Графики переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 13 мартаФото

21:39

В РФ заявили о наступлении на Сумы и прорыве границы - в СНБО отреагировали

Реклама
21:35

"Вернулся": как весна изменила Андрея Беднякова

21:28

Уильям никогда: кого принцесса Диана готовила для королевского престола

21:12

В Харькове произошла трагедия - под лед провалились шестеро детейФото

21:02

Звезды наделили рожденных в конкретные месяцы особым шармом - кто они

20:52

Норвежцы почти не убирают, но дома идеальная чистота — в чем секрет

20:37

Свет не для всех - новые графики отключений в Запорожской области на 13 марта

20:34

9 из 10 ошибаются: как не остаться без урожая перца

20:30

Как сказать "комок в горле" на украинском языке - правильный вариант знают не всеВидео

20:26

Графики не для всех - кому будут отключать свет в Черкасской области 13 марта

20:14

"Я тогда пьянствовал": украинский бизнесмен толкнул Ани Лорак со сцены

20:05

Как украинец научил Европу пить кофе: история необычного казака

19:48

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:39

Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:25

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - ГенштабВидео

19:18

Могут ли ТЦК задерживать человека без проверки документов - нардеп назвал нюанс

19:12

Расплачиваться нам: зачем на самом деле в СССР вкапывали шины во дворах

19:11

Как выбрать качественный чай: 2 отметки на упаковке выдают дешевую подделку

19:10

Почему интересы США и Израиля в войне с Ираном могут разойтись: Невзлин объяснилмнение

19:09

Путинист Тарзан заставил Королеву сесть на уколы: зачем ему это

19:07

"Хотелось бы кур выращивать": Вячеслав Довженко рассказал о своих доходах

Реклама
19:03

Бензин по 100 гривен за литр: при каком условии дефицит на АЗС станет неизбежнымВидео

18:45

"Вот и все": Кидман сделала первое официальное заявление о разводе с Урбаном

18:36

5 запретов, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 13 марта

18:36

Крокодилы захватили улицы города: жители боятся выходить из домов

18:30

Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз

18:28

"Для женщины это важная история": Кулеба принял решение по поводу невесты

18:14

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на заправке за 39 с

18:08

Вернуть мягкость полотенца можно с помощью простого трюка: что следует бросить в машинку

18:06

Будет дождь и даже мороз: синоптик удивил прогнозом погоды

18:04

Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять